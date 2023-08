KOMENTÁŘ: Nové tanky budou, ale co posádky? Tři vojáci a čtvrtý z kuchyně

Po návštěvě německého ministra obrany Borise Pistoria potvrdila ministryně Jana Černochová záměr pořídit pro českou armádu nové tanky Leopard. S nimi se začalo počítat už loni během rychlé a již skoro dokončené dodávky ojetých Leopardů 2A4. Nyní jde o nejnovější verzi Leopardu 2, a to v počtu nejméně 77 kusů. Že to Česko s nákupem myslí zcela vážně, naznačují zahraniční odborné servery, které nás řadí do fronty za maďarskou a norskou objednávku, pak následuje Německo, my a Itálie již s typem vylepšeným o izraelský systém aktivní ochrany.