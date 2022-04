KOMENTÁŘ: Fialův jasný signál. Inflaci řešit nebudeme

Panu premiérovi se dobře káže rodinám s dětmi, samoživitelkám či důchodcům o utahování opasků, když má plat přes čtvrt milionu měsíčně a k tomu veškerý servis od jídla přes bydlení až po auto s řidičem k cestám domů do Brna a zpět. Stejně jako paní Pekarová, která občanům vzkazuje, že už nebudou žít nad poměry.

Co čekat od političky, podle níž se vláda nemá starat o lidi. Inflaci, kterou koalice svou nečinností vyšponovala do současné rekordní výše 13 procent, Fiala s Pekarovou se svými platy nepocítí. Ale bude ještě hůř. Inflace brzy podle odhadů ekonomů dosáhne 15 procent, možná i víc.



Všeobecná drahota lidem požírá úspory, sráží životní úroveň, žene střední třídu do chudoby a existenčně ohrožuje stovky tisíc rodin. Dokonce i pracovníci Úřadu práce jsou dnes nuceni žádat o dávky, ale s vládou to ani nehne.



Zdroje? Stačí hledat

Česko je sice šestou nejméně zadluženou zemí v EU, v tempu zadlužování je až na 14. místě a svým občanům plošnými opatřeními pomáhá 24 z 27 členských zemí EU (mimochodem i Rakousko nebo Německo s dvojnásobným dluhem), ale premiér stále lže, že prý nemá peníze.

Hnutí ANO navrhlo 12 opatření proti chudobě, která by významně pomohla občanům s drahotou:

1) mimořádný příspěvek pro důchodce nad zákonnou a inflační valorizaci ve výši 6 000 Kč

2) zvýšení rodičovského příspěvku z 300 na 400 tisíc Kč s pravidelnou valorizací

3) zvýšení příspěvku na mobilitu z 550 na 2 000 Kč měsíčně

4) vrácení slevy na jízdném pro seniory a studenty na původní úroveň 75 %

5) zvýšení životního a existenčního minima o 20 % místo vládou prosazených 10 %

6) odpuštění poplatků občanům a zaměstnavatelům za obnovitelné zdroje

7) prosadit zastropování cen emisních povolenek na Evropské radě

8) snížení sazby DPH na 0 % na elektřinu, plyn a topení na rok 2022

9) zastropování pohonných hmot na maximálně 36 korun/litr formou snížení DPH nebo spotřební daně

10) nákup plynu prostřednictvím distributorů na alespoň tři měsíce se státní garancí dorovnání cenového rozdílu

11) snížení DPH u základních potravin z 15 % na 0 % a zastropování cen u základních potravin

12) zvýšení platů státních zaměstnanců



Vláda ale naše návrhy ignoruje a shazuje, nechce ani vrátit slevy na jízdném za 1,8 miliardy, což je 0,1 procenta výdajů státního rozpočtu.

Zdroje přitom vláda má, stačí hledat. Z modernizačního fondu EU bude k dispozici 1 000 miliard, dalších skoro 1 000 miliard má ČR v evropských fondech na dalších sedm let. Připočtou-li se i dosud nevyčerpané zdroje z fondů EU, vyšší dividendy z ČEZ a dodatečné příjmy z rekordní inflace ve výši téměř 70 miliard, může mít vláda v příštích letech k dispozici až 2 260 miliard korun.



Nero a inflační požár

Místo aby prosadil skutečnou a účinnou plošnou pomoc pro lidi, tak Fiala jako římský císař Nero fascinovaně pozoruje inflační požár, který už čtyři měsíce záměrně živí. To proto, aby vláda dostála model svého škrtacího rozpočtu a mohla tvrdit, že šetří, aniž zvyšuje daně. Přitom je potají dávno zvýšila.



Inflace je v podstatě daň, která má tu výhodu, že ji nemusí viditelně odhlasovat poslanci ve Sněmovně. Když vám zaměstnavatel zvýší plat o 5 %, ale ceny kvůli inflaci vyrostly o 13 %, pak si za svoji mzdu toho reálně koupíte o 8 % méně a ještě za dražší zboží zaplatíte navíc na DPH. A tak do státní kasy proudí každý měsíc miliardy navíc. K lidem, z nichž je dnes už 16 % pod hranicí chudoby, se ty peníze určitě nedostaly.



Inflační požár spaluje naši zemi a vinou nečinnosti vlády chudne celá společnost. Vláda nás z obří inflace zatáhne do obří ekonomické recese a Fialovu chudobu pocítí nejen lidé s nízkými příjmy, ale drtivě zasáhne i střední třídu.