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KOMENTÁŘ: Bytů je u nás dost, ale dětí málo, píše Ivana Tykač

  9:00
Po představení Desatera našeho institutu Solvo se velká část veřejné debaty soustředila na věk odchodu do důchodu, zvýhodnění rodičů nebo postavení bezdětných. Dost lidí se ale pozastavuje nad tím, proč neřešíme bydlení, které je v Česku nedostupné. A já si dovolím tvrdit, že to není úplně pravda, píše v komentáři pro MF DNES a iDNES.cz Ivana Tykač, zakladatelka institutu Solvo.
Ivana Tykač

Ivana Tykač | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ivana Tykač
Ivana Tykač
Ivana Tykač
Ivana Tykač
17 fotografií

Dovolím si navíc tvrdit, že mezi dostupným bydlením a zvýšením porodnosti není přímá úměra. Vždyť děti se rodily i za války, v troskách měst a vesnic. Za jakýchkoliv podmínek. Kdekoliv. Pokles porodnosti souvisí se změnou způsobu života. S vyspělostí společnosti. S emancipací. A také – hlavně – s možností uspokojovat svoje potřeby, cíle či sny mnoha způsoby.

Jít studovat. Budovat si kariéru. Odejít do zahraničí. Koupit si psa, což je hodně moderní. Odhadla bych to na nižší statisíce pejsků ročně. V drogeriích a lékárnách brzy najdeme víc produktů pro psy než pro miminka.

V Česku máme 32,5 procenta jednočlenných domácností. Nepřijde vám to trochu smutné? Proto jsem si dovolila myšlenku, že kdyby někteří single lidé založili rodinu a žili pospolu, bylo by volných bytů víc. Myšlenka jistě absolutně nevhodná pro dnešní dobu, kdy mladí lidé chtějí žít svůj nezávislý a svobodný život a hledat svoji identitu a vhodného životního partnera si chtějí vybrat možná z desítek adeptů a podle mnoha kritérií.

Chtějí žít single

Jasně. Jen detail… Ten věk dožití. Prodlužuje se, takže pokud jste dočetli až sem, tak si snadno spočítáte, že čím déle budeme žít – což je ale cílem všech politických programů a politiků – tím méně lidí bude možné ubytovat. Když kouknu na Prahu, bytů tady rozhodně není málo, ale fatálně se změnily požadavky obyvatel. Jak chtějí bydlet a také kde. Koeficient ukazující počet lidi bydlících v jednom bytě se snížil z 2,2 osoby v domácnosti na 1,88. Především v Praze jsou tudíž byty hůře dostupné, hlavně cenově. Struktura velikosti bytů neodpovídá poptávce obyvatelstva.

Stačilo by si počkat třicet let, říkám si. Vzhledem k tomu, jak rapidně klesá porodnost, tak za 30 let to s bydlením dopadne stejně jako za 3–4 roky s mateřskými školami. Kde vzhledem k 30% propadu porodnosti zase začnou být volná místa. A pokud nic neuděláme s porodností či nepovolíme migraci, tak za dalších asi 23 let poklesne poptávka po bydlení.

Takže za současné délky povolovací praxe v Praze – průměr je sedm let a pak dva roky výstavby – si užijeme vyrovnáni nabídky a poptávky po bydlení tak za 10–15 let. Pokud náhodou single mladí lidé nenaznají, že by chtěli žít třeba v takzvaném soužití s druhým. Nebo případně v té takzvané rodině.

KOMENTÁŘ: Čekání není strategie. Nečekejme na novou stabilitu, píše Ivana Tykač

Navíc se nám k tomu díky AI přidává revoluční změna na pracovním trhu, a to nejen zmenšení nároku na kapacitu pracovní síly, ale především možnost pracovat online.

S tím souvisí menší potřeba bydlení v dostupné blízkosti pracoviště. To umožňuje využití bydlení ve vzdálenějších regionech, kde dochází k úbytku lokálního obyvatelstva a nemovitosti jsou mnohem dostupnější než v Praze či dalších velkých centrech.

Tak to bylo k bydlení, a vraťme se k Desateru. Snažíme se v něm namodelovat, jak bude Česko fungovat ve chvíli, kdy se sbíhají tři trendy. Rodí se méně dětí, prodlužuje se věk dožití a každým rokem přibývá seniorů. Ti jsou stále víc odkázaní na práci stále menšího počtu ekonomicky aktivních lidí.

Budeme něco dělat, nebo nedělat nic?

Ve scénáři „Nedělat nic“ rostou výdaje na důchody z přibližně 8,7 % HDP v roce 2023 na vrchol kolem 11,1 % HDP okolo roku 2059. Výdaje na zdravotní a dlouhodobou péči rostou z přibližně 7,3 % HDP na zhruba 9,5 % HDP v roce 2070. A to jsou výdaje, které bude muset někdo zaplatit.

Zároveň se zásadně mění poměr mezi těmi, kteří systém financují, a těmi, kteří jsou na něm závislí. Ve scénáři „Nedělat nic“ by v roce 2070 připadalo na sto lidí v produktivním věku téměř 63 seniorů. A to je drsné. Rovnováha mezi generacemi se totálně vychýlí.

Dnes se rodí děti, které budou za dvacet let vstupovat na trh práce. Vzniká generace, která bude za dvacet let financovat zdravotnictví, sociální služby, školy, obranu státu i důchody. Pokud nebude dostatečně velká, žádná vláda ji už později nedokáže vytvořit.

Proto bych neříkala, že mezi lety 2035 a 2045 „přijde krize“. V tomto období pouze naplno uvidíme důsledky rozhodnutí, která děláme dnes. Proto je zavádějící vést debatu pouze o tom, zda je přijatelné odejít do důchodu v 72 letech. Správná otázka zní jinak. Jak chceme financovat stát ve společnosti, kde bude méně ekonomicky aktivních lidí a více lidí závislých na jejich práci?

Pokud odmítáme delší ekonomickou aktivitu občanů, musíme říci, co místo ní. Vyšší odvody? Nižší důchody? Vyšší zadlužení? Horší dostupnost zdravotnictví, školství a sociálních služeb? Migrace? Nebo otevřenou změnu společenské smlouvy mezi generacemi? Přesně proto jsme navrhli, namodelovali a spočítali Desatero.

Desatero Solvo - základ budoucnosti. V Česku se rodí méně dětí, lidé žijí déle a každým rokem přibývá seniorů odkázaných na práci menšího počtu ekonomicky aktivních lidí. Právě proto vzniklo Desatero Solvo, které nabízí možné řešení těchto problémů.

A připadá mi důležité říct, že bude fungovat pouze jako celek. Jinak nezafunguje vůbec. Tak třeba náš návrh reformy vzdělávání nestojí pouze na zkrácení školní docházky na osm let. Opatření týkající se dvouleté povinné mateřské školy a navazující osmileté základní školy je nutné realizovat společně. Dva roky povinné mateřské školy mají děti naučit číst, psát, počítat, a teprve na tento model navazuje osmiletá základní škola.

Největší ekonomický přínos Desatera má zvýšení odchodu do důchodu na 72 let, což přinese do rozpočtu přibližně 128,7 miliardy korun. Dva roky mateřské školy a osmiletá základní škola přinesou zhruba 27,1 miliardy.

Bod zvratu

Bod zvratu, kdy balíček začne zlepšovat veřejné finance, je zhruba v roce 2043. Celkové saldo balíčku v roce 2050 vychází přibližně +37,1 miliardy korun ročně a s každým následujícím rokem se zlepšuje.

To neznamená, že každé opatření je jednoduché nebo bez rizik. Právě naopak. U vyššího důchodového věku je zásadní otázkou délka života ve zdraví a způsob zapojení seniorů na trhu práce.

Nechci, aby si lidé mysleli, že půjde o klasických čtyřicet hodin týdne, jako smysluplné se jeví flexibilní či sdílené úvazky, které využijí znalostí a dovedností starších spoluobčanů, jejich organizačních schopností.

Největší nedorozumění vzniká klasicky kolem rodičovství. Děti jsou teď populárně nahlíženy jako čistě soukromá záležitost jednotlivce. Jenže žádný průběžný důchodový systém, žádné zdravotnictví, žádné sociální služby ani žádná ekonomika nemohou fungovat bez lidí, kteří se narodí a jednou převezmou odpovědnost za společnost po nás.

Měli bychom prostě pro rodičovství vytvořit takové podmínky, kdy se každý bude chtít stát rodičem. A dovolím si dovětek.

Česko se vylidňuje, je nás méně o jeden Vyškov. Přispěla k tomu i migrace

Někdy mám pocit, jako by se nedostatek bytů proměnil v užitečný argument generace Z pro žití single, nezakládání rodin, nerealizaci životních plánů a prostě prodlévání v nějakém provizoriu. Jako by žili ve své vlastní bublině, z níž nevidí, co nastane za třicet let. Když nebudou mít děti, nebude je mít kdo živit.

Jako by jim bylo jedno, že okno přirozené fertility ženy trvá pouhých 17 let, a pokud je dnes průměrný věk prvorodičky kolem 29–30 let, zbývá na druhé a třetí dítě velmi omezený časový prostor. Možná by se mohli alespoň k něčemu odhodlat mezi vším hledáním, experimentováním a snahou o definici sebe sama prostřednictvím nových sociálních konceptů a identit.

Použitá data máme z ČSÚ, IPR a také naše vlastní a naše už téměř legendární Desatero najdete případně u nás na www.solvo.cz.

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