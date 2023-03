KOMENTÁŘ: Funkce kancléře není pouze privilegiem, ale především závazkem

Jelikož prezident sám není v žádném pracovním vztahu vůči KPR, je kancléř jejím statutárem, a tudíž jedinou osobou, která může protokolárně prezidenta zastupovat při důležitých jednáních.

V tom je významný rozdíl od vlády nebo parlamentu, které jsou kolektivními orgány, mají i svá kolektivní vedení, což umožňuje širokou zastupitelnost nejvyšších funkcionářů. Toto na Hradě neexistuje a z tohoto důvodu je funkce kancléře na Hradě výrazně politická.

Jestliže vedoucí úřadů vlády a obou parlamentních komor jsou více méně jejich provozní ředitelé, primárně apolitické osobnosti, kancléř na Hradě musí zastřešovat i politické záležitosti, jinak nemůže svůj úřad dobře vykonávat. Všichni dosavadní kancléři – jak za první československé republiky, tak po listopadu 1989 – politickými osobnostmi byli.

Současně však platí, že je kancléř státním úředníkem a že prezident republiky, jemuž je podřízen, je prezidentem všech občanů. To předpokládá, že i kancléř by měl vystupovat nadstranicky a s respektem vůči ostatním ústavním institucím, politickým subjektům i občanům. Tato funkce není pro svého držitele pouze privilegiem, ale především odpovědným závazkem. Ve stejném duchu by měl vést i celý úřad.

Provozní problematika, jak KPR, tak obou příspěvkových organizací, je vedle toho rovněž v konečném důsledku odpovědností kancléře, ale je třeba říci, že vlastním provozním ředitelem na Hradě je ředitel Správy Pražského hradu, jehož kancléř stejně jako ředitele Lesní správy Lány jmenuje.

Výkon funkce kancléři nepochybně usnadní, pokud má prezidentovu důvěru, zná jeho styl práce, názory a priority, a podle toho může vést svůj úřad tak, aby hlavě státu bezproblémově sloužil. Měl by mít k prezidentovi volný přístup a být členem jeho nejužšího kruhu spolupracovníků. Jinak své úkoly může těžko odpovědně zajišťovat.

Funkce proto vyžaduje dobrou kombinaci politické zkušenosti a manažerských schopností i jazykových znalostí, stejně jako rychlou orientaci v tak různorodých oblastech, jako jsou domácí a zahraniční politika, památková péče, kultura, turistický ruch, hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, investice, myslivost a lesní hospodářství a mnohé další.

Kancléř na to není pochopitelně sám, může se opřít o řadu zkušených odborníků, ale za fungování celého Hradu nese odpovědnost primárně on.