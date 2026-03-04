KOMENTÁŘ: Bezpečí je priorita. Pochopí to vláda? ptá se Fiala

  8:35
O víkendu USA a Izrael zaútočily na Írán. Jde o další fázi stupňující se krize, která má ohniska po celém světě. Mění se mezinárodní řád. Podobné události přicházejí stále častěji, stává se z nich nová realita. A připomínají nám, že nesmíme podceňovat svou bezpečnost, píše v komentáři pro MF DNES a iDNES.cz poslanec ODS a bývalý premiér Petr Fiala.

Petr Fiala ODS (16. prosince 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Premiér Andrej Babiš po úderech na Írán prohlásil, že nejdůležitější je zajistit bezpečí našich občanů a také, že Česko stojí za svými spojenci. Ta slova bych podepsal. Problém je, že jim schází obsah. ČR v posledních měsících za svými spojenci nestála, spíše se snažila schovávat a vymlouvat se. A bezpečnost vlastních občanů tato vláda systematicky podkopává. Nejlépe je to vidět na tom, že z našeho návrhu státního rozpočtu seškrtala téměř 22 miliard korun na obranu. Formálně jde o pokles z 2,35 na 2,1 % HDP, navíc Národní rozpočtová rada upozorňuje, že NATO část výdajů patrně neuzná, takže se dostaneme pod hranici 2 %.

KOMENTÁŘ: Bude svět nadále ovládán silou moci a násilím? ptá se Šándor

Jsme asi jediná země Aliance, jež dnes významně snižuje výdaje na obranu. Rizika ještě nikdy nebyla tak vysoká, a vláda dělá, že se jí to netýká. Kdyby byl premiér odpovědný, ctil by alianční cíl, na němž se členové NATO včetně ČR shodli (tj. zvyšovat do roku 2035 tvrdé obranné výdaje až na 3,5 % HDP a investice do odolnosti na 1,5 % HDP). Ale především by se vyrovnal s faktem, že ležíme na dohled od agresivního, výbojného, iracionálního Ruska, které bude dál stupňovat svůj tlak na naši část světa i přímo na nás. Většina evropských států to chápe a reaguje na to rekordním navyšováním investic do obrany – zejména sousední Polsko se už letos chce dostat na 4,8 % HDP.

České postoje jsou naopak rozpačité. Premiér minulý týden řekl: „Naše priorita je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho.“ V dnešním kontextu je ten výrok tak mimo, že okamžitě vzbudil pozornost u spojenců. Za pozornost však stojí i další premiérova slova: „Program válka, Ukrajina, to si pletete s Fialovou vládou. My to nemáme v programovém prohlášení.“ Oba výroky zazněly během jediného týdne. Pak přišel víkend, který připomněl, že realita se neptá, co je napsáno v programovém prohlášení. Stejně jako se neptala mojí vlády v únoru 2022.

Od rána do noci nic jiného neřešíme, řekl Babiš k situaci českých turistů

Válka v Evropě, teroristické a hybridní útoky, ruské provokace na východním křídle NATO, krize na Blízkém východě a jasná řeč Američanů, že už se o bezpečnost Evropy nebudou starat – to všechno teď ovlivňuje náš život a je třeba to řešit. Bez ohledu na to, že se vládě nechce. Babiš ale sází na to, že naše problémy vyřeší někdo jiný. Že Donald Trump dojedná mír, spojenci ochrání naše hranice a v Alianci se nějaký ten nezodpovědný hlas ztratí. Už dřív odmítl ručit za evropskou půjčku pro Ukrajinu a nepřispívá ani na munici, která zadržuje Rusko.

Nestačí si mír jen přát, řekl Pavel. Kritizuje stagnaci výdajů na obranu

To je nepochopení doby, v níž žijeme. A spojenci v čele s USA nám to připomínají. Už dávno ne jemně a diplomaticky, ale explicitně: buď zvyšte výdaje na obranu, nebo pošlete peníze do aliančního fondu na nákup zbraní Ukrajině. To si premiér vyslechl v minulých týdnech, ale nic neudělal. Copak takto vypadá smysluplný vztah se spojenci? Tak vypadá péče o naše bezpečí?

Pane premiére, děkuji za vaše ujištění, že je pro vás bezpečnost našich občanů priorita, ale pokud je to pravda, co konkrétně pro to děláte? Na investice do obrany ani na aktivní členství v NATO zjevně nesázíte. Pak tedy na co? Občané mají právo to vědět.

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Žhář utíká a auto pohlcují plameny. Video ukazuje, jak shořel zastupitelův vůz

Osobní auto shořelo kompletně. (25. února 2026)

Kriminalisté pokračují ve vyšetřování úmyslně založeného požáru v Hluboké nad Vltavou. Oheň poničil v noci 25. února auta městského zastupitele Martina Vebera, který naznačil možné politické důvody....

4. března 2026  9:16

Snížení výdajů na obranu je ignorantský krok, kritizuje vládu Kupka

Přímý přenos
Tisková konference poslaneckého klubu ODS. Na snímku u mikrofonu Martin Kupka...

Přesuny peněz v návrhu státního rozpočtu na letošní rok předloží poslanci při jeho druhém čtení. Koalice ANO, SPD a Motoristé sobě se domluvila na čtyřech návrzích. Největší změna se týká sportu,...

4. března 2026  5:45,  aktualizováno  9:15

Do Prahy přiletělo letadlo s turisty z Dubaje, mělo mezipřistání v Egyptě

V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu, po 2:00...

Na Letiště Václava Havla přistálo v úterý ráno letadlo společnosti Smartwings přepravující Čechy z Dubaje. Podle úterních informací mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové byl let naplněn a letělo jím...

4. března 2026  5:26,  aktualizováno  8:52

KOMENTÁŘ: Bezpečí je priorita. Pochopí to vláda? ptá se Fiala

Petr Fiala ODS (16. prosince 2025)

O víkendu USA a Izrael zaútočily na Írán. Jde o další fázi stupňující se krize, která má ohniska po celém světě. Mění se mezinárodní řád. Podobné události přicházejí stále častěji, stává se z nich...

4. března 2026  8:35

Nesplnili zakázku, mají dluhy. Brno chce dodavatele fotovoltaiky poslat do konkursu

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý...

Sázka na polského dodavatele solárních panelů se Brnu šeredně nevyplatila. Už loni na jaře městská společnost řešící fotovoltaiku s názvem SAKO Brno Solar sice dodavatelské firmě Columbus Energy za...

4. března 2026  8:30

Prezidenta Pavla čeká setkání na Hradě s končícím arcibiskupem Janem Graubnerem

Pražský arcibiskup Jan Graubner (vlevo) a český prezident Petr Pavel na pietním...

Prezident Petr Pavel se ve středu na Pražském hradě setká s končícím pražským arcibiskupem Janem Graubnerem, oznámila Kancelář prezidenta republiky na webu. Co bude tématem rozhovoru nespecifikovala....

4. března 2026  8:14

ONLINE: Izrael zasáhl v Íránu bezpečnostní centra. USA útočí víc než kdysi v Iráku

Rakety odpalované z Libanonu směrem k Izraeli. (3. března 2026)

Izraelská armáda zahájila další novou rozsáhlou vlnu úderů na Írán. Cílem jsou podle ní íránská velitelská centra bezpečnostních složek, odpalovací zařízení, systémy protivzdušné obrany a další...

4. března 2026  6:36,  aktualizováno  7:59

Útok na Írán a odveta způsobily největší omezení letecké dopravy od pandemie

Pasažér na letišti v libanonském Bejrútu kontroluje tabule se zrušenými lety....

Válka na Blízkém východě představuje největší omezení letecké dopravy od pandemie covidu-19, sdělil generální ředitel cestovní agentury PC Agency Paul Charles. Nejistota ohledně délky trvání...

4. března 2026  7:36

Na dálnici D35 hořel návěs náklaďáku. Řidič včas odpojil tahač

Dálnici D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem uzavřel požár návěsu...

Dálnici D35 na Pardubicku mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem v úterý večer uzavřel požár návěsu nákladního auta. Komunikace byla zhruba sedm hodin neprůjezdná mezi sjezdy na 148. a 157. kilometru...

3. března 2026  20:48,  aktualizováno  4. 3. 7:34

Rameno Moravy je po úpravách plné vody. Má chránit před povodněmi, objeví se ryby

Obnovené mrtvé rameno řeky Moravy v Nových Sadech v Olomouci, které je od...

Obnovené mrtvé rameno řeky Moravy v Nových Sadech v Olomouci, které je od loňského podzimu součástí protipovodňových úprav v této části města, se kvůli tání sněhu a následnému zvýšení hladiny...

4. března 2026  5:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Strategický partner jen na papíře. Kreml nabízí Íránu slova útěchy, sám počítá zisky

Premium
Útok pokračuje. Stíhací letoun se připravuje ke startu z letadlové lodi Abraham...

Amorální, nezákonný a nevyprovokovaný akt agrese. Tak hodnotí americko-izraelský útok na Írán ruští vrcholní představitelé. Ostrou rétoriku ovšem žádné reálné kroky neprovázejí a dlouho deklarovaná...

4. března 2026

Testy z češtiny na zkoušku. Ověř pozornost i chápání: tiskni a trénuj na přijímačky

Premium
ilustrační snímek

Je pozoruhodná světecká jízdárna u Tachova menší než Španělský dvůr ve Vídni, nebo ne? V případě úloh, které zkoumají, jak jsme porozuměli textu, může o chybě rozhodnout jediné slovo. Proto se...

4. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.