KOMENTÁŘ: Co s cenami pohonných hmot? Navrhuji kombinaci tří kroků, píše Kuba

  14:48
Řada států přijímá různá opatření na snížení cen pohonných hmot, které přináší současný konflikt v Íránu. Co by bylo rozumné ale pro nás? ptá se v komentáři pro iDNES.cz jihočeský hejtman Martin Kuba, který na začátku února oznámil založení nového hnutí Naše Česko.

Martin Kuba | foto:  Petr Topič, MAFRA

Spousta vlád v evropských zemích už na situaci reaguje zavedením různých opatření, logicky se snahou co nejefektivněji snížit dopad konfliktu na ceny pohonných hmot. Bohužel celý svět je zatím v horké fázi konfliktu, kdy se cena ropy na trhu mění velmi rychle podle politických prohlášení amerického prezidenta či aktuálního vývoje událostí. To je hlavní důvod, proč se teď složitě hledá nejlepší reakce, protože tyto rychlé změny mohou vést k tomu, že reálný efekt řady těchto opatření vypadajících na první pohled „líbivě“ a vytvářejících dojem, že zásadně ovlivní cenu na čerpacích stanicích, se nakonec vůbec nemusí projevit. Nebo se na koncových cenách projeví méně než se očekává.

Pokud bychom měli nějaká opatření v Česku dnes zavádět, je třeba zvolit taková, která budou mít co největší dopad na koncovou cenu, ale také rozhodně neohrozí přiliv paliv na český trh. To je situace, která se už začíná dít na Slovensku a v Maďarsku, kde přistoupili k voličsky velmi atraktivnímu kroku zastropování cen, ale celý trh začíná „vysychat“, protože rapidně klesá ochota tam pohonné hmoty dodávat. Toto je tedy rozhodně špatná cesta.

Pokud se podíváme na daňovou složku ceny paliv, tak v této chvíli je asi nejvíce „fér“ řešení snížení DPH. DPH se počítá procenty z ceny, takže při vyšší ceně automaticky roste. S tím roste i jeho výběr do státního rozpočtu. Snížením DPH by se tak stát fakticky „rozdělil“ s občany o částku, kterou díky zvýšené ceně vybírá. Pokud by se DPH u nás snížilo například na 8 %, jako to chystají v Polsku, cena na čerpacích stanicích by mohla klesnout o asi tři až čtyři koruny.

Je ale také třeba říct, že jakákoli eskalace konfliktu a špatné zprávy pro trh mohou tuto částku během pár dnů vymazat a koncoví zákazníci je v cenách oproti dnešku neuvidí. I přes toto riziko je snížení DPH „korektní“ krok, kdy se stát rozdělí o vyšší výnosy s občany. Úprava DPH se ale nepromítne do ceny pro firmy, které jsou plátci DPH, a tím pádem nesníží dopad nárůstu cen pohonných hmot na přepravu a další činnosti, které se pak promítnou do nárůstu cen řady komodit včetně potravin.

Spotřební daň je daná pevnou částkou u nafty i benzínu a její snížení by mělo dopad i na firmy, ale v této „horké fázi“ konfliktu a nestability trhu její snížení nemusí přinést očekávaný efekt koncových cen. Tento krok by měl být připraven, aby k němu vláda mohla sáhnout velmi rychle. Pokud se situace ustálí, bude jasné, že je potřeba a že bude skutečně mít dopad na koncové ceny.

Další opatření, které zavádějí státy kolem nás, se týkají marží. Ty jsou po DPH druhou oblastí, kde zásah v této chvíli asi dává největší smysl. Zastropování marží například na únorových hodnotách by zajišťovalo, že nikdo nemůže ze situace nadměrně těžit. Musí se ale provést jak na rafinériích, tak u distributorů a prodejců.

Další možností zásahu, která se objevuje ve veřejných debatách, je uvolnění určitého množství ze státních hmotných rezerv. To v této fázi není racionální krok. Jeho dopad na koncovou cenu by byl díky nestabilitě trhu velmi malý a navíc, pokud konflikt potrvá dlouho, budeme tyto zásoby možná potřebovat na důležitější věci než na regulaci cen. Velkým rizikem celé situace, které se zatím diskutuje méně než „politicky atraktivní téma“, jaká vláda „zlevní“ pohonné hmoty pro svoje občany, je dlouhodobý zásadní nedostatek paliv na evropském a světovém trhu. To je něco, co by samozřejmě přinášelo zásadně větší komplikace než současné zvýšení cen.

Za Naše Česko bychom v této chvíli vládě navrhovali jako nejracionálnější zkombinovat snížení DPH, zastropovat marže a připravit úpravu spotřební daně, která by se využila podle vývoje situace.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

