KOMENTÁŘ: Mimozemšťan a láska. Jak děti poznají svět ze seznamu povinné četby

Z jiných světů přiletěl jsem k vám/ ty jsi první, koho tady znám/ duše má je čistý list/ nevím, co je nenávist/ a co je láska…“ Vzpomínáte, jak sugestivní otázky pokládal mimozemšťan romantika Petra Nováka v bájných osmdesátkách? Tenkrát se jeho učitelkou chtěla stát mnohá z mých vrstevnic včetně mě. Zkuste si představit, že mimozemšťan přiletěl právě teď. Vzal na sebe podobu běžného středoškoláka, prý se přistěhoval odněkud ze severu na začátku maturitního ročníku a říká si Marťas. Zajímají ho vztahy a příběhy. Prostě před vámi sedí nový kluk v modré mikině a čeká, co mu nabídnete.