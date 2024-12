KOMENTÁŘ: Tím, kdo tu nejvíc straší, je sám Fiala, píše Babiš

Jen si vzpomeňte, jak před volbami strašil billboardy, kde byli Babiš a Putin bok po boku. Strašil, že Babiš nedostojí závazkům k NATO, strašil návratem komunistických praktik, strašil i bankrotem státu.

A v tom samém pokračuje dnes: prý hrozí neudržitelné dluhy, pokud se nezvýší daně, a mladí nebudou mít důchody, pokud budeme trvat na nižším věku odchodu do penze. Dokonce se neštítil ani našroubovat na nás roli extremistů a dezinformátorů nebo nás na billboardech spojovat s Ruskem. Přitom žádná z těchto nálepek neplatí a platit nikdy nebude.

Je vidět, že pan premiér sází na strašení, protože mu došly nápady a dohnaly ho nulové výsledky. Zatímco on čtvrtým rokem recykluje stejnou pohádku o ohrožení demokracie, lidé platí čím dál víc za všechno, od potravin po energie. Místo aby řešil kolabující zdravotnictví, potíže ve školách, bezpečnost v ulicích nebo drahotu, která dusí hlavně střední třídu, stále opakuje absurdní obvinění, že nás ANO „zatáhne na Východ“ nebo ohrozí prozápadní směřování. Přitom se v Bruselu sám neodvážil říct ani půl slova proti nesmyslným paktům a zákazům, které dál zdražují lidem život. Naopak sám odkýval to nejhorší, co z EU za poslední dekády vyšlo – pozvánku migrantům nebo destrukci českého hospodářství Green Dealem.

Pokud hledá původce „blbé nálady“, možná by se mohl ohlédnout za třemi roky vládnutí a jeho okolí by mu mělo přestat svět malovat narůžovo. Možná by pak viděl, že zatímco hrdě sliboval, že daně nezvýší, zvýšil je tak jako nikdo před ním. Že nezvýší hranici věku odchodu do důchodu, ale udělal pravý opak, navíc okradl seniory o 1 000 korun měsíčně a změnil výpočet valorizace důchodů tak, že nerostou, jak by měly. Říkal, že zkrotí dluh – a místo toho jeho vláda zadluží zemi jako předchozí vlády za posledních 12 let dohromady. Řekl, že Česko odstřihl od ruského plynu, ale pak se ukázalo, že ho sem stále proudí přes 90 procent.

A to nemluvím o tom, jak hází klacky pod nohy podnikatelům a živnostníkům a raketově jim zvyšuje odvody. K tomu si na Úřad vlády dosadil osobu, která vulgárně uráží všechny, kdo s politikou vlády nesouhlasí, a lidé se bojí opět říct veřejně svůj názor. To je jen malý výčet toho, proč je mezi lidmi blbá nálada. Pokud mají lidé oprávněný pocit, že jim vláda ničí životy, těžko budou skákat radostí.

Neříkám, že v hnutí ANO jsme byli dokonalí, ale rozhodně bychom dnes některé věci dělali jinak a vždy jsme hájili zájmy občanů Česka. Petr Fiala oproti tomu jako kolovrátek stále straší Putinem, Orbánem nebo Ficem a na to strašení vsadil všechno včetně své politické existence. Jestli se tedy o někom dá skutečně mluvit jako o obchodníkovi se strachem, je to právě premiér Fiala.

Já ale věřím, že lidé nejsou hloupí a snadno si vzpomenou, že my už jsme u vlády byli, žádný konec demokracie se ani náznakem nekonal, naše politika byla jasně prozápadní, a hlavně ve prospěch občanů. Dali jsme do pořádku veřejné finance, vybírali jsme daně a díky tomu jsme je mohli snižovat, připravili jsme všechny dálnice, kterými se teď premiér a ministr dopravy chlubí při jejich otvírání, zdravotnictví prosperovalo – no, za nás prostě bylo líp.

A takovou politiku chceme ve vládě dělat znovu. A můžu slíbit, že uděláme všechno pro to, aby tato prolhaná, asociální a arogantní vláda skončila a už se nevrátila.