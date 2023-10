KOMENTÁŘ: Prezidentův medailový odpustek

Ukaž mi, koho vyznamenáváš – a já ti řeknu, jaký jsi. Snad až příliš se parafráze známého rčení chytil prezident Petr Pavel při svém prvním dekorování osobností nejvyššími státními řády.

Seznam vyznamenaných samozřejmě vždy nutně vyjadřuje hodnotové preference aktuální hlavy státu, je jakousi barevnou mozaikou prezidentovy duše a obzoru. Bylo tomu tak za Havla, Klause i Zemana. V každém soupisu dekorovaných je ale také skryta jistá stylizace jeho autora – do státníka, světoobčana, patriota, intelektuála, humanisty… A prezident Pavel se do té stylizace, jak by chtěl být veřejností vnímán, napoprvé ponořil opravdu hodně.