KOMENTÁŘ: Bezpečí je priorita. Pochopí to vláda? ptá se Fiala

Premiér Andrej Babiš po úderech na Írán prohlásil, že nejdůležitější je zajistit bezpečí našich občanů a také, že Česko stojí za svými spojenci. Ta slova bych podepsal. Problém je, že jim schází obsah. ČR v posledních měsících za svými spojenci nestála, spíše se snažila schovávat a vymlouvat se. A bezpečnost vlastních občanů tato vláda systematicky podkopává. Nejlépe je to vidět na tom, že z našeho návrhu státního rozpočtu seškrtala téměř 22 miliard korun na obranu. Formálně jde o pokles z 2,35 na 2,1 % HDP, navíc Národní rozpočtová rada upozorňuje, že NATO část výdajů patrně neuzná, takže se dostaneme pod hranici 2 %.
Jsme asi jediná země Aliance, jež dnes významně snižuje výdaje na obranu. Rizika ještě nikdy nebyla tak vysoká, a vláda dělá, že se jí to netýká. Kdyby byl premiér odpovědný, ctil by alianční cíl, na němž se členové NATO včetně ČR shodli (tj. zvyšovat do roku 2035 tvrdé obranné výdaje až na 3,5 % HDP a investice do odolnosti na 1,5 % HDP). Ale především by se vyrovnal s faktem, že ležíme na dohled od agresivního, výbojného, iracionálního Ruska, které bude dál stupňovat svůj tlak na naši část světa i přímo na nás. Většina evropských států to chápe a reaguje na to rekordním navyšováním investic do obrany – zejména sousední Polsko se už letos chce dostat na 4,8 % HDP.
České postoje jsou naopak rozpačité. Premiér minulý týden řekl: „Naše priorita je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho.“ V dnešním kontextu je ten výrok tak mimo, že okamžitě vzbudil pozornost u spojenců. Za pozornost však stojí i další premiérova slova: „Program válka, Ukrajina, to si pletete s Fialovou vládou. My to nemáme v programovém prohlášení.“ Oba výroky zazněly během jediného týdne. Pak přišel víkend, který připomněl, že realita se neptá, co je napsáno v programovém prohlášení. Stejně jako se neptala mojí vlády v únoru 2022.
Válka v Evropě, teroristické a hybridní útoky, ruské provokace na východním křídle NATO, krize na Blízkém východě a jasná řeč Američanů, že už se o bezpečnost Evropy nebudou starat – to všechno teď ovlivňuje náš život a je třeba to řešit. Bez ohledu na to, že se vládě nechce. Babiš ale sází na to, že naše problémy vyřeší někdo jiný. Že Donald Trump dojedná mír, spojenci ochrání naše hranice a v Alianci se nějaký ten nezodpovědný hlas ztratí. Už dřív odmítl ručit za evropskou půjčku pro Ukrajinu a nepřispívá ani na munici, která zadržuje Rusko.
To je nepochopení doby, v níž žijeme. A spojenci v čele s USA nám to připomínají. Už dávno ne jemně a diplomaticky, ale explicitně: buď zvyšte výdaje na obranu, nebo pošlete peníze do aliančního fondu na nákup zbraní Ukrajině. To si premiér vyslechl v minulých týdnech, ale nic neudělal. Copak takto vypadá smysluplný vztah se spojenci? Tak vypadá péče o naše bezpečí?
Pane premiére, děkuji za vaše ujištění, že je pro vás bezpečnost našich občanů priorita, ale pokud je to pravda, co konkrétně pro to děláte? Na investice do obrany ani na aktivní členství v NATO zjevně nesázíte. Pak tedy na co? Občané mají právo to vědět.