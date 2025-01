KOMENTÁŘ: „Lex Krtek“ útočí jen na svobodu cizích agentů, píše Rakušan

Jako píchnutí do vosího hnízda. Tak na některé působí nový trestný čin, jehož cílem je postihovat úmyslné napomáhání cizí moci s cílem poškodit Českou republiku. Možná si řeknete: proč by komukoliv soudnému mělo vadit, že se bude úmyslné poškozování zájmů Česka trestat? Já také nevím. Ptejte se „vos“.

Po smutných zkušenostech s výbuchy ve vrbětických muničních skladech, které aspoň na chvíli spojily i dříve nesmiřitelné rivaly v poznání, že Rusko představuje pro naši zemi vážnou hrozbu, by si leckdo mohl říci, že snahu nepřipustit žádné další Vrbětice všichni přivítají. Není tomu tak. Proti novele, která přímo reaguje na ony tragické události, se velmi hlasitě vymezuje významná část opozice v čele s lídrem hnutí ANO Andrejem Babišem. Jeho varovný komentář na toto téma vyšel minulý týden. (Předcházel mu kritický expertní komentář ústavního právníka Zdeňka Koudelky a následovaly ho dva rovněž varovné komentáře senátorek ODS Hany Kordové Marvanové a Vladimíry Ludkové – pozn. red.)

Varovné na Babišově komentáři je především to, s jakou lehkostí předseda největší opoziční strany a pretendent na post premiéra šíří dezinterpretace i vyslovené lži. Výsledný guláš nezachrání ani to, že ho okořenil Orwellem a Masarykem.

Více nástrojů pro policii

Na konkrétním příkladu ze začátku jeho textu si dovolím ilustrovat volnost, s níž autor komentáře zachází s fakty. „Až na pět let do vězení může jít člověk za pouhý úmysl (!) ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost nebo bezpečnost Česka,“ píše. Nikoliv, úmysl trestný nebude, to je lež. Slovo „úmysl“ se sice v novele objevuje, ale v jiném významu: trestné bude „úmyslné“ vyzrazení citlivých informací cizí moci s cílem poškodit ústavní zřízení, svrchovanost nebo bezpečnost Česka. Proč by s něčím takovým měl mít problém kdokoliv, komu zájmy Česka a bezpečnost jeho obyvatel leží na srdci, mi hlava nebere.

Podle Babiše také zákon povede k tomu, že lidé „mohou být kvůli svým názorům monitorováni, odposloucháváni, vláčeni po soudech, nebo dokonce skončit za mřížemi.“ To asi četl jiný text, tento zákon totiž samozřejmě do ústavou daných práv a svobod nijak nezasahuje. Jedná se jen o další ze zlověstných proroctví typu památného výroku Karla Havlíčka, že „bez ruského plynu se zkrátka neobejdeme“, jejichž falešnost prokáže čas. V případě tohoto zákona asi relativně brzy, protože opozice se netají úmyslem zákon napadnout u Ústavního soudu.

Novela má jediný cíl: posílit možnosti Policie ČR účinně stíhat případy prokazatelné a úmyslné špionáže ve prospěch cizí moci. Dosud totiž řada zdokumentovaných případů špionáže nemohla být potrestána, protože legislativa umožňovala postih pouze při vyzrazení zákonem definovaných utajovaných informací. Když si opět pomůžu příkladem z Vrbětic: to, jak sklady fungovaly, kdo tam kdy přijížděl a jaký byl režim ostrahy, nebyly ze zákona utajované skutečnosti; ale jejich vyzrazení agentům GRU umožnilo sklady vyhodit do povětří, zabít dva naše občany a způsobit miliardové škody, které řešíme dodnes.

Nejen Andrej Babiš, ale i někteří další kritici novely si vypomáhají přirovnáním ke komunistickému zákonu o „podvracení republiky“. To kulhá na obě nohy. Žijeme v právním státě, kde soudní moc je na politicích nezávislá. Strašení totalitou a „náhubkovým zákonem“ je tedy jak faulem argumentačním, tak faulem na pověst naší justice a právního státu. Aby mohl být někdo stíhán za tento trestný čin, je totiž potřeba bez jakýchkoliv pochybností prokázat dvojí úmysl: že někdo úmyslně chce poškodit naši zemi a úmyslně a vědomě při tom spolupracuje s cizím státem.

Za sociální sítě se trestat nebude

Bude muset být prokázáno i to, že pachatel zamýšlel ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu či bezpečnost ČR a také že tak vědomě činil pro cizí moc. To opravdu nezahrnuje psaní různých postojů a názorů na sociální sítě, ani to, co si kdo myslí o rušení Senátu, o Green Dealu nebo nákupu stíhaček F-35, a to i když třeba takové postoje zahrnují šíření lží a nesmyslů. S tím se lidé v naší zemi a naše demokracie určitě dokážou vyrovnat bez trestních postihů.

Bezpečnost naší země totiž neohrožují názory, jakkoliv excentrické. Jediný názor, který by mohl ohrozit bezpečnost Česka, je názor, že s riziky hybridní války vedené proti nám zeměmi, jež nás otevřeně považují za nepřátele, není potřeba nic dělat. Takový názor nezastávám a předložená novela zavádějící trestný čin neoprávněná činnost pro cizí moc je toho důkazem.