KOMENTÁŘ: Služební zákon? Opozici jde jen o vliv a peníze z eráru, píše Babiš

Pořádný festival pokrytectví předvedli při projednávání služebního zákona, kde se pasovali do role obránců státní správy. Té státní správy, kterou v posledních čtyřech letech systematicky politizovali a proměnili v síť stranických trafik.
|
Koalice chce nahradit služební zákon, propouštění úředníků má být snazší
Opozice se snaží vyvolat dojem, že brání nezávislost úředníků. Ve skutečnosti ale brání síť kamarádů, spolustraníků, příbuzných a známých známých, kteří si ze státní správy udělali dojnou krávu. Jelikož tento stav chceme napravit, tak hlasitě křičí.
Byla to přitom právě pětikoalice, která na ministerstvech v lednu 2023 zrušila posty odborných náměstků a nahradila je neomezeným počtem náměstků politických (do té doby mohl mít ministr maximálně dva). Jinými slovy úplně zrušili odborné pozice a otevřeli dveře stranickým trafikantům. Poslanec Benda tehdy sliboval, že počet náměstků klesne – a jaká byla realita? Fialova vláda měla nakonec o dvacet náměstků více než předchozí Babišova.
|
Zrušení služebního zákona je diletantský hazard, kritizují vládu odbory
Pětikoalice za ty čtyři roky státní správu zaplevelila svými lidmi a vytvořila rekordní počet politických trafikantů, které chtěla na úřadech zabetonovat na roky. Takový exministr Dvořák nechal zaměstnat na Úřadě vlády dokonce vlastního syna. A to je jen špička ledovce, příkladů jsou stovky.
V minulém volebním období v umění co nejefektivněji podojit erár vynikali hlavně Piráti. Jejich neúspěšní politici se rozlezli po úřadech a ministerstvech a ještě předtím, než teatrálně opustili vládu, žil z peněz daňových poplatníků každý čtvrtý člen strany. Proto je zábavné dnes pozorovat, jak pirátští politici všechny poučují o hodnotách. Zvlášť komické je to u jejich předsedy Hřiba, který si nechával protiprávně vyplácet desetitisícové odměny z městské firmy.
|
Úřad řeší odměny pro Hřiba v pražské energetice, šéfovi Pirátů hrozí pokuta
Naše vláda přitom chce těmto pětikoaličním praktikám učinit přítrž. Státní správu chceme především depolitizovat a profesionalizovat. Nechceme úřední aparát jako privilegovaný, nedotknutelný klub vyvolených, kde se nikdo nehodnotí, nikdo nenese odpovědnost a nikdo se v podstatě nedá odvolat, i kdyby byl sebevíc nekompetentní.
Státní správa musí být efektivní, moderní a funkční. Naše filozofie je jednoduchá a férová: méně úředníků, ale lépe ohodnocených. Lidé, kteří pracují dobře a jsou pro stát přínosem, zůstanou a budou mít dobré platy – bez ohledu na politickou příslušnost. Ale ti, kteří nepracují a flákají se, skončí. Stejně, jako by skončili v jiném zaměstnání.
Řekněme si to na rovinu: opozici nejde o hodnoty, demokracii ani o právní stát. Nejde jim o nezávislost úředníků ani o kvalitu státní správy. Jde jim o jediné – udržet si vliv a především pohodlný přísun peněz z eráru. Ale přesně s tím je teď konec.