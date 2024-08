Důkaz kontrarevoluce u Remagenu. Jak filmaři posloužili propagandě okupantů

V roce 1968 probíhalo v Československu natáčení amerického válečného filmu Most u Remagenu (The Bridge at Remagen), který vycházel ze skutečných událostí z konce druhé světové války. Snímek režiséra Johna Guillermina zobrazoval americké a německé vojáky bojující o strategický most Ludendorff v německém městě Remagen, který představoval poslední nepoškozenou spojku přes Rýn.

Původně se mělo natáčet v západním Německu, ale kvůli hustému provozu na Rýně to neschválili. Československo tak bylo následně vybráno jako hlavní místo zejména díky své historické architektuře, která připomínala německé prostředí, a také díky výhodným finančním podmínkám, které nabídla tehdejší socialistická vláda.