KOMENTÁŘ: Slavia? Postavme se proti vlně „všechno je blbě“, píše místostarosta

Jako místostarosta pro sport a kulturu v Praze 10 si tím, co napíši, popularitu nezvednu. Ale podle mě je správné to říci. Do SK Slavia Praha si teď každý rád kopne. Někdo větří podzimní volby, takže ve snaze svézt se na vlně je Slavia najednou odpad, špatný soused, máme na něj zakleknout, všechno je blbě. Ale svět není tak jednoduchý.
Zaprvé, aby bylo jasno: sobota = totální zmar, zklamání. Doufám v co nejtvrdší tresty pro všechny ty šílence. To, co udělali, nejde odpustit. Nikdy. A také je to rozhodně velké ponaučení pro klub.
Ale současně se chci postavit proti té vlně „všechno je blbě“. Slavia za poslední roky udělala spoustu dobrého na hřišti i mimo ně. Já osobně s ohledem na vlastní zkušenost dost kvituji, jaký prostor věnují osvětě rakoviny.
Pak jsou tu kampaně jako Daruj krev, darování kostní dřeně, podpora lidí v nouzi, dětí v dětských domovech a obecně dětí ze znevýhodněného prostředí. Podpora handicapovaných.
Prostě CSR aktivity, tedy společenská odpovědnost firmy nejširšího ranku, prakticky po celý rok, každý zápas. Jasně, obecně to patří k dobrému tónu, ale intenzita, s jakou se do toho pustili, je dost vysoce nad tím, co je běžné.
Vždyť v CSR aktivitách v sociální oblasti skončili naposledy první v Evropě! Porazili úplně všechny, včetně těch největších gigantů, kteří jsou finančně zase někde úplně jinde. Fakt to nic neznamená – a je to tak špatný partner?
Jsem rád, že Slavii máme
A taky je tady vztah s Prahou 10. Ten se oproti minulosti podařilo za poslední roky nakopnout způsobem, jaký si předtím nešlo představit:
– Slavia dnes plně financuje extrémně populární kurzy plavání a cvičení pro seniory, které jako městská část na denní bázi pořádáme (jsou to tisíce lidí, přínos pro fyzické i duševní zdraví seniorů na Praze 10 těžko vyčíslitelný).
– Slavia dále spolufinancuje další kulturní akce v Praze 10, naposledy třeba Vánoce na Čecháči.
– Slavia s námi intenzivně řeší parkování a hledá alternativy, zřizují se speciální svozy ze záchytných parkovišť P+R na kraji města, posilují se vlaky, městská hromadná doprava atd., řešíme uzavírání ulic pro rezidenty, dynamické modré zóny plus ke všemu dělá Slavia širokou osvětu, aby lidé nejezdili autem.
Což je mimochodem jediné řešení, protože parkovací dům pro 20 tisíc lidí v centru města nechcete, to by znamenalo zablokování Vršovic na několik hodin před zápasem i po něm – na městský stadion se prostě jezdí městskou hromadnou dopravou, tečka!
– Slavia se už dnes aktivně podílí na úklidech kolem stadionu a je připravena ten program rozšířit, zvlášť pro dotčené části Vršovic.
– Společně se Slavií každoročně pořádáme velký turnaj pro děti ze všech škol v Praze 10, kurzy walking footballu pro seniory, společně jsme připravili divadelní představení na počest Františka Pláničky a sázeli jeho strom s pamětní deskou na Zahradním Městě. Jasně, každodenní život aktivity zmíněné v tomto odstavci nikomu nezmění, ale je to symbolika a důkaz toho, že spolu umíme dělat pozitivní věci.
Vždycky někdo může říci: to je málo, má se dělat víc. O. K. Tak jen říkám, že donedávna nebylo nic z toho. A že vůle tu spolupráci rozšiřovat je velká.
Upřímně, jsem rád, že u nás v Praze 10 a ve Vršovicích Slavii máme. A jsem rád, že tu máme i Bohemku (byť nejsem její fanda), se kterou vymýšlíme aktivity zrovna tak a které přeji, aby dotáhli stadion, i když to vůbec nebude jednoduché. A vůbec jí přeji všechno dobré, protože je to ctěný soupeř.
Plivance a politické body
Vršovice jsou fotbalové, jsou v tom unikátní a je to kus naší identity. A já jsem rád, že tady oba tyhle kluby a jejich historii máme. Naším úkolem je hledat cesty, jak místním díky téhle spolupráci co nejvíce ulevit v době zápasů (parkování, úklidy…) a přinést jim benefity mimo ně. Cesta alespoň pro mě není začít na ně pro pár politických bodů plivat a vyhánět je někam do polí za Prahu, protože se to momentálně s ohledem na řádění těch šílenců hodí.
Slavii jsem zažil v saku i v hadrech z práce, na Tribuně Sever i na jihu. Zažil jsem ji s kamarády, s rodinou i s kolegy z práce. A všechno jsou to vzpomínky, které si nenechám zkazit bandou idiotů, kterým o ten klub vůbec nejde. A prosím všechny, kdo mají potřebu se teď vyjadřovat, aby vzali v potaz, že ti, kdo tohle způsobili, nereprezentují Slavii ani její normální fanoušky.
Ať žije Slavia, ať žije Bohemka, ať žijí Vršovice a všichni ti, kdo mají úctu a respekt k ostatním.