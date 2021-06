Jestli dnes není komu co závidět, je to státní zástupce Jaroslav Šaroch. Ať už totiž v jedné z nejsledovanějších kauz posledních let rozhodne jakkoli, od části veřejnosti, novinářů a kolegů z branže to beztak schytá. Řeč je pochopitelně o kauze Čapí hnízdo a údajném padesátimilionovém dotačním podvodu, píše zástupce šéfredaktora MF DNES Petr Kolář.