KOMENTÁŘ: Sliby bereme vážně, poplatky zrušíme, píše Babiš

  9:14
Plníme slib, který jsme dali voličům. Zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet patřilo k ústředním bodům našeho programu a pro mnoho lidí to byl důležitý důvod, proč dali hlas hnutí ANO. Není na tom nic překvapivého. Říkali jsme to jasně a opakovaně už v době, kdy jsme byli v opozici, píše v komentáři pro MF DNES a iDNES.cz předseda vlády a hnutí ANO Andrej Babiš.

Premiér Andrej Babiš | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Naším cílem je moderní financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu, tak jak je běžné ve většině zemí EU, například Finsku, Francii nebo Dánsku. Nechceme politicky ovládnout ČT ani ČRo nebo zasahovat do jejich vysílání. To je naprostá hloupost a nepochopení toho, o co nám jde.

Babiš slíbil vznik pracovní skupiny, nezávislost ohrožena není, řekl šéf ČT

Co chceme, je reformovat špatně nastavený, nespravedlivý a zastaralý systém poplatků, který funguje jako skrytá daň – poplatky musí platit i lidé, kteří televizi nemají nebo veřejnoprávní média nesledují, stejně jako firmy, i když jejich obsah nevyužívají. Argument, že lidé to stejně zaplatí v daních, je také nesmysl. To by platilo jen v případě, že bychom kvůli tomu zvyšovali daně.

Do veřejnoprávních médií chceme vnést více transparentnosti tím, že jejich financování bude podléhat Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Zároveň ČT a ČRo chceme zajistit předvídatelnost a nezávislost financování nastavením automatické valorizace podle inflace. K tomu ještě počítáme se zavedením možnosti dobrovolných příspěvků pro ty, kteří oběma veřejnoprávním médiím budou chtít posílat peníze navíc.

Perfektní zákony předkládá jen Bůh, říká ministr Klempíř. Bere vážně sílu ulice

Ve vládní koalici panuje shoda na tom, že veřejnoprávní média jsou nezastupitelná například během různých krizových situací, jako jsou povodně, a také hrají důležitou roli, pokud jde o oblast vzdělávání nebo kultury. To ale neznamená, že ČT a ČRo mohou fungovat mimo ekonomickou realitu země.

Obě veřejnoprávní média dnes dávají práci přibližně 4 400 lidem (jen v ČT to je 3 000 pracovníků), což je víc, než kolik lidí žije například v Brušperku, Mnichovicích nebo Přibyslavi. ČT provozuje šest kanálů, ČRo vysílá na 26 stanicích. Komerční televize a rádia přitom veřejnoprávním médiím běžně konkurují ve zpravodajství a vlastní tvorbě s násobně menšími týmy, menšími rozpočty a bez koncesionářských poplatků.

Opozice, část médií a různí protivládní aktivisté kolem změny financování ČT a ČRo rozehrávají vyhrocenou debatu o údajné ztrátě svobody veřejnoprávních médií a přicházejí s tvrzeními o ohrožení demokracie. Paradoxní je, že titíž lidé, kteří dnes varují před politickými zásahy, v minulém období mlčeli, když Fialova vláda bez širší veřejné debaty rozšířila počty členů mediálních rad a personálně je obsadila svými lidmi.

StarDance by měla na ČT zůstat, řekl Babiš. Údajnou nahrávku radních chce vyjasnit

Celá debata je často vedena spíše emocemi než věcnými argumenty a opozici slouží jako vítaný prostředek politického střetu v situaci, kdy stranám pětikoalice chybí vlastní srozumitelný program a hledají způsob, jak na sebe upozornit – ať už strašením v médiích nebo obstrukcemi ve Sněmovně.

Chápu, že po zkušenosti s minulou vládou, která nejprve slibovala, že poplatky nezvýší, a následně je zvýšila, je plnění volebních slibů velký nezvyk. Ale já, hnutí ANO a vládní koalice své závazky bereme vážně a hodláme je také splnit.

„Největší Čech" byl i velký manipulátor. Autoři odhalují taje politiky Karla IV.

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

První z obviněných kvůli brněnské pískovně míří k soudu, sjednal si dohodu

Pískovna Černovice

Krajský soud v Brně ve čtvrtek začne projednávat dohodu o vině a trestu v kauze pískovny v Brně-Černovicích, kterou si sjednal jeden z obviněných. Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství v...

23. dubna 2026  9:24

Nájemná vražda manželky. Soud rozhodne o muži, který si ji podle obžaloby objednal

Vražda manželky za 150 tisíc korun u soudu. Našli ji zakopanou v lese. (20....

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové plánuje ve čtvrtek závěrečné řeči a vynesení rozsudku v případu nájemné vraždy devětačtyřicetileté ženy, kterou si podle spisu objednal její manžel...

23. dubna 2026  9:23

Poslanci schvalují smlouvu se Slovenskem o spolupráci zdravotnických záchranářů

Přímý přenos
Letecká záchranná služba transportuje popáleného muže z Otrokovic. (19. leden...

Poslanci budou ve čtvrtek schvalovat česko-slovenskou smlouvu o spolupráci zdravotnických záchranářů v příhraničních oblastech. Na české straně jsou to Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj,...

23. dubna 2026,  aktualizováno 

Co slíbili, to dodrželi. Red Arrows znovu přiletí na Dny NATO v Ostravě

Britské letouny Red Arrows při odpoledním nácviku v Ostravě při Dnech NATO....

Za rok se vrátíme, slibovali členové legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows po loňském vystoupení na zářijových Dnech NATO v Ostravě. A nešlo jen o pouhou zdvořilost. „Rudé šípy“ létající...

23. dubna 2026  8:39

To je sakra na kazetě? Jak se Bebe Rexha dostala k nejslavnějšímu hitu Faithless

Zpěvačka a skladatelka Bebe Rexha

Americká zpěvačka Bebe Rexha válcuje svou nedávno vydanou skladbou New Religion rádia i hudební žebříčky. A není také divu, hlavní motiv bude posluchačům nejspíš velmi povědomý. Pro svou novou píseň...

23. dubna 2026  8:30

Tři dny skoro léto a pak změna. Může začít sněžit, varují meteorologové

Krásné jarní počasí. Na snímku rozkvetlé sakury na cestě k Univerzitě Hradec...

Po deštivém úvodu týdne nastane příjemná změna. Ve čtvrtek a v pátek bude přes den polojasno s teplotami až do 20 °C, přičemž srážky budou spíše ojedinělé na severu Česka. Skoro letní počasí vydrží i...

23. dubna 2026  8:07

Jih Čech sevřely mrazy. Na Kvildě naměřili minus jedenáct, chladná rána nekončí

Kvilda patří mezi obce, které žijí z cestovního ruchu. I část jejích obyvatel...

U šumavské Kvildy ve čtvrtek ráno meteorologové naměřili minus 11 stupňů Celsia. Šlo o nejnižší hodnotu v Česku. Ráno mrzlo na téměř na celém území Jihočeského kraje, uvedla českobudějovická...

23. dubna 2026  7:56

Válka na Ukrajině v mnohém připomíná hraní videoher, píše francouzský tisk

Operátorka na ukrajinské frontě využívá speciální brýle, do kterých jsou...

Válka na Ukrajině v současnosti podle deníku Le Monde v mnohém připomíná hraní videohry. Operátoři dronů sedí několik kilometrů od fronty v podzemních místnostech, sledují obraz z kamery a bezpilotní...

23. dubna 2026  7:41

Šéf amerického námořnictva končí ve funkci. Nepohodl se s Hegsethem

Ministr námořnictva John Phelan v Trumpově klubu Mar-a-Lago v Palm Beach na...

Šéf amerického námořnictva John Phelan s okamžitou platností končí ve funkci, oznámil v noci na čtvrtek mluvčí Pentagonu Sean Parnell. Důvod neuvedl. Podle zdrojů agentury Reuters byl Phelan...

23. dubna 2026  7:38

Další pražské mosty přes Vltavu? Ve hře je Suchdol i tramvaje přes Císařský ostrov

I takto by mohl vypadat podle soutěže most přes Vltavu na severní straně...

Modřanská lávka zvaná Modla, propojení šesté a osmé městské části či překlenutí Vltavy poblíž Suchdola. Takové jsou v představách plánovačů další mostní stavby v Praze pro následující roky. Vzniknout...

23. dubna 2026

Český klavírista Schulmeister získal cenu BBC Music Magazine Award pro nové talenty

Klavírista Jan Schulmeister (duben 2026)

Mladý český klavírista Jan Schulmeister dnes získal prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award v kategorii začínajících talentů (Newcomer). Ocenění dostal za debutovou nahrávku, v níž...

23. dubna 2026  6:31

