KOMENTÁŘ: Dál topíme ruským plynem. Ale už nemusíme, píše Fiala

Po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022 Česká republika výrazně přehodnotila svou energetickou strategii. Bylo to nutné, protože jsme do té doby patřili mezi státy, jež si odmítaly připustit, že se kvůli ruským surovinám mohou snadno změnit v rukojmí. Rusko energetickou závislost evropských zemí naplno využívalo, ať už šlo o ceny nebo o možnost zastavení dodávek.

Prioritním cílem naší vlády se stala energetická bezpečnost, nezávislost na Rusku, a naopak diverzifikace dodavatelů. Současně jsme museli zajistit stabilní dodávky surovin v době, kdy se Evropa dostala do masivní energetické krize. A tyto cíle se nám podařilo splnit. Jak?

Pět kroků k nezávislosti

1. Diverzifikovali jsme zdroje plynu. Česko si dokázalo vyjednat dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) přes speciální terminály. První terminál, v nizozemském Eemshavenu, byl otevřen za pouhých pět měsíců a dokáže pokrýt třetinu roční spotřeby plynu v celé naší zemi. Druhý terminál brzy přibude v německém Stade. Co je podstatné: žádný náklad plynu, který jsme takto dovezli, nepochází z Ruska, ale ze Spojených států, Norska či afrických zemí. To byla od začátku naše podmínka ve smlouvách s dodavateli.

2. Zajistili jsme si rozšíření ropovodu TAL. Zde byla situace trochu odlišná. Na ruské ropě jsme byli závislí jen z poloviny, ale k odstranění této závislosti bylo nutné vybudovat potřebnou infrastrukturu. A to trvá déle. Jako nejlepší cesta se ukázalo rozšíření kapacity Transalpského ropovodu (TAL+), který nám už od příštího roku přivede 100 procent potřebné ropy. A opět to podstatné: bude to ropa od jiných než ruských dodavatelů.

Dřív jsme se bez ruských surovin neobešli, ale už to neplatí. Věřím, že situace se bude ještě zlepšovat.

3. Plynovody a zásobníky na plyn jsou v českých rukou. Český stát takto získal kontrolu nad strategickou infrastrukturou, takže může garantovat bezpečnost celého sektoru. Navíc jsme zpřísnili pravidla pro dodavatele, kteří si v létě musejí udělat zásoby, abychom byli připraveni na případné zimní krize.

4. Investujeme do jaderné energetiky. Využíváme naše dlouholeté zkušenosti s jádrem. Vybrali jsme dodavatele dvou nových bloků do elektrárny v Dukovanech. Samozřejmě to není ruská firma. ČEZ navázal spolupráci s britskou firmou Rolls-Royce a bude vyvíjet modulární reaktory. Česko tak nesrovnatelně posiluje svoji bezpečnost, navíc budeme vyvíjet nejnovější generaci jaderných technologií.

5. Podporujeme obnovitelné zdroje. V posledních dvou letech výrazně přibylo instalací obnovitelných zdrojů energie, zejména fotovoltaických panelů. Už v polovině mandátu jsme splnili závazek, že se panely nainstalují na alespoň 100 tisíc střech. Postarali jsme se o to, aby domácnosti, obce a firmy mohly snadno sdílet lokální zdroje (komunitní energetika). Je to důležitý krok k nezávislosti na fosilních palivech, nejen na těch ruských.

Myslím, že je to zcela jasné. Dříve jsme se bez ruských surovin neobešli, ale dnes už to neplatí. Několikrát jsem zopakoval, že nejsem rád, že české firmy část plynu stále nakupují v Rusku. Už teď ale nemusejí, mohou si vybírat – to je zásadní rozdíl. Věřím navíc, že situace se bude postupně ještě zlepšovat s tím, jak bude náš energetický trh přinášet stále pestřejší možnosti.

Udělali jsme pro to, co se dalo: podstatná část plynu se k nám dováží přes oceán. Ropa k nám bude proudit přes Alpy, ne přes Ural. Jadernou energetiku rozvíjíme s korejskými a západními partnery. Klíčové zdroje, technologie a infrastrukturu máme ve svých rukou. Konečně jsme v situaci, která je normální – spolupracujeme s mnoha partnery, svobodně si je vybíráme, můžeme je kdykoli změnit a můžeme se sami rozhodnout, za co jsme ochotni zaplatit. Tak vypadá skutečná nezávislost.