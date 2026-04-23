KOMENTÁŘ: Sliby bereme vážně, poplatky zrušíme, píše Babiš

Naším cílem je moderní financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu, tak jak je běžné ve většině zemí EU, například Finsku, Francii nebo Dánsku. Nechceme politicky ovládnout ČT ani ČRo nebo zasahovat do jejich vysílání. To je naprostá hloupost a nepochopení toho, o co nám jde.
Co chceme, je reformovat špatně nastavený, nespravedlivý a zastaralý systém poplatků, který funguje jako skrytá daň – poplatky musí platit i lidé, kteří televizi nemají nebo veřejnoprávní média nesledují, stejně jako firmy, i když jejich obsah nevyužívají. Argument, že lidé to stejně zaplatí v daních, je také nesmysl. To by platilo jen v případě, že bychom kvůli tomu zvyšovali daně.
Do veřejnoprávních médií chceme vnést více transparentnosti tím, že jejich financování bude podléhat Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Zároveň ČT a ČRo chceme zajistit předvídatelnost a nezávislost financování nastavením automatické valorizace podle inflace. K tomu ještě počítáme se zavedením možnosti dobrovolných příspěvků pro ty, kteří oběma veřejnoprávním médiím budou chtít posílat peníze navíc.
Ve vládní koalici panuje shoda na tom, že veřejnoprávní média jsou nezastupitelná například během různých krizových situací, jako jsou povodně, a také hrají důležitou roli, pokud jde o oblast vzdělávání nebo kultury. To ale neznamená, že ČT a ČRo mohou fungovat mimo ekonomickou realitu země.
Obě veřejnoprávní média dnes dávají práci přibližně 4 400 lidem (jen v ČT to je 3 000 pracovníků), což je víc, než kolik lidí žije například v Brušperku, Mnichovicích nebo Přibyslavi. ČT provozuje šest kanálů, ČRo vysílá na 26 stanicích. Komerční televize a rádia přitom veřejnoprávním médiím běžně konkurují ve zpravodajství a vlastní tvorbě s násobně menšími týmy, menšími rozpočty a bez koncesionářských poplatků.
Opozice, část médií a různí protivládní aktivisté kolem změny financování ČT a ČRo rozehrávají vyhrocenou debatu o údajné ztrátě svobody veřejnoprávních médií a přicházejí s tvrzeními o ohrožení demokracie. Paradoxní je, že titíž lidé, kteří dnes varují před politickými zásahy, v minulém období mlčeli, když Fialova vláda bez širší veřejné debaty rozšířila počty členů mediálních rad a personálně je obsadila svými lidmi.
Celá debata je často vedena spíše emocemi než věcnými argumenty a opozici slouží jako vítaný prostředek politického střetu v situaci, kdy stranám pětikoalice chybí vlastní srozumitelný program a hledají způsob, jak na sebe upozornit – ať už strašením v médiích nebo obstrukcemi ve Sněmovně.
Chápu, že po zkušenosti s minulou vládou, která nejprve slibovala, že poplatky nezvýší, a následně je zvýšila, je plnění volebních slibů velký nezvyk. Ale já, hnutí ANO a vládní koalice své závazky bereme vážně a hodláme je také splnit.