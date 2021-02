Kompenzační bonus vzroste na tisícovku, Senát podpořil vládní návrh

„Na bonus tak dosáhnou i ti, kteří jsou poškozeni jen nepřímo propadem poptávky. Vím ale, že je to pro podnikatele malá náplast za to, že nemohou každé ráno vstát a dělat, co je baví,“ komentovala na Twitteru úspěch svého návrhu v Senátu ministryně financí Alena Schillerová. Ještě ho musí podepsat prezident Miloš Zeman.

Lidem pracujícím na dohodu o provedení práce zůstane kompenzační bonus 500 korun.

Bonus bude podle předlohy vyplácen za únor a březen. Vláda ale zákonem získá mandát zavést další bonusová období, která odpovídají vždy jednomu dalšímu kalendářnímu měsíci, a to nejdéle do konce roku 2021.



Den boje s epidemií stojí 2 miliardy, řekla Maláčová

Navýšení nemocenské o bonus až 370 korun za každý den v karanténě bude muset znovu schvalovat Sněmovna. Senátoři navrhli prodloužit lhůtu pro výplatu příspěvku z deseti dnů na dva týdny. „Jeden den boje s epidemií stojí Česko dvě miliardy korun,“ řekla senátorům ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Vyplácet bonus k nemocenské lidem, kteří se nebudou vyhýbat karanténě, podle ní bude výrazně levnější. Řekla, že to bude stát 400 milionů korun měsíčně.

„Izolačka znamená, že pomáháme se lidem izolovat,“ vysvětlovala ministryně senátorům proč zvolila pro nový příspěvek poněkud familiární název. Za alarmující označila, že jen asi třetina lidí, kteří mají příznaky onemocnění covid-19, jde na testy.

„Cílem návrhu je motivovat lidi k testování, nahlašování kontaktů a vstupu do karantény,“ řekla Maláčová. Důvodem je obava z poklesu příjmů, když je člověk na nemocenské. Součet nemocenské a „izolačky“ nemá překročit výši platu zaměstnance a náklady na příspěvek si zaměstnavatel odečte z pojistného na sociální zabezpečení.