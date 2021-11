KOMENTÁŘ: Hra na energetické letadlo aneb nevyžádané „dobré rady“

Část lidí dostala faktury s šestinásobným zvýšením cen za plyn a elektřinu a neví, zda se má stěhovat pod most. Zbytek společnosti podobné dopisy obdrží v nejbližších měsících. A co na to říká vedení našeho státu? ptá se Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů.