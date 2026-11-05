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KOMENTÁŘ: Rušení poplatků? Opozice předvedla sedm lží, píše Babiš

  7:26
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Stačí sáhnout na koncesionářské poplatky a najednou slyšíme výkřiky o konci demokracie, zestátnění médií a nástupu cenzury. Člověk by skoro nabyl dojmu, že se nemění jen způsob, jakým se média financují, ale samotné základy demokratického státu, píše v komentáři pro MF DNES a iDNES.cz premiér a předseda ANO Andrej Babiš.

Místo věcné debaty o financování veřejnoprávních médií se opozice, aktivisté i někteří novináři rozhodli pro hysterické výkřiky, vyvolávání strachu a řadu nepravdivých tvrzení, která je třeba uvést na pravou míru.

Lež 1: Jde o útok na demokracii a nezávislost médií. Jediné, co měníme, je způsob financování veřejnoprávních médií. Místo, aby ČT a ČRo platili lidé, budou financovány ze státního rozpočtu, jako je tomu v 17 z 27 zemí EU. Nezávislost médií zůstane zachována, v žádném případě nebudeme zasahovat do redakční práce. Kdo mluví o zestátnění, vědomě lže.

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Lež 2: Hlasovalo se pokoutně za tmy. Noční hlasování není v Poslanecké sněmovně ničím novým. Za Fialovy vlády se hlasovalo nad ránem například o pandemickém zákonu (3:24), o prezidentském vetu novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (3:59) nebo o přistoupení Švédska a Finska k NATO (4:18).

Lež 3: Občané vše stejně zaplatí na daních. Kvůli rušení poplatků daně zvyšovat určitě nebudeme. Dnes občané platí daně a navíc ještě koncesionářské poplatky, celkem 2 460 Kč ročně, velké firmy platí stovky tisíc ročně. Zrušením koncesionářských poplatků naopak lidé ušetří. Kdo bude ale chtít poplatky dál platit, bude moci je platit dobrovolně.

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Lež 4: O penězích budou rozhodovat politici. Právě naopak. Politici dnes ostatně rozhodují o výši poplatků, nový model omezí jejich přímý vliv. Navrhujeme mandatorní výdaje ze státního rozpočtu s automatickou valorizací podle inflace. Způsob financování se ještě navíc může změnit během druhého čtení ve Sněmovně. Naším cílem je zajistit stabilní a předvídatelné financování, které veřejnoprávním médiím umožní plánovat činnost i investice na několik let dopředu.

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Lež 5: Opozice nechtěla rušit poplatky. V roce 2009 předložila návrh na zrušení poplatků ODS, totéž v roce 2017 navrhovali Piráti. Člen vedení ODS dokonce letos mluvil o výhradně dobrovolném placení poplatků. Dnes obě strany podobnou změnu kritizují jako ohrožení demokracie. Co se tedy změnilo? Princip financování, nebo jen to, kdo s ním přichází?

Lež 6: O změně se vůbec nediskutovalo. Opakovaně jsme toto téma otevírali už v opozici a zrušení poplatků jsme měli ve volebním programu. Debata probíhala také o původním návrhu ministerstva kultury, který byl nakonec změněn a stávající návrh ve Sněmovně leží od června. Jeho projednávání bude pokračovat ve druhém i třetím čtení, kde bude na debatu dost času. Tvrdit, že jde o nečekanou změnu bez předchozí debaty, může jen člověk, který nesleduje politiku.

Lež 7: Zrušení poplatků zvýší státní dluh. Samotný přesun financování do státního rozpočtu automaticky neznamená vyšší státní dluh. Ten závisí na celkovém rozdílu mezi příjmy a výdaji státu. Rozhodující proto je, jak bude nový výdaj zahrnut do rozpočtu a jak bude financován. O tom má smysl vést konkrétní debatu.

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Kdo tvrdí, že změna financování automaticky znamená zestátnění médií, měl by vysvětlit, na základě čeho k takovému závěru dochází. Kdo varuje před politickým tlakem, by se měl vypořádat s návrhem na mandatorní financování a automatickou valorizaci. A kdo dnes hájí koncesionářské poplatky jako jedinou záruku nezávislosti, by měl vysvětlit, proč jejich zrušení v minulosti sám navrhoval. Pokrytectví má opozice v této debatě na rozdávání.

Není sporu o tom, že veřejnoprávní média jsou důležitou součástí demokratické společnosti. Právě proto si debata o jejich financování zaslouží věcné argumenty, nikoli nepodložená tvrzení a strašení veřejnosti. Protože příště toto nezodpovědné hecování společnosti nemusí skončit „jen“ pokusem hodit dlažební kostku…

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