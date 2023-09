Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Politici se přou o to, zda vrátit do Moskvy českého velvyslance, anebo ho nahradit nižší šarží. Stejnou vážnost by měli věnovat i tomu, jaké předpoklady by šéf české mise měl splňovat, píše bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda.