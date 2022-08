KOMENTÁŘ: Tři spory, které štěpí vládu. Premiér Fiala před nimi neuteče

Pod hlavičkou trojkoalice SPOLU sice ODS vytáhla loni na podzim nebezpečně „podprahové“ lidovce a TOP 09 do Sněmovny, politika ale nezná žádný vděk. To nejlépe vědí Piráti, kteří z nyní toxického hnutí STAN udělali druhou nejsilnější vládní stranu a sami skončili se čtyřmi poslanci. I proto teď vládu štěpí tři věci, které ODS dostávají do izolace. A které mají slušný destruktivní potenciál, jak se vláda řítí do průšvihu. A jak se současně propadá i do stále větší nedůvěry lidí, což vždycky „smrdí“ nejhoršími nápady.

Nejsilnější vládní straně by samozřejmě pomohla další eurokrize, jež znovu hrozí na zadluženém jihu EU. Lidé nikdy úplně nemilují měny, co ztrácejí hodnotu.