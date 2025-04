KOMENTÁŘ: Fialově vládě nejde o obranu. Jen se drží u koryt, píše Babiš

Že jde jen o plánovaný marketing, se ukázalo minulý týden během mimořádné schůze Sněmovny, kterou hnutí ANO svolalo poté, co ODS třikrát debatu na toto téma zavetovala. Vládní strany schůzi uzavřely do tajného režimu, protože se našich otázek a veřejné debaty před občany bojí jak čert kříže. Fiala a spol. totiž moc dobře vědí, že by museli obhajovat nesmyslné kroky, které nemají se zvyšováním obranyschopnosti země nic společného.

Nejviditelnějším symbolem této politiky je nákup předražených letounů F-35. Za 150 miliard korun pořizujeme stíhačky dvakrát dráž než jiné státy, které navíc budou plně k dispozici až za 10 let. Do té doby nijak neposílí naši bezpečnost, naopak představují obří finanční zátěž v době, kdy armádě chybí vojáci a na klíčovou techniku jako protivzdušnou obranu a těžkou brigádu nejsou peníze. Jako ostatně na spoustu dalších věcí.

Hnutí ANO vždy podporovalo posilování naší obranyschopnosti. Když jsme byli ve vládě, stabilizovali jsme rozpočet armády, který zdevastovala ODS. Nakoupili jsme novou techniku a přilákali jsme 6 000 nových vojáků. Určitě nemáme problém s investicemi do armády, ale musí být efektivní, transparentní, dávat smysl a hlavně nesmí rozvrátit sociální smír. Tedy pravý opak toho, co předvádí Fialova vláda.

Kabinet selhal na plné čáře, nesplnil ani jeden ze svých slibů. Pan Fiala a spol. zvýšili daně, způsobili nebývalou drahotu, rekordně zadlužili zemi (státní dluh o 36 procent vyšší, než byl za naší vlády), vůbec nešetří (výdaje státu nabobtnaly o neuvěřitelných 40 procent) a stamiliardové sekery se za současné vlády staly standardem. A ještě podepsala všechny bruselské ekopitomosti a zelené daně. Fialova vláda prostě ekonomicky rozvrátila Českou republiku.

Výsledkem je obrovský propad životní úrovně, reálných mezd i disponibilních příjmů domácností, které už druhým rokem klesají, a ocitáme se tak na chvostu v EU. Ve slevách nakupuje zboží už i vyšší třída, zatímco střední třída dál chudne a mizí. Přitom právě silná ekonomika je klíčem k bezpečnosti – bez prosperity a funkčního hospodářství nebudeme mít ani peníze na obranu, ani stabilní a odolnou společnost.

To ale koalici nezajímá, naši zemi a naše občany mají Fiala a spol. až na posledním místě. Místo skutečné pomoci lidem řeší jen vlastní marketing, místo prosperity vytvářejí dluhy a místo řešení problémů je sami tvoří.

Fialově vládě vůbec nejde o obranu naší země. Svou kampaní chce především odvést pozornost od vlastních selhání, aby se stůj co stůj udržela u koryt. Pokud Fialova vláda neskončí, pod záminkou bezpečnosti nás ožebračí úplně.