„Neudělám nic s tím, jak k tomu lidé přistupují, když to berou reálně,“ pokračoval známý komik.
Omluvit se nehodlá. „Neblázněte. Za co bych se omlouval? Je to humor. Jako, že bych to udělal tak, že najednou se ozvou lidi, kteří tomu přikládají úplně jiný kontext, a já bych tedy couvl a řekl – tak já se omlouvám, a tím bych nastavil hranici všem komikům?,“ řekl dále Kozub.
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Ahoj, Štěpáne, já jsem ten degen. Mistryně světa poslala Kozubovi vzkaz
Důrazně odmítl, že by urazil hendikepované děti. „Takhle se to právě vykládá. Ale jsem komik, který stojí na jevišti. Já nestojím na Václaváku a neříkám svůj názor,“ dodal, když zopakoval, že šlo o černý humor.
Kozub ve videu, které obletělo sociální sítě, označil děti žijící s handicapem za „degeny“.
„Můžu se zeptat na vaši profesi? Učitelka? A jéje. Základní, nebo střední?“ ptá se Kozub při svém vystoupení ženy v publiku. Když mu odpoví, že učí na základní speciální škole, řekne: „Aha, speciální. Jinými slovy, vy děláte s takovýma těma dětma... Řeknete to vy, nebo já? S degenama děláte, jo?“ Na sociálních sítích svým výrokem vzbudil vlnu kritiku.
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Škodlivé, dehonestace. Kapelu The Tap Tap dopálila Kozubova slova o „degenech”
Ostrý vzkaz mu poslala například Magdaléna Sailerová, úspěšná sportovkyně, která se narodila s Downovým syndromem. „Když slyším, jak mluvíš o ostatních znevýhodněných lidech, může je to dost bolet a jejich rodin se to fakt hodně dotýkat,“ vzkázala Kozubovi.
Už dříve se proti Kozubově vyjádření ohradila například zpěvačka Tamara Klusová, koreanistka Nina Špitálníková nebo influencerka Nikol Leitgeb, která založila nadaci věnující se mimo jiné znevýhodněným dětem. „Pouštím si to pořád dokola, jestli nechytnu ten vtip, stejně jako těch 11 tisíc lidí, kteří dali videu lajk. A ne, furt nic. Myslím na ty rodiče speciálních dětí, kteří si to pustí. Nebo kteří zaplatí lístek na tuhle show,“ uvedla.
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Štěpán Kozub nazval postižené děti „degeny“. Rozčílil Klusovou i Leitgeb
Ohradila se také kapela The Tap Tap, kterou tvoří lidé s různými zdravotními hendikepy. „Jediný degen jste tu vy, Štěpáne,“ vzkázali mu hudebníci.