KOMENTÁŘ: U čeho skončí Fialova posedlost zbrojením? ptá se Babiš

Jenže premiér Petr Fiala už neříká B: kolik to bude stát, kde na to vezme peníze a hlavně kde na to vezme vojáky. Reálně se totiž bavíme o brutálním zvyšování daní, krvavých škrtech ve zdravotnictví, důchodech i sociálním systému a ve finále i o návratu povinné vojenské služby.

Zvýšení výdajů na zbrojení na tři procenta HDP znamená obří sumy. V roce 2024 byla dvě procenta HDP na obranu 160 miliard korun. V roce 2025 jsou dvě procenta HDP na obranu 169 miliard korun, což armáda ani v rozpočtu nemá. Tři procenta by byla neskutečných 253 miliard korun. V roce 2026 by 2 % znamenala 177 miliard korun, 3 % by byla 266 miliard korun.

A v roce 2027 mají 2 % HDP být 185 miliard korun a 3 % těžko představitelných 278 miliard korun. To vše v době, kdy prezident Donald Trump otevřeně říká, že Spojené státy chtějí snížit vojenské výdaje na polovinu a Vladimir Putin je ochoten udělat totéž.

Fialova vláda ty desítky miliard bude muset někde sehnat. V zásadě má jen dvě možnosti: buď peníze vybere, nebo je ušetří. Vybrat takové peníze může reálně jen od lidí a firem, což znamená zvyšování daní. Pokud se vláda rozhodne šetřit, pak musí peníze, které chce dát na zbraně, odněkud vzít – nejvíc peněz stát vydává na důchody a zdravotní systém.

Miliardy za stíhačky

I kdyby vláda ty desítky miliard navíc získala, ještě to vůbec neznamená, že zvýší národní bezpečnost. Vždyť loni Petr Fiala a spol. těsně před koncem roku rozházeli 50 miliard, z toho narychlo 10,5 miliardy nad rámec smlouvy na zálohy na nepotřebné a předražené stíhačky F-35, jen aby se papírově přiblížili k hranici 2 % HDP.

V roce 2024 bylo na F-35 vyčerpáno 26,1 miliardy a plán na 2025 je 15,9 miliardy, tedy za dva roky 42 miliard. Na rok 2026 je plánováno 19,9 miliardy, tedy za tři roky je to neuvěřitelných 62 miliard korun.

Opravdu pan Fiala myslí vážně, že platbami za stíhačky, které dorazí až v roce 2035, zvyšuje naši národní bezpečnost? To budeme Rusko zastrašovat fakturami, nebo Fiala volal do Kremlu a s Putinem dohodl, že nám následujících deset let dá pokoj?

Pokud je Putin pro Česko hrozba, jak pětikoalice stále opakuje, pak potřebujeme moderní techniku co nejdříve. V duchu NATO jako obranného paktu bychom místo útočných stíhaček měli nakupovat protiraketové systémy Patriot a Iron Dome, které ochrání naše občany.

Není sporu o tom, že investice do obrany státu jsou naprosto klíčové, hnutí ANO to vždy podporovalo – to naše vláda zahájila rozsáhlou modernizaci armády. V Koncepci výstavby Armády ČR do roku 2030, se kterou jsme přišli, se počítalo s tím, že už loni měli mít naši vojáci k dispozici 159 lehkých útočných vozidel, letos 74 samohybných minometů a v roce 2028 dva nové systémy protivzdušné obrany. To vše za 28 miliard korun, což je méně než dvě roční splátky za stíhačky F-35, které nás přijdou na 322 miliard. Kvůli stíhačkám se nákupy nové techniky odsunuly až na rok 2035. Kroky Fialova kabinetu prostě postrádají jakoukoli logiku a strategické uvažování.

Konečně je tu ten hlavní problém: Fialově vládě se nedaří nabírat vojáky. Ta situace tu byla v letech 2009 až 2013 za vlády ODS, kdy kromě systematického osekávání peněz na obranu ubylo 3 288 vojáků. Za dobu, co jsme byli ve vládě, naopak přibylo 5 257 vojáků, zatímco za Fialovy vlády to bylo jen 856 vojáků.

V roce 2024 byl počet vojáků z povolání 27 187. Strategické dokumenty přitom hovoří o navýšení stavu na 30 tisíc vojáků do roku 2030, NATO dokonce doporučuje hranici 37 500. Jenže navzdory finančním i nefinančním pobídkám a snižování nároků se lidé do armády nehrnou. Za rok 2024 odešlo z ozbrojených sil rekordních 1 450 vojáků a čistý přírůstek byl minimální.

Jediný způsob, jak tuto situaci může vláda rychle řešit, je zavedení povinné vojny, dost možná i pro ženy. To je pro hnutí ANO naprosto nepředstavitelné.

To, že se Petr Fiala dušuje, že nic takového nechystá, je úplně jedno. Ostatně tento pán sliboval, že nezvýší daně, nesáhne na penze, nezvýší věk odchodu do důchodu, sníží zadlužení, nedopustí zákaz spalovacích motorů nebo bude bojovat proti ilegální migraci.

Jsem proto přesvědčen, že pokud bude Fialova vláda pokračovat po volbách, kvůli penězům na zbrojení znovu zvýší daně, oseká důchody i sociální stát až na dřeň a po 21 letech znovu nažene mladé lidi do kasáren a na buzerplacy. I o tom budou lidé rozhodovat v září ve volbách do Sněmovny.