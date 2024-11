KOMENTÁŘ: Já a kremelské máslo na hlavě? Babišovy útoky jsou úsměvné, píše Fiala

„Nejvíc kremelského másla má na hlavě pan Fiala a jeho ODS. Fakta mluví jasně,“ píšete ve svém článku v MF DNES a na iDNES.cz ze 7. listopadu, pane Babiši. Z těch domnělých faktů o mně nicméně citujete jen jediný – to, že jsem někdy v roce 2016 v Berouně prohlásil, že mám Rusko docela rád a že je na Rusech samotných, koho si volí. A co je na tom divného? V mých projevech, článcích a knihách z té doby najdete desítky varování před Vladimirem Putinem, ruskou agresivní politikou a slabostí Západu. Ty byste měl citovat a měl jste se z nich hlavně poučit. V té době jste byl ve vládě.

Ve zbytku článku se už ale vůbec nevěnujete tématu, které jste si sám zvolil. Zato píšete o jiných lidech a zdaleka nejvíc o sobě. A právě tyhle „autobiografické“ pasáže si zasluhují moji reakci. Tedy:

1/ Rosatom na ODS prostě nepřehodíte. Byl jste to vy ve vládě Bohuslava Sobotky, kdo před deseti lety zastavil tendr na dostavbu Temelína. Právě sem spadá počátek mnohaletého zpoždění v rozvoji české energetiky, které dnes všichni bolestně pociťujeme. Byla to vaše vláda, která se v podobném duchu neodhodlala spustit tendr na dostavbu Dukovan. Byl to váš ministr Havlíček, který se mohl přetrhnout, aby Rosatom do poslední chvíle udržel ve hře, ačkoli byl tehdy už naprosto neprůchodným bezpečnostním rizikem. Byli jsme to naopak my v opozici, kdo vyvinul nátlak na to, aby ruské a čínské firmy musely zůstat mimo hru. A je to naše vláda, která nyní tendr na Dukovany (s opcí na Temelín) úspěšně zakončuje. Ano, fakta skutečně mluví jasně.

Poradili jsme si s Babišovou drahotou, kterou přímo způsobilo vaše rozhazování peněz. Petr Fiala premiér a předseda ODS

2/ To, že vaše vláda vyhostila ruské špiony, vám slouží ke cti. Nicméně jste to udělali poté, kdy se prozradilo, že se v Moskvě chystáte vyjednávat s prezidentem Putinem o pochybných vakcínách Sputnik. A že ta cesta tehdejšího ministra zahraničí nebyla náhodná, ale naplánovaná a připravená do posledního detailu. Výměnou za Sputnik tehdy Česká republika pod vaším vedením chtěla Rusku něco nabídnout. Mluvilo se o Vrběticích. O čem jste chtěli jednat? Jak vás mohlo napadnout plánovat takovou cestu, když jste už věděli, že za Vrběticemi stojí Rusko? Chtěli jste prodat naši důstojnost? A s ní i památku Čechů, které zabili ruští agenti? Naštěstí vám to nevyšlo! Ještě dnes se za tehdejší vládu stydím, když si na to vzpomenu. Na ty trapné vytáčky, které jste pak se svými ministry předváděl. A toto si dnes troufáte prodávat za svůj úspěch?

3/ Píšete, že do Česka stále proudí ruské suroviny (takže s naší nezávislostí na Rusku to asi nebude tak horké). Pane Babiši, každému přece musí být jasné, že je velký rozdíl být na Rusku téměř 100% závislý a muset kupovat jeho plyn, protože nemám jinou možnost (jako Česko za vaší vlády), nebo si pohodlně vybírat z řady různých možností a nechat na dodavatelích, zda budou část surovin nakupovat od Ruska, protože jsou třeba zrovna levnější (to je Česko 2024). My jsme totiž zařídili, že máme na výběr. Můžeme se rozhodnout, zda dovezeme plyn přes nové terminály na LNG, nakoupíme plyn z Norska nebo od kohokoli jiného. A také jsme prosadili rozšíření ropovodu TAL z Terstu, které bude hotové začátkem příštího roku. Od té chvíle tedy skutečně budeme moci dovážet celou naši spotřebu ropy z neruských zdrojů. To za vás nebylo. Další fakta.

4/ Minulost nezměníme. Navzdory tomu, co naznačujete, vám nepodsouvám, že jste někdy obdivoval Putina. Nemluvím ani moc o tom, že jste byl privilegovaný komunista, nomenklaturní kádr a nejspíš i spolupracovník StB, což jste dříve ani nepopíral. Přijde mi to nešťastné, ale každý prostě neměl sílu tomu zlu čelit. To, co mi dělá starosti, není vaše komunistická minulost, ale vaše dnešní autokratické, východní myšlení. To je to, na co právem upozorňujeme a co je pro Českou republiku skutečným nebezpečím. To, že jste si neváhal kupovat média a zasahoval do jejich svobody, jako to dělají v Moskvě nebo Budapešti. To, že po východním způsobu diskreditujete oponenty, vytváříte si na ně složky, přihráváte dotace svým firmám, a pak už vám ale nezbývá moc energie na veřejné zájmy. Tady je ten zásadní rozdíl mezi námi. Dobře si vzpomínám, jak toto vaše myšlení a jednání přetvářelo moji zemi, a nechci to zažít znovu.

Nechci další vládu podporovanou komunisty, jako jste to udělal v roce 2018. Nechci další krácení peněz pro armádu a ignorování naší bezpečnosti, které si tento nečistý pakt vyžádal. Nechci další přehlížení dopravní infrastruktury, vědy a dalších oblastí, které jsou klíčové pro naši budoucnost. Nechci brát budoucnost mladým lidem, jak jste to dělal vy. Nechci se znovu dívat na vaši bezradnost v Evropě, kde jste v roce 2019 schválil nevýhodnou podobu Green Dealu, protože jste netušil, co se vlastně děje.

V tomto kontextu jsou vaše útoky na údajné neúspěchy mojí vlády jen úsměvné. Píšete o propadu životní úrovně, zadlužení a drahotě. A není to poprvé! Neustále se snažíte dnešní Českou republiku vykreslovat jako nefunkční stát, který zaostává za zbytkem Evropy.

Realita je ale úplně jinde. Česko v posledním roce hospodaří lépe než všechny zbývající země Visegrádské skupiny a lépe než podstatná část Evropy. Deficit jsme zatím snížili z vašich 5 % HDP v roce 2021 na 2,3 % v roce 2025. Na rozdíl od vás stavíme dálnice, investujeme do obrany 2 % HDP a do školství dáváme o 50 miliard víc než vy.

Poradili jsme si s Babišovou drahotou, tedy se skokovou inflací, kterou přímo způsobilo vaše rozhazování peněz. To všechno navzdory válce a energetické krizi.

Pane Babiši, až se příště rozhodnete útočit, možná byste se měl lépe připravit.