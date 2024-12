KOMENTÁŘ: Vsadíme zase na firmy. Za časů covidu nám to vyšlo, píše Havlíček

Poučme se. Je jaro 2021, pandemie neustupuje, nemocnice v celé Evropě jsou plné k prasknutí, všechny země včetně Česka střídavě uvolňují a zavírají ekonomiku, vakcín je stále nedostatek a nikdo ve světě netuší, kdy nejnáročnější období od války skončí.

Rozděleni v názorech jsou běžní lidé, politici, a dokonce i epidemiologové. Pokud vláda jednala podle názoru jedné části odborníků, ta druhá ji ještě týž večer náležitě ve všech televizích zkritizovala. Snad jediné, na čem byla shoda, byla nutnost testování.

A zde jeden zajímavý postřeh. Poté, co jsme na vládě odvrátili reálnou hrozbu zavření celého průmyslu, což požadovala většina epidemiologů, zástupci zaměstnanců, a dokonce i náš koaliční partner, jsme nakonec rozhodli, že podniky nezavřeme, ale přeneseme na ně povinnost testovat zaměstnance. Vláda jim tehdy vytvořila podmínky, zajistila dostatek testovacích setů na trhu a kompenzovala náklady do průměrné ceny testu. Z Česka se během pár dní stalo největší testovací centrum v Evropě.

Škarohlídové mi tehdy tvrdili, že to nevyjde, že podniky budou švindlovat a že to je příliš velký risk. Opak se ukázal pravdou. Podnikatelský sektor to zvládl. Logisticky, ekonomicky i kvalitativně. Ukázalo se, že desetitisíce manažerů v každém koutě země si dokážou zorganizovat celý proces lépe než stát, a to včetně důsledné kontroly. Motivace byla obrovská – kdo jiný má zájem o zdravé zaměstnance než jejich zaměstnavatel, navíc firmy věděly, že jsme je zachránili od zavření a že je jen na nich, abychom všechny přesvědčili, že přenesenou odpovědnost společně zvládneme. Během několika týdnů nastal zlom a z Česka se stal vzor úspěšného testování.

Nepřekážet soukromníkům

Proč to píšu? Protože se ukázalo, že soukromý sektor dokáže být odpovědný a zvládne náročné cíle daleko lépe než vláda. Její povinností je hlavně připravit podmínky pro jeho úspěšné fungování. Nefušovat jim do řemesla, nepodnikat a netvářit se, že vláda udělá restart.

Nezatěžovat vysokými daněmi, poplatky, regulací a administrativou, protože to vše snižuje jejich profit. Naopak, vláda musí udělat vše pro navýšení ziskovosti firem. Nikoliv tím, že do nich bude sypat dotace, ale tím, že jim vytvoří předvídatelné a konkurenceschopné prostředí. Energetické, investiční a daňové. Nebude komplikovat trh práce a bude investovat do kvality vzdělávání.

Nic víc firmy nepotřebují. A pokud to dostanou, několikanásobně to vrátí. Budou zaměstnávat a zajišťovat přirozený růst platů v soukromé sféře, čemuž se logicky bude přizpůsobovat veřejný sektor.

To bude determinovat spotřebitelskou poptávku i investice domácností. Firmy budou díky ziskům investovat, inovovat i exportovat. A hlavně budou platit daně. Teprve z nich může stát zajišťovat budování infrastruktury, zlepšovat zdravotnictví, sociální služby a vzdělávání, zvyšovat výdaje na výzkum nebo posilovat vnější či vnitřní bezpečnost státu.

To jsou základní předpoklady pro obrat. To je východisko pro to, jak dostat Česko z hospodářského marasmu. Fráze o restartu, zakládání vládních výborů, pracovních skupin a floskule o reformách, které svět neviděl, neudělají kýženou změnu. Tu udělá ten, kdo dokáže zajistit úspěch na lokální úrovni. K tomu je ovšem třeba vzájemné důvěry. Soukromý sektor musí věřit státu, že jej nepodrazí, a vláda si musí vážit těch, co dosahují zisků, a má za úkol jim k tomu vytvořit podmínky.

Na druhou stranu, podnikatelé toho nesmějí zneužít a musí se chovat zodpovědně vůči celé společnosti. Jinými slovy, musí splnit svoje úkoly. Zaměstnávat, platit slušné mzdy a bez pardonu musí řádně odvádět daně. Můžete namítnout, že nezbedné firmy toho zneužijí a vysají stát jen pro svůj prospěch.

Pár procent možná, ale drtivá většina nikoliv. Podobně jako v pandemii. Nikdo totiž neví lépe než podniky, že nám teče do bot. Pokud budeme ve vládě, opět na ně vsadíme.