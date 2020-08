KOMENTÁŘ: Krize jako příležitost ke změně. Jak ji školství využije?

Ministerstvo školství v pondělí do škol rozeslalo s napětím očekávaný manuál, nebo přesněji návod na to, jak se v novém školním roce vyrovnat s riziky, která s sebou přináší koronavirová epidemie. Dává odpověď na otázku, kdy mají děti nosit roušky (povinně na chodbách a ve frontě na oběd, naopak ve třídě a při jídle je lze sundat), zda nemocný žák či učitel pošlou automaticky do karantény celou školu (nepošlou) nebo zda děti v novém školním roce budou moci odjet na školu v přírodě (záleží na uvážení ředitele a na epidemiologické situaci).