KOMENTÁŘ: Premiér Fiala už je jen směšný a trpí halucinacemi, píše Babiš

Brzy to bude měsíc, co ve vládě skončili Piráti, a nemohu se ubránit dojmu, že s jejich odchodem se u některých členů kabinetu projevují silné abstinenční příznaky. Ministr Jurečka navrhl zvýšit politikům platy o 14 procent, ministru Stanjurovi v rozpočtu chybí desítky miliard a teď do toho ještě premiér Fiala začíná trpět halucinacemi, píše v komentáři pro MF DNES a iDNES.cz předseda hnutí ANO Andrej Babiš.