KOMENTÁŘ: Nebojte se a čtěte diskuse. Zjistíte, že je to vše jen kamufláž!

„Přestaňte konečně strašit a vyvolávat paniku u veřejnosti,“ rozčílil se první příspěvek následovaný spravedlivým rozhořčením, že jsou v redakci všichni úplně blbí. Musím souhlasit. U nás v redakci jsme všichni vylízaní jako pribináček. Stejně jako ve všech ostatních redakcích. A už se objevují další komenty, které moc dobře ví, že je článek zaplacený a „dělají to jen proto, že potřebují sledovanost.“ Ano. O nic jiného nám nejde. Je to tak. Přesně proto jsem tenhle obor studovala a proto ho asi třicet let dělám. Ale nastává čas na odbornou diskusi.

„České nemocnice jsou ve skutečnosti poloprázdné, a tohle je mediální hysterie. Ve skutečnosti jde o ekonomickou globální krizi schovanou za virus,“ připojuje se první odborník, a já se nad tím musím trochu zamyslet. Chvíli to zabere, protože jsem úplně blbá, jak už víme. Takže virus tady někdo schválně rozšířil jen proto, abychom si nevšimli, že je ekonomická krize! Že mě to nenapadlo dřív. Ale jak by mohlo, když.. no však víte.

„Tak tohle už je trochu moc, ne?“, pohoršuje se další koment u fotografie pacienta, kterého lékaři přendávají z lůžka. Obličej je rozostřený. Je vidět jen část těla. Žádné intimnosti.

Fotograf na místě byl, vyfotil to, co viděl a to se také otisklo. Vždycky jsem si myslela, že od toho tady média jsou. Aby dokumentovala, co se děje kolem. Informovala. Ukazovala. Ale teď to musím přehodnotit. Tohle by novináři dělat neměli. Ukazovat realitu. No fuj! „My si to umíme představit. Jde o ryze soukromou a citlivou věc,“ potvrdí další koment. To mě docela potěší. Tak to je skvělá zpráva. Ušetřím teď spoustu času. Stačí jen nadhodit téma a čtenář zavře oči, a má to před sebou jako na plátně. Žádné zbytečné vysvětlování a dokumentace.

„Hrajou to jen na city,“ následuje další nelítostné odhalení. Teď nevím přesně kdo. My, novináři? Nebo lékaři? Vláda? Ale není čas rozjímat, protože konečně nastupuje fronta lékařů.

„To je fotka z magnetické rezonance? Jak to souvisí s covidem?“ ptá se MUDr. Chytrolín. Ha? A máme tady další důkaz toho, že je to všechno smyšlené. Fotograf přišel do běžné nemocnice a vyfotil běžné pacienty na magnetické rezonanci. Proč? Aby šířil paniku? Proč? Protože za to dostal zaplaceno. Proč? Protože vláda nás chce všechny vystresovat, aby nás mohla naočkovat? Proč nás všechny chtějí naočkovat? Aby na tom vydělali peníze. A proč to odložila až na teď a v létě se nestrašilo? Možná potřebují peníze až teď.

„Moje žena i já pracujeme na JIP, není to tak, jak se podává v médiích,“ dodá MUDr. Chytrolín.

„To není magnetická rezonance ale CT“, chce nás zmást další příspěvek. „Vyšetřují se tím plíce.“

MUDr. Chytrolín se skutečně na chvíli odmlčí, možná se šel na JIP podívat, jaký je rozdíl mezi CT a magnetickou rezonancí. My ostatní se mezitím zamýšlíme nad poznámkou o bezobsažnosti příspěvku. „Jsou na ní pacienti a lékaři, a co?“Díky tomu ale můžeme absolvovat online rychlokurz rozklikávání fotografií a hledání popisek, které někdo najde, a někdo zase ne. Takový je život.

A to už přichází velká chvíle dalšího lékaře, skutečné kapacity, MUDr. Vímvše. „To jsou lidi po operaci, fotka z „rentgenu.“ Tu se nenadále objeví sám autor snímků a trpělivě vysvětlí, že pacientům z ARO se dělá rentgen i CT plic. Jenže pan fotograf vůbec netuší, s jakou kapacitou se tady pouští do debaty.

„Jde na CT a musí mít ovázané nohy? Dělejte blbce z někoho jiného!“ dostane se mu zasloužené odpovědi. Zamyslím se, protože na tom něco je. Proč pan fotograf nutil doktory, aby tomu herci zabandážovali nohy a pak předstírali, že ho vyšetřují na CT? Budu se ho muset zeptat. Tohle fakt překombinoval.

„Můj chlap chodí na CT každé tři měsíce a ani jednou mu nohy nebandážovali,“ potvrdí odhalenou kamufláž další kandidát věd.

„Nebandážují kvůli CT, ale všem ležícím kvůli hrozící žilní trombóze,“ pokusí se chabě oponovat nějaký chudáček. Lékaři se zřejmě radí, protože je chvíli klid.

„A proč nemají medicínské punčochy?“

Cha! A máme vás. No? Proč? Fotograf mlčí. Asi zrovna někde nutí herce předstírat, že jsou lékaři. A nebo hledá narychlo ty punčochy.

„Takže to na té fotce nebude coronavis, takže pan fotograf lže, mně to bylo hned jasné,“ zatluče poslední hřebíček MUDr. Holmes. A jsme u toho. Každý, kdo není blbý, dávno poznal, že je to celé kamufláž. A když už pan fotograf nahnal do nemocnice herce a nutil je předstírat, že jsou lékaři a pacienti, tak by to mohl laskavě udělat aspoň pořádně. Protože tuhle ubohou habaďůru rozeznalo i malé dítě. Potvrzují to další příspěvky:

„Od kdy sestra nosí pytle?“

„Sanitář má jiný oděv.“

Nedá se nic dělat. Tady jsme poraženi. Zbaběle prchám a překliknu si na jinou reportáž se stejným tématem. I tady jsou pacienti. Lékaři. Sestry. Možná ti samí statisté? A pod příspěvkem zuří zběsilá diskuse.

„Nemusí k tomu být svolení pacientů, nebo tak něco?“

Následuje odkaz s upozorněním, že pacienti na fotografiích dali souhlas k její publikaci.

„To, že to napíšou neznamená, že to tak je. To je starý pravidlo,“ odhalí pravdu okamžitě komentující.

„Jo, kdyby tam šli potajmu se skrytou kamerou lze tomu věřit, pokud se objednají na návštěvu, vše se musí připravit, označit pokoje, doplnit pacienty atd…“ nemilosrdně odkrývá skutečnost další. „Znám pár doktorů a ti se smějí tomu, co tvrdí média, protože to tak není,“ přidává se další. Argument, proti kterém prostě nelze nic namítnout. Když někdo zná pár doktorů, je to vítěz. Je to marné. Tohle nemůžeme vyhrát. A pak přijde závěrečná rána.

„A co tam dělá to jablko?“

Ano, přátelé, jablko. Je neuvěřitelné, jak bystré oko má obyčejný uživatel sociálních sítí. Vedle jednoho z pacientů údajně nakažených koronavirem totiž na stolku leží jablko. A my všichni moc dobře víme, teď nevím odkud, možná je to po generace předávané moudro, že lidé s covidem jablka nejedí. „Jak by mohl pacient s nemocnými plícemi jíst jablko?“ No? Tak tady je každá odpověď drahá. A to nás definitivně prozradilo.

Moc dobře vím, proč to kolegové dělají. Také dostávám každý den nabídky na zinscenování a šíření paniky, a můžu potvrdit,ty honoráře stojí za to. Nosí je většinou osobně Bill Gates v pytlích. Zatím mám rozestavěné tři baráky a přemýšlím, že koupím čtvrtý, ale to panu fotografovi říkat nemusím. Ten zase sbírá jachty. Další skupuje ostrovy. Taková libůstka.

„Kolik jste dostal za tu hromadu žvástů, které šíříte úmyslně, abyste vyvolal paniku?“ ví moc dobře další sledující. Ale tady se musím fotografů zastat, honoráře nezveřejňujeme. To by, co si budeme namlouvat, obyčejný člověk neunesl.

„Pokud mají čas zveřejňovat takové obrázky, nebude to zas tak horké, že?“ rozklikávám další odhalení. A už se nebráním. Je to tak. Zůstaňte v klidu. Ve skutečnosti se vůbec nic neděje a my pisálkové se nudíme, a tak šíříme paniku a necháváme si za to platit. Á vida. Někdo zvoní. Je to Bill Gates a přinesl mi další pytel peněz. Kam to mám pořád dávat? Jdu si koupit čtvrtý barák a pánům fotografům mávám na nový ostrov a na jachtu! A příště si dejte bacha na to jablko!