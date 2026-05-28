KOMENTÁŘ: Zadlužování Česka? Jenom opoziční lži, píše Babiš

Ve veřejném prostoru opoziční politici a jim blízcí novináři znovu šíří ohraný a především zcela lživý narativ, že naše vláda chce zadlužovat zemi. Je to naprostá hloupost. Naopak – děláme vše pro to, abychom ve veřejných financích napravili nepořádek, který po sobě zanechala bývalá vláda, která ze státního rozpočtu udělala letadlo – a ještě na nás nastražila různé miny.
|
Sněmovna schválila spornou rozpočtovou novelu, opozice hrozí ústavní žalobou
V prvé řadě vůbec nerozvolňujeme pravidla rozpočtové odpovědnosti. Nadále platí jasný závazek držet deficit veřejných financí bezpečně pod hranicí 3 % HDP, a to i po započítání výjimek, které se navíc týkají pouze investic do strategických oblastí, jako jsou obrana, dopravní infrastruktura nebo energetická bezpečnost. I tak Česko zůstane mezi fiskálně odpovědnými zeměmi, přitom řada států EU jako Německo, Rakousko, Finsko nebo Polsko plánují deficity výrazně vyšší.
Stejně jako v minulosti, když bylo hnutí ANO ve vládě, je naším cílem postupné snižování schodků a dlouhodobě nízký dluh. Deficity chceme snižovat promyšleně a postupně, abychom nezadřeli celou ekonomiku.
|
Je to bianco šek na utrácení, kritizují ekonomové rozpočtovou novelu
Náš přístup je tedy pravým opakem toho, co čtyři roky dělali se státní kasou Fiala se Stanjurou, kteří čachrovali s čísly, fixlovali a bezostyšně lhali. Ač plánovali v roce 2027 a 2028 deficity kolem 1,8 až 1,9 % HDP, do Bruselu nahlásili, že deficit příští rok bude 0,9 % a v roce 2028 dokonce pouhých 0,5 %. A teď nás z opozičních lavic kritizují za to, že údajně chceme zemi zadlužovat?
Jinými slovy: minulá vláda po sobě v roce 2025 zanechala deficit téměř 291 miliard a na rok 2026 naplánovala rozpočet se schodkem 286 miliard, kde bylo navíc 90 miliard nekrytých výdajů. A podle toho, co nahlásila Bruselu, bychom měli meziročně snížit deficit na úroveň odpovídající cca 150 miliardám. Neexistuje realistický scénář, jak během jediného roku snížit schodek o polovinu bez drastických škrtů, jež by znamenaly kolaps investic, ohrožení zdravotnictví, oslabení bezpečnosti a ekonomickou recesi. Stát by nemohl investovat, rozpočet by se dostal do rozporu se zákonem a jediným řešením by byly plošné škrty v duchu těch, které po roce 2008 prosazoval ministr Kalousek – se všemi negativními dopady na ekonomiku.
V této nezáviděníhodné situaci jsme se ocitli vinou minulé vlády. To není výmluva, ale fakt. Fialovci zrušili EET, navýšili provozní výdaje státu, selhali ve výběru windfall tax a především nastavili fiskální plán mimo „fyzikální zákony“ rozpočtu. Když nás tedy dnes opozice kritizuje, tak proto, aby odvedla pozornost od vlastních chyb a diletantství.
|
Bankrot. Protiústavní. Opozice pění nad rozpočtovou novelou, podá ústavní žalobu
Naše vláda různá Stanjurova letadla, fixlování, účetní triky a lakování věcí narůžovo odmítá. Chceme, aby státní rozpočet po čtyřech letech znovu odpovídal realitě a jeho sestavování bylo transparentní.
Největší paradox je, že titíž lidé, kteří po sobě zanechali rozpočet v rozkladu, dnes křičí nejhlasitěji o odpovědnosti. Ti, kteří si vymýšleli čísla, jak se jim to hodilo, nás teď poučují o rozpočtové kázni. A velká část médií jim v tom sekunduje, když bez jakékoli kritické kontroly přebírají jejich pohádku o „zadlužování“. Rozdíl je v tom, že my hospodaříme proto, aby tenhle stát skutečně fungoval. A to je rozdíl, který se nedá překrýt ani opoziční rétorikou, ani mediální zkratkou.