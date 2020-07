KOMENTÁŘ: Proč se dnes můžeme zadlužit, vysvětluje Babiš

Tak jsem o víkendu viděl, jak se předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová předváděla u Václava Moravce. Už v minulosti třeba tvrdila, že si prý krizovými záchrannými opatřeními pro firmy, podnikatele a živnostníky zaděláváme na problémy se zadlužením. Cože, chápete to? Jo, taky jsme si údajně v předchozích letech nevytvořili dostatečné finanční rezervy. Fakt?

No nestačil jsem se divit. O jaké zemi paní ekonomka mluví? Naprostý opak je totiž pravda. V předchozích letech jsme i díky ekonomické politice naší vlády zažívali silný ekonomický růst a tomu odpovídalo i hospodaření státu. To bylo nejen vyrovnané, ale dokonce se dostalo i do přebytku.

Víte, že mám rád čísla. Tak tady jich pár je. V roce 2018 skončil státní rozpočet v přebytku 2,9 miliardy korun. A v roce 2016 jsme dokonce dosáhli rekordního přebytku 61,8 miliard. O rok později jsme měli téměř vyrovnanou bilanci. Teprve loni vykázalo hospodaření státního rozpočtu schodek 28,5 miliardy, to ale kvůli globálnímu zpomalení ekonomiky. I tak pořád šlo o jeden z nejlepších výsledků hospodaření státu v novodobé historii naší země.

A podobně pozitivně vypadají celé naše veřejné finance, kam kromě státního rozpočtu patří i rozpočty obcí a krajů. I ty totiž už několik let hospodaří s přebytkem. Jo – a abych nezapomněl: máme i velmi nízký veřejný dluh. Ten loni klesl na 30,8 procenta, a byl tak dokonce čtvrtý nejnižší v EU!

Od roku 2014, kdy hnutí ANO vstoupilo do vlády, jsme ho snížili ze 44,9 procenta HDP na 30,8 procenta. Podle salda veřejných financí a výše veřejného dluhu tak máme třetí nejzdravější veřejné finance v celé EU. Takže nechápu strašení tím, že se nějak moc zadlužujeme.

Sáhnout do finančního polštáře

Pravda totiž je, že jsme se v lepších časech prostě chovali jako řádní hospodáři, jak jsme i slibovali voličům. Šetřili jsme, hospodařili s přebytky a spláceli dluhy po předchozích vládách ODS a TOP 09. A proto můžeme tenhle finanční polštář bez obav využít teď v horších časech, abychom naši ekonomiku co nejrychleji vytáhli z koronavirového ochlazení.

Takže i když kvůli tomu podle našich propočtů stoupne zadlužení státu v příštím roce na 40 procent HDP, pořád zůstaneme jednou z fiskálně nejdisciplinovanějších zemí EU.

Podle Evy Zamrazilové ale prý nyní příliš rozvolňujeme rozpočtová pravidla. Nevím, jak by naší ekonomice pomáhala ona, my ale na současnou krizovou situaci reagujeme podobně jako ostatní členské země EU. Právě proto Evropská komise na konci března poprvé v historii aktivovala obecnou únikovou doložku z evropského fiskálního pravidla.

Tím jednotlivým zemím umožnila dočasný odklon od střednědobých rozpočtových cílů a otevřela jim prostor k provádění fiskálních opatření, která budou odpovídat tempu ekonomického oživení a zároveň ponechají dostatečný prostor prorůstovým výdajům.

Naše vláda totiž fakt nechce opakovat naprosto fatální a tragické chyby předchozích vlád ODS a TOP 09. Vzpomeňme si na situaci před deseti lety. Tehdy se vláda pokusila naši zemi vyvést z krize cestou tupých plošných škrtů – a jak to dopadlo? Prostě jsme se jen proškrtali do nekonečné recese v dalších letech.

Navíc ještě během té doby vzrostlo i zadlužení země o 17 procent! Myslím, že právě tenhle nepovedený experiment všem bohatě stačil jednou. My ho teď proto určitě nebudeme opakovat. Zvládneme současnou krizi i bez bolestivých škrtů a zvyšování daní. A nebudeme muset znovu jako před deseti lety řešit, jestli vůbec valorizovat důchody, šetřit na učitelích či lékařích nebo sebrat peníze našim vojákům a policistům.

Úplně stejně jako my se navíc chová i většina zemí EU. Ty teď jen na rozdíl od nás nemusely dělat novelu zákona o rozpočtu, protože takové zákony pamatující na krize mají dávno. My bohužel ne, protože vlády ODS a TOP 09 prostě chtěly být papežštější než papež. My jsme tuhle nebezpečnou chybu naší novelou zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti jen napravili.

A vzhledem k celkové výši našeho zadlužení, které je jedno z nejnižších mezi vyspělými zeměmi, vůbec nepochybujeme o tom, že české veřejné finance krátkodobý stimul ekonomiky bez problémů unesou. Nakonec kdy jindy využít léta přebytků veřejných financí a nízkého zadlužení než právě teď při téhle bezprecedentní krizi?

My navíc máme tu výhodu, že naše veřejné finance opakovaně chválí i mezinárodní ratingové agentury. A nejen ty považují za bezpečný i zhruba čtyřicetiprocentní podíl zahraničních investorů, kteří drží naše státní dluhopisy. Například agentura Moody’s vydala 6. dubna, tedy už během koronavirové pandemie a vládou přijatých opatření ke zmírnění jejího dopadu na českou ekonomiku, hodnotící zprávu. A v ní neuvádí žádné riziko.

Ve srovnání s většinou zemí EU totiž máme podíl zahraničních investorů na našem státním dluhu podprůměrný. Třeba v Německu ho mají téměř 50 procent a v Rakousku a Finsku dokonce 67 a 63 procent. Všechny tyto tři země přitom mají nejvyšší možný rating.

Nemám proto žádné obavy, že tuhle krizi nezvládneme. Zvládneme. Prostě jen budeme chytřejší než vlády ODS a TOP 09. Troufnu si říct, že o dost.