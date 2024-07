KOMENTÁŘ: Zvýšení poplatků? Bianco šek České televizi a rozhlasu, píše Babiš

Vládní návrh, který zpochybnila i Legislativní rada vlády, je nespravedlivý na mnoha frontách. ČT a ČRo mají platit nejen domácnosti, co mají televizi nebo rádio, ale i ti, kdo mají chytrý telefon, tablet či počítač. Bez ohledu na to, jestli se na ČT dívají, nebo ne. Platby se sice mají zvýšit o 15 a 10 korun, ale to v součtu dělá 2 460 korun za rok, což pro řadu rodin rozhodně není zanedbatelná částka, když jim Fialova vláda svou neschopností a diletantstvím zdražila život o 30 %.

Firmy mají zase platit podle velikosti, ty největší podniky mají ČT a ČRo měsíčně odvádět skoro čtvrt milionu korun – a za co? Že jejich zaměstnanci při vykládání balíků sledují ČT? Nebo při obrábění oceli poslouchají ČRo? Zcela nemístná je pak vládou navrhovaná valorizace poplatků podle inflace, navíc pouhým vládním nařízením, ne zákonem přes parlament. Hlavně že našim důchodcům valorizaci penzí Fiala a spol. osekali. Priority jsou holt priority.

Trvám na tom, že veřejnoprávní média mají již dnes dostatečně vysoké rozpočty – ČT má na rok 7,4 miliardy Kč a ČRo 2,3 miliardy. Pokud se tyto sumy jejich ředitelům zdají malé, měli by především hledat úspory ve vlastních řadách. Možností ušetřit je spousta, stačí chtít – snížit platy, redukovat počet zaměstnanců, zrušit některé stanice, zvýšit podíl reklamy, zpoplatnit některé programy nebo klidně nechat zadarmo jen zpravodajství a vše ostatní dát za paywall. Když ČT nevyrobí třetinu obvyklých pořadů, svět se kvůli tomu určitě nezboří.

V této souvislosti bych připomněl, že Česká tisková kancelář (ČTK) je také veřejnoprávní médium, které daňové poplatníky nestojí ani korunu. Od roku 1996 nemá žádné dotace, žádný doping ve formě koncesionářských poplatků, a přesto bez problémů funguje – a ještě je schopná vydělávat. Pokud bychom se podíleli na příští vládě, koncesionářské poplatky zrušíme a veřejnoprávní média necháme financovat z rozpočtu, jako je to norma v naprosté většině evropských zemí.

Hlavní výtka ale je, že ČRo a hlavně ČT dávno neplní roli nestranných médií, jak jim ukládá jejich kodex. Spíše než o veřejnoprávní jde o státní média, jež obhajují vládu a útočí na opozici. Titulky, kladení návodných otázek, překrucování odpovědí, skákání do řeči, výběr hostů, vyjadřování jejich novinářů na sociálních sítích vůči mně, hnutí ANO a dalším opozičním stranám mluví za vše.

Zvyšování koncesionářských poplatků bez seriózní diskuse o budoucnosti a roli veřejnoprávních médií, je jen bianco šek. Přes všechna vzletná slova tím Fialova vláda sleduje jediné – pojistit si loajalitu ČT a ČRo před klíčovými, sněmovními volbami v roce 2025, kterých se kvůli své neschopnosti a porušeným slibům bojí jako čert kříže. Oprávněně.