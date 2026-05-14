KOMENTÁŘ: Realismus místo morálního pozérství, píše Babiš o zahraniční politice

  9:47
Rozhodnutí vlády nevypravit armádní speciál pro předsedu Senátu na Tchaj-wan podle očekávání vyvolalo vlnu údajně „spravedlivého“ pohoršení. Zároveň také ukázalo, jak se z takzvaných hodnot stal univerzální klacek opozice, jež brání diskusi a realistickému pohledu na zahraniční politiku. A vlastně nejen na ni, píše v komentáři pro MF DNES a iDNES.cz předseda vlády a hnutí ANO Andrej Babiš.

Zahraniční politiku formuluje a nese za ni odpovědnost vláda. Ne prezident, ne předseda Senátu. Vláda. A v této oblasti máme tři jasné priority: národní zájmy, bezpečnost a ekonomickou diplomacii. V programovém prohlášení jsme se zavázali k realistické, profesionální a pragmatické zahraniční politice vycházející z českých zájmů, tedy pravému opaku morálního pozérství určenému domácímu publiku, jež praktikovala předchozí vláda.

Ve vztahu k Číně a Tchaj-wanu budeme pokračovat v politice jedné Číny, již Česká republika uznává od svého vzniku v roce 1993. Respektování tohoto principu neznamená podlézání Pekingu ani rezignaci na rozvoj ekonomických vztahů s Tchaj-wanem. Znamená jen to, že vláda rozlišuje mezi prázdnými gesty a skutečnými zájmy státu, přesně jak to dělají ostatní země EU, jako je Německo, Francie nebo Itálie. Mimochodem, tuto politiku razila ODS ještě za premiéra Nečase, když ještě hájila zájmy podnikatelů.

Nikdo nepopírá, že Tchaj-wan je významným investorem v České republice, ale tyto investice nezmizí jen proto, že předseda Senátu přiletí na ostrov běžnou komerční linkou. Pokud by však vláda takové cestě dala oficiální punc poskytnutím armádního speciálu, zbytečně si tím zkomplikujeme možnost zlepšit obchodní bilanci s Čínou, přilákat nové investice nebo dosáhnout konkrétních praktických kroků, jako je bezvízový režim pro české občany. Ten mimochodem ostatní země EU s výjimkou Litvy mají.

Ano, jde o symbol, ale právě symboly hrají v diplomacii zásadní roli. V některých kulturách se přikládá mimořádný význam i zdánlivě drobným gestům, která mohou být vnímána jako silný politický signál a mít výrazné dopady na vzájemné vztahy. A možnost začít normalizovat vztahy s druhou největší ekonomikou světa je pro Českou republiku důležitější, než že předseda Senátu bude muset „přetrpět“ dvanáctihodinový přímý let do Tchaj-peje v byznys třídě. Mimochodem: cesta vládním airbusem, která by státní pokladnu přišla na 10 milionů, by vyžadovala minimálně jedno mezipřistání.

Opoziční politici se dnes a denně zaklínají „hodnotami“, ale ve skutečnosti je používají jako klacek v politickém boji. Zahraniční politiku zjednodušují na naivní příběh o boji dobra se zlem, ač realita mezinárodních vztahů je samozřejmě mnohem složitější.

Jejich přístup není projevem zásadovosti, jak dokola tvrdí, ale buď politické nevyspělosti, nebo spíš naprostého cynismu. Ve skutečnosti jim vůbec nejde o Tchaj-wan nebo Čínu, ale o to, získat body na domácí politické scéně. Totéž platí i v debatách, počínaje služebním zákonem a konče změnou financování veřejnoprávních médií.

Pokud jde o mě, já mám své hodnoty srovnané. Nebát se a nekrást, jak zdůrazňoval Masaryk. Pracovat a šetřit, jak říkal Rašín. A na prvním místě rodina a děti.

Hlavní hodnotou pro politiky, jako je Vystrčil, je být znovu zvolen. Takoví lidé v politice v lepším případě nemají žádné výsledky, v horším po sobě zanechají spoušť, a proto hledají témata, která mají zakrýt jejich neschopnost a udržet je ve funkci.

Já se jen divím, proč na to tolik voličů ještě slyší.

