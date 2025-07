KOMENTÁŘ: „Díky za povolenky, drahý Petře!“ Tak nás chválila Ursula, píše Babiš

V roce 2019 jsem jako premiér ČR souhlasil s obecnou politickou deklarací, tzv. Green Dealem, že je třeba chránit životní prostředí a snižovat emise způsobem, který neohrozí naši konkurenceschopnost. O emisních povolenkách pro lidi nebo zákazu aut se spalovacím motorem ani slovo.

Konkrétní opatření pro naplnění Green Dealu byla navržena až později, v rámci klimatického balíčku Fit for 55. Když jsem viděl, jaké ekošílenosti Brusel chystá, na klimatické konferenci OSN v Glasgow jsem v listopadu 2021 celý Fit For 55 označil za evropskou zelenou sebevraždu.

Týž měsíc naše vláda s pomocí Senátu vystavila za ČR klimatickým návrhům „žlutou kartu“ a jasně je odmítla. O měsíc později se ale stal premiérem bruselsky tvárný Petr Fiala a všechna naše snaha přišla vniveč.

V prosinci 2022 se už místopředseda vlády a ministr práce Jurečka na sociálních sítích chlubil tím, jak Fialova vláda dosáhla dohody na zpřísnění emisních povolenek. „Systém se bude vztahovat i na vytápění a dopravu,“ radoval se.

V lednu 2023 premiér Fiala hodnotil české předsednictví EU. Na tiskové konferenci za jeden ze svých největších úspěchů označil schválení všech klimatických částí balíčku Fit for 55 včetně jeho klíčového pilíře, systému pro obchodování s emisními povolenkami, přesně podle představ Bruselu.

V září 2023 si za to vysloužil obří pochvalu od Ursuly von der Leyenové. „Další velmi významný úspěch, za který bych vám chtěla, drahý Petře, poděkovat, se týká naší existenční priority, a to je evropský Green Deal, především balíček Fit for 55. Za vašeho předsednictví se EU shodla na úctyhodném počtu návrhů programu Fit for 55. Drahý Petře, vám i vašemu týmu je Evropa za tento impozantní výkon velmi vděčná.“ Na internetu jsou videa, jak se Fiala tetelil blahem.

Jenže jak to bývá, ďábel se skrývá v eurodetailu, a jak šel čas, panu premiérovi došlo, jaké šílenosti schválil. Kvůli emisním povolenkám pro domácnosti si lidé za topení připlatí až o 50 % více a kvůli emisním povolenkám na dopravu podraží benzin a nafta ze začátku o osm korun a potenciálně až o 18 korun za litr! Slovy poslance ODS Bendy z října 2024: „Ano, odkývali jsme některé blbosti za našeho předsednictví a odkývali jsme je v podstatě z nepozornosti.“ Co dodat?

Čtvrt roku před volbami si „drahý Petr“ uvědomil, že si schválením emisních povolenek nakálel do vlastního hnízda, a tak se rozhodl po fialovsku se ze všeho vylhat. Na sítích začal vykřikovat, že by emisní povolenky, za které se bil jako lev, úplně zrušil, za viníka vlastního selhání označil – jak jinak – Babiše a problém emisních povolenek přehodil na příští vládu.

O ní lidé rozhodnou za čtvrt roku ve volbách. Já můžu občanům slíbit, že pokud bude hnutí ANO ve vládě a pokud budeme mít premiéra, tak žádné Fialovy emisní odpustky lidé platit nebudou. Jsme kvůli tomu připravení jít do tvrdého střetu s Bruselem, i za cenu soudů a pokut.

Pro nás jsou totiž na prvním místě čeští občané, ne pochvala od Ursuly, kvůli které je „drahý Petr“ schopen podrazit vlastní zemi.