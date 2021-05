Reklamu Zastavárny Index s polonahou ženou označil v nedávném rozsudku Nejvyšší správní soud jako diskriminační a sexistickou. „Je to ale urážlivé natolik, aby to bylo trestné? Kromě toho, že dotyčný leták může urážet ženy, se může hluboce dotknout ještě jiné skupiny lidí. Celé jedné profese. A to grafiků,“ píše v komentáři šéfeditor MF DNES Bohumil Špaček.