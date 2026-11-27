Vláda existuje i proto, aby v podobných chvílích uměla jasně říci, co o věci soudí sama. Pod rozhodnutí se má podepsat premiér, na kterého se pak můžeme obrátit s otázkou, proč rozhodl právě takto.
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Babiš chce výběr šéfa ÚOHS konzultovat s Pavlem. Dostal dopis na podporu Mlsny
Mlsnova bilance
Petr Mlsna řídí antimonopolní úřad šest let. Za tu dobu tato instituce uzavřela 62 případů zakázaných dohod. Od roku 2021 do letošního října uložila v soutěžních případech v prvním stupni pokuty za 4,06 miliardy korun. Bezmála polovina té sumy připadá na jediný případ, který úřad dotáhl letos na podzim. Čtyři firmy se podle prvostupňového rozhodnutí domlouvaly, jak budou zákazníkům účtovat kovovou složku ceny kabelů. Úřad jim uložil pokuty v souhrnu za téměř dvě miliardy korun. Dvě jednotlivé sankce, 955 a 910 milionů, jsou nejvyšší v historii úřadu. Případ má pro posouzení Mlsnovy práce jednu podstatnou charakteristiku. Jeho lidé kartel sami rozkryli a za jeho předsednictví také celé vyšetřování dovedli k rozhodnutí.
Na úniku tajné zprávy je politicky nejzajímavější, jak málo stačí k tomu, aby splnil účel.
Pro člověka, který si jde koupit pračku, má možná větší význam jiný příběh. Když výrobce určí obchodníkům, pod jakou cenu se zbožím nesmějí jít, může zákazník strávit večer na srovnávači, ale úsporu stejně nenajde. Omezování volnosti prodejců při stanovování cen se týkalo 25 ze zmíněných 62 případů. V roce 2024 dostal za určování prodejních cen Electrolux pokutu 125 milionů korun, Groupe SEB dalších 72 milionů. Úřad se pak k cenám vrátil a podíval se, co se na trhu změnilo. U sledovaných spotřebičů se rozptyl nabídek zvětšil ze zhruba tří procent na téměř deset.
A pak jsou také rozhodnutí, u kterých se žádná impozantní suma na titulní stránku ani napsat nedá. Za šest let úřad přezkoumal na návrh dodavatelů přibližně 1 400 veřejných zakázek ještě v době, kdy bylo možné chybu zadavatele napravit. U zakázek přitom záleží i na tom, jak dlouho se na verdikt čeká. Průměrná doba, za kterou předseda rozhodl o rozkladu, se mezi lety 2021 a 2025 zkrátila ze 46 na 37 dnů.
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Mlsna se bude znovu ucházet o post šéfa antimonopolního úřadu
Za Mlsnova vedení se český antimonopolní úřad po 19 letech odhodlal zakázat spojení firem. U sedmi dalších transakcí si vymínil podmínky, za nichž mohli zájemci obchod dokončit. Předsedovi lze jistě vyčítat leccos, ale jeho praxe je v ostrém rozporu s představou, že by Mlsna z ÚOHS vytvořil úřad, který velkým hráčům automaticky orazítkuje, co si mezi sebou ujednali. Jestli má Mlsna nést odpovědnost za to, co se v Brně nepovedlo, sluší se mu přičíst i podíl na tom, co se povedlo.
Jeden agent vládne všem
Jakou váhu má proti takové bilanci informace od zpravodajců? Klidně i rozhodující. Premiér má přístup k podkladům, které čtenář novin nikdy neuvidí. Může si pozvat ředitele služby a ptát se ho, co jeho lidé vědí z vlastní práce, co převzali od zdroje a nakolik si za svým závěrem stojí. Může si vyslechnout i člověka, jehož pověsti a profesní budoucnosti se věc týká. Tohle všechno jsou možnosti, které vláda má a které ztrácejí smysl, pokud se o výsledku rozhodne už ráno u novinového stánku.
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„Úřad potřebuje reformu.“ Opozice a experti reagují na Mlsnovu ztrátu prověrky
Na úniku tajného dokumentu je politicky nejzajímavější, jak málo stačí k tomu, aby splnil účel. Novinář má dobrý důvod o závažném zjištění psát. Dotčený člověk se ale hájí obtížně, protože často ani neví, z čeho přesně má skládat účty. A politik si rychle spočítá, kolik ho bude stát, pokud se daného úředníka zastane. Kdyby tohle stačilo pokaždé, získal by člověk s přístupem k citlivému spisu a citem pro načasování značný vliv na obsazení státních funkcí. Občan by pak ale v takové hře byl téměř slepý.