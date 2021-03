KOMENTÁŘ: Zeman nožem na krk Babišovi zablokoval výměnu ministrů

Před dvěma týdny se začalo spekulovat o výraznějších vládních změnách. Velká Babišova rošáda? Blatný a Petříček na cestě z vlády, zdravotnictví by měla ČSSD,“ hlásala tehdy CNN Prima News.

Podle těchto spekulací se měl stát ministrem zdravotnictví poslanec za ČSSD a bývalý hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Hnutí ANO by za přenechání resortu zdravotnictví socialistům získalo ministerstvo zahraničí, kde by Tomáše Petříčka nahradil státní tajemník na ministerstvu zahraničí Miloslav Stašek.

V jednom z komentářů jsem vcelku detailně rozebíral, proč jmenované změny nejsou příliš schůdné, a proto k nim nakonec nejspíš nedojde. Spolu s tím, že přání takové vládní rošády nejspíš nevychází ze hlav předsedů hnutí ANO Andreje Babiše se šéfem ČSSD Janem Hamáčkem – byť oba své motivy mají – ale s největší pravděpodobností jde o přání prezidenta Miloše Zemana.

V dnešním rozhovoru pro Parlamentní listy hlava státu tuto hypotézu naprosto potvrdila. Miloš Zeman nebývale tvrdě řekl, že by měli skončit jak Jan Blatný, tak Tomáš Petříček. Přidal k nim ještě ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irenu Storovou. S Andrejem Babišem o tom prý chce v nejbližší době mluvit, přičemž prezident přidal nebývale tvrdou výhružku. To když odpovídal na otázku, zda by ponechání Blatného ve funkci považoval za premiérovo selhání. „Nemluvil bych zrovna o selhání, ale rozhodně by to nepřispělo k dalšímu zlepšení našich přátelských vztahů,“ uvedl Zeman.

Babiš by vypadal jako loutka

Svojí dělostřeleckou kanonádou však prezident Zeman nejspíš dosáhne pravého opaku toho, co by si přál. Premiér Babiš by teď totiž vypadal jako ultraslaboch, pokud by přání prezidenta vyřčeného prostřednictvím Parlamentních listů vyhověl, čehož si je jistě vědom.

Zvlášť poté, co odolal tlaku na Blatného odvolání ze svého bezprostředního okolí, veřejně prohlásil, že nyní nic takového nemá v úmyslu a Blatnému slíbil setrvání výměnou za blíže nespecifikované kroky, které musí učinit. Věcné i personální. Jednou z nich může být například aktuální výměna hlavní hygieničky Jarmily Rážové za její severomoravskou kolegyni Pavlu Svrčinovou. Kdyby teď vzal všechny tyto věci a výroky zpět, působil by směšně – jako Zemanova poslušná loutka. A nic takového Babiš zjevně v úmyslu nemá.

Zajímavé, byť nikoli úplně překvapivé, jsou důvody, které Miloše Zemana ke kategorickému postoji vůči zmíněné trojici vedou. Ministr Blatný se šéfkou SÚKL Storovou to od něj v první řadě schytali za to, že odmítají ruskou vakcínu Sputnik V, kterou nepovolila Evropská léková agentura (EMA). Zeman dokonce poměrně „přestřeleně“ prohlásil, že Blatný se Storovou „jsou vinni faktem, že i nadále budou zbytečně umírat naši lidé“ a ponesou „nesou plnou odpovědnost za tato úmrtí“.

Nejčastější vysvětlení, které teď koluje na sociálních sítích, je zcela v duchu nejjednoduššího argumentu Zemanových odpůrců. Prezident je „ruský šváb“ a hotovo. Tak jednoduché to ale nejspíš nebude. Miloš Zeman se nikdy nepáral s tím, co si o něm myslí jeho oponenti. Zvlášť, pokud se týká geopolitických otázek. Na rozdíl od některých lidí z jeho okolí, kteří v tom nejspíš vidí především vlastní byznys, Zeman k Rusku – stejně jako k Číně – přistupoval vždycky pragmaticky. Sputnik V zjevně pokládá za účinnou látku a vzal si za své, že ho získáme, když se ostatních vakcín nedostává. Že na tom suita kolem něj jistě nebude škodná, je věc druhá.

Také Andrej Babiš by si nejspíš vypuštění Sputniku do Česka přál, proti Evropské lékové agentuře a bez povolení českého ministerstva a SÚKL ale zjevně jít nechce. Zblízka totiž může vidět, jakou paseku to napáchalo na slovenské politické scéně, kde se premiér Igor Matovič neobtěžoval ani se získáním souhlasu od koaličních partnerů. Že by teď jen a z tohoto důvodu odvolával ministra a šéfku SÚKL se proto nezdá být příliš pravděpodobné.

Kromě toho Zemanovi na Blatném vadí ještě tak nějak všechno. Před pár dny o něm prohlásil, že je „vyhořelý“ a je mu ho líto, aktuálně dodal, že „není epidemiolog, nemá žádné manažerské zkušenosti a je nekompetentní“. Což jsou mimochodem všechno věci, které Andreji Babišovi údajně říkají i jeho spolupracovníci, ale premiér na to zatím nechce slyšet.

Konec Petříčka si Hamáček „nelajsne“

Posledním Zemanovým terčem je ministr zahraničí Tomáš Petříček, se kterým v zahraničněpolitických otázkách takřka v ničem nesouhlasí a navíc mu má za zlé vazby na bývalého europoslance Miroslava Pocheho. To ale není nic překvapivého, šokující by spíš bylo, kdyby prezident ministra zahraničí nejmenoval.

Také z toho ale nejspíš nic nebude. Petříček totiž nedávno ohlásil kandidaturu na předsedu strany proti Janu Hamáčkovi. Stávající šéf ČSSD by se ho možná rád zbavil (a Babiš by nejspíš nebyl proti), ale pár týdnů před plánovaným sjezdem sociální demokracie si to Hamáček nemůže dovolit. Vypadalo by to jako snaha mocensky zadupat protikandidáta za každou cenu, což by v ČSSD nejspíš vyvolalo velké pozdvižení. Tak velké, že by se to zřejmě obrátilo proti Hamáčkovi. Zvlášť, když teď Zeman svými výroky dodal Petříčkovi v očích prezidentových odpůrců z řad socialistů další nátěr lesku.

Samozřejmě je možné, že se nyní Andrej Babiš s Janem Hamáčkem zachovají naprosto proti duchu politických zvyklostí a Zemanovi vyhoví. Vzhledem k rizikům, která by to pro ně znamenalo, je ale pravděpodobnější, že Miloš Zeman svým terčům na odstřel svými slovy spíše pomohl.