KOMENTÁŘ: DSA má chránit lidi, ne jim zavírat pusy

  9:19
Určitě znáte příběh o trojském koni, kterým Řekové přelstili obyvatele Troje. Právě jednoho takového koně na nás přichystal Brusel. Jmenuje se nařízení o digitálních službách, tedy DSA. Obsahuje sice některá užitečná opatření, která mají chránit lidi na internetu, ale v legislativě je zároveň skrytý mechanismus, který může otevřít dveře cenzuře a umlčování nepohodlných názorů. „Dobrá zpráva je, že o tom víme a v českém zákoně to změníme,“ píše ve svém komentáři premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Premiér Andrej Babiš | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Toho trojského koně tam propašovali lidé, kteří si myslí, že vědí lépe než vy, co si máte myslet, co si máte číst a o čem smíte veřejně diskutovat. A minulá vláda, která šla Bruselu ve všem na ruku, plánovala zákon zrychleně a bez debaty schválit „i s chlupama“. Tak to tedy v žádném případě.

Důvěryhodní práskači?

Nařízení totiž říká, že velké platformy musí bojovat proti takzvaným systémovým rizikům. A mezi ně patří – a teď pozor – „nepříznivé dopady na občanský diskurz“ nebo dopady související s „genderově podmíněným násilím“. Zní to vznešeně. V praxi to ale také může znamenat, že když napíšete na Facebook, že vzrůstající kriminalita u našich sousedů může mít co dočinění s migranty, platforma vám to může smazat jako příspěvek, jenž „negativně ovlivňuje občanský diskurz“. To se dnes děje. Žádný zákon jste neporušili, ale psát o tom na sítě nesmíte.

Nebo zkritizujete oprávněně političku a někdo to nahlásí jako genderově podmíněné násilí. Napíšete, že vám vadí větrníky za domem, a protože odpor proti větrníkům naše média nesmyslně zarámovala jako proruský narativ, algoritmus to vyhodnotí jako systémové riziko – a váš příspěvek zmizí.

A teď to nejdůležitější. DSA zavádí institut takzvaných důvěryhodných oznamovatelů. To jsou organizace, jejichž nahlášení musí platforma řešit přednostně. Důvěryhodným oznamovatelem může být technologická firma, jež nahlašuje podvodné weby a skutečně škodlivý obsah. To dává smysl. Ale stejně tak to může být politická neziskovka, která roky rozhoduje o tom, co je podle nich pravda a co tzv. dezinformace. Jejich udání půjde na začátek fronty. Váš příspěvek zmizí, protože ho někdo označil za škodlivý, a platforma nemá důvod se s tím zdržovat.

Kdo tyto organizace budou, jak budou vybírány a jaká práva budete mít vy, když vám někdo smaže příspěvek, to všechno určí český zákon. Ten musí být pro naše občany štítem, ne bičem, jak by si samozvaní strážci jediných správných názorů – samozřejmě za tučné evropské dotace – přáli.

Nevylít s vaničkou i dítě

DSA ale obsahuje i dobré věci: umožní ochranu před podvodnými e-shopy, kdy zaplatíte, ale zásilka nedorazí. Ochranu před kyberšmejdy, kteří na vás cílí reklamu na základě vašeho zdravotního stavu – jste nemocný, hledáte na internetu léky a najednou vás všude pronásledují reklamy na kliniky. Ochranu dětí před nebezpečným obsahem. Povinnost platforem vysvětlit, proč vám smazaly příspěvek nebo zablokovaly účet, a dát vám možnost se bránit. To všechno je správně a to všechno podporujeme.

Kdybychom předpis hned smetli ze stolu, nemohli bychom vymáhat pravidla, jež chrání naše občany. Nemohli bychom pokutovat platformy, které prodávají padělek a potom se tváří, že za nic nemůžou. Naše národní legislativa je na globální platformy zkrátka krátká a DSA je v tomto jediný nástroj, který máme. Ochranu před šmejdy a podvody tak budeme moci vymáhat okamžitě.

Takže proto jsme DSA ve Sněmovně schválili v prvním čtení a pustili do výborů, kde zachováme to dobré a přepíšeme ho tak, aby sloužil občanům, nikoli k financování novodobých cenzorů. Zajistíme, aby se institut důvěryhodných oznamovatelů nedal zneužít k ideologické cenzuře. Aby koordinátor digitálních služeb neposuzoval pravdivost obsahu, ale kontroloval, zda platformy dodržují pravidla férově. A aby lidé, kterým platforma smaže příspěvek, měli reálnou možnost se bránit.

DSA má sloužit občanům, ne jim zavírat pusy podle toho, jak se to zrovna komu hodí. A my uděláme všechno pro to, aby tomu tak bylo.

