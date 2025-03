KOMENTÁŘ: Investice do armády pomůžou i ekonomice, píše Fiala

Bezpečnostní situace je vážná. Dlouho si velká část Evropy naivně myslela, že se s Ruskem dá dohodnout, ale realita je jiná. Dnes už neexistuje jakákoli pochybnost, že musíme být silnější. Jedině tak můžeme zabránit dalším agresivním krokům, odradit útoky, a tedy zajistit mír.

Moje vláda už tři roky koná: modernizujeme armádu, pořizujeme bojová vozidla pěchoty, stíhačky, tanky, protivzdušnou obranu i strategické transportní letouny. Zajistili jsme si energetickou nezávislost a posilujeme v jaderné energetice.

To všechno zvyšuje naši bezpečnost a vliv ve světě. Loni jsme po 20 letech splnili závazek vyplývající z členství v NATO a investovali do obrany dvě procenta HDP. To byl však závazek z dob míru, který v době zásadní bezpečnostní krize a oslabení transatlantických vztahů bohužel nestačí. Je třeba mířit na minimálně tři procenta.

Tyto peníze nechápejme jen jako nutné výdaje, ale také jako investici, impulz pro naši ekonomiku a konkurenceschopnost: český obranný průmysl už dnes přímo či nepřímo zaměstnává 50 000 lidí, vyrábí špičkovou vojenskou techniku a expanduje na zahraniční trhy.

Výdaje na obranu v Evropě v následujících letech porostou o stovky miliard eur. Čím lépe bude náš průmysl i díky našim investicím připravený, tím více dokážeme získat z budoucích příležitostí.

Je to nová šance pro inovativní firmy v řadě odvětví. Pokud znásobíme investice do kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence a moderních technologií, budeme lépe připraveni na současné hrozby, a navíc podpoříme vznik dobře ohodnocených pracovních míst. Inovace vojenského průmyslu navíc nacházejí uplatnění v civilních oblastech, jako je zdravotnictví, doprava či zemědělství. Technologie jako internet nebo satelitní navigace původně vznikly pro vojenské účely.

Studie Kielského institutu pro světové hospodářství z února 2025 ukazuje, že zvýšení obranných výdajů v Evropě ze dvou na 3,5 % HDP by vedlo k celkovému hospodářskému růstu až o 1,5 % a mělo by pozitivní vliv na naši dlouhodobou ekonomickou produktivitu. To je přesně to, co Evropa potřebuje! I další analýzy potvrzují, že každá koruna investovaná do vyspělých systémů nebo produktů vyráběných českým obranným průmyslem se celé ekonomice vrátí až trojnásobně.

Historie ukazuje, že slabost provokuje agresory, ale napadení silné země si každý rozmyslí.

Možná jste od opozičních politiků slyšeli, že nechtějí nakupovat zbraně, protože chtějí mír. To je špatný a nebezpečný argument. Historie jasně ukazuje, že slabost provokuje agresory, ale napadnout silnou zemi si každý rozmyslí. Rozumnější je vybudovat moderní, dobře vybavenou armádu, kterou možná nikdy nepoužijeme, než jednoho dne zjistit, že se nedokážeme ubránit. To už by pak bylo na všechno pozdě.

Stejně tak neexistuje rozpor mezi silnou obranou a diplomacií, jak se nám také snaží opozice namluvit. Silná armáda naší diplomacii naopak dává váhu. V současných jednáních o budoucnosti Ukrajiny je Evropa diplomaticky slabá mimo jiné právě proto, že se zatím navzdory své ekonomické síle nedokáže sama bránit. Až zvládneme dát na stůl peníze a zbraně, budeme mít svůj osud pevně v rukou a ostatní nás nebudou ignorovat. Proto jsme na nedávném jednání lídrů v Londýně položili základy „koalice zodpovědných“ – široké skupiny evropských států, které nechtějí dopustit, aby Evropa zůstala slabá a zranitelná.

Z opozice slýcháme ještě jedno nesmyslné tvrzení – že země, které dávají málo na obranu, jsou bohatší. Není to pravda. Země, které podporují vyspělý obranný průmysl, patří často k těm nejbohatším. Spojené státy a Izrael jsou tím nejlepším příkladem. Koneckonců, podívejme se do Evropy. Vyšší investice do obrany v Polsku nebo pobaltských zemích nezpomalily, ale podpořily jejich růst. Severní Evropa dává na obranu více než Evropa jižní a hodlá v tom pokračovat, výsledkem ale není zaostávání severu oproti jihu, je to přesně naopak.

Naší povinností je posilovat Českou republiku, chránit naše občany, naši budoucnost. V tuto chvíli není nic důležitějšího. Nezastavíme se, protože nesmíme. Naše kroky povedou k silnější obraně, konkurenceschopnější ekonomice a větší bezpečnosti nás všech.