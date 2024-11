KOMENTÁŘ: Necelý rok do voleb? Marná vlády snaha, píše Babiš

A zatímco všichni stříhají metr, kdy tato neschopná, asociální a arogantní vláda konečně skončí, pan Fiala a spol. ještě narychlo vymýšlí, co prodat jako svůj úspěch.

Nedávno jsem si přečetl, co chce vláda ještě stihnout, a nestačil jsem se smát. Jako jednu z priorit si vytyčila dostavbu Dukovan. Nové reaktory budou stát, až Fialova vláda bude jen zlou vzpomínkou, jenže otázka je, jestli k realizaci vůbec dojde. Být vedením ČEZ, smlouvu na dostavbu Dukovan bych rozhodně nepodepsal, když postavit dva reaktory bude stát 400 miliard a vláda nemá zajištěno financování ani na jeden.

Evergreenem je chlubení se naší prací. V prosinci se pan Fiala chystá stříhat pásku na dálnici D4 na Strakonicku, což byl první úspěšný PPP projekt, který odmakal Karel Havlíček. Určitě uslyšíme od premiéra pohádku o tom, jak se jeho vládě daří stavět rekordním tempem dálnice, ač i malé dítě ví, že to trvá 8 až 10 let. A že bychom se dočkali nějakého nového PPP projektu od Fialovy vlády? Zatím to moc nevypadá. Tři roky jej pan Kupka slibuje, ale zatím nedokázal vybrat ani poradce.

Chraň nás pánbůh před plánem vlády dokončit důchodovou „reformu“. Pod tímto názvem se neskrývá nic jiného než osekávání penzí a zvýšení věku odchodu do důchodu. Ostatně na důchodce si Fialova vláda vyšlápla jako první, když je trvale okradla o 1 000 korun měsíčně. Za sebe a ANO mohu slíbit, že budeme-li ve vládě, tyto nespravedlnosti velmi rychle napravíme.

Zásadní prioritou pro Fialovu vládu je samozřejmě dokončit korupci veřejnoprávních médií zavedením nové plošné daně z televize a rozhlasu, již vládní politici eufemisticky nazývají zvyšováním koncesionářských poplatků. Ve skutečnosti má tato novela za cíl jediné: ČT a ČRo si ještě víc zavázat v roce sněmovních voleb, kterých se vládní strany oprávněně bojí jako čert kříže.

Strach z voleb a z Babiše také nutí vládní koalici po 35 letech oprášit lustrační zákon, jehož návrh počítá s tím, že členové vlády mají zase předkládat lustrační osvědčení. Copak o to, já se lustrací nebojím, ostatně na Slovensku mě z nařčení ze spolupráce s StB definitivně očistili, takže tento další Lex Babiš nedává smysl, ale to nedává řada věcí, s čím přichází tato vláda.

Fialova vláda chce také dokončit některé reformy ve školství, jako například zavést maturitní projekty místo losovaných otázek. Zvláštní ale, že pozapomněli na svůj slib učitelům, že budou brát 130 % průměrné mzdy. K tomu se učitelé naposledy přiblížili za Babiše, od té doby se jejich mzda blíží spíše průměrnému platu.

No a pak nesmíme zapomenout na vládní ekoblbosti jako omezení zábavní pyrotechniky nebo stupidní návrh na zálohování PET lahví a plechovek, protože lidem je třeba ještě víc zkomplikovat a otrávit život. Co na tom, že Češi jsou jedni z nejlepších ve třídění plastů, papíru a skla v EU.

To jsou, panečku, priority. Co ostatně také čekat od vlády, jejíž premiér blouzní o německých platech, ale jediné, co pro to vláda udělala, je, že přišla s návrhem zvýšit sama sobě platy o desítky tisíc. Říkám to celou dobu – tato vláda tu není pro české občany, ale jen sama pro sebe.