KOMENTÁŘ: Německé platy a fialová realita, kritizuje Babiš premiérovy vize

Zejména se ale ukázala absurdita celé debaty, protože mnohem důležitější než výše platu je to, co si za něj lidé mohou dovolit – tedy kupní síla. Právě na ni bychom se měli soustředit

Německé mzdy nejsou jen otázkou čísel na výplatní pásce. Jsou výsledkem dlouhodobého ekonomického rozvoje, stabilního podnikatelského prostředí a vysoké produktivity práce. Česká republika však stále zaostává ve všech těchto oblastech, v posledních třech letech na tom má zejména lví podíl neschopnost pana Fialy a jeho vlády.

I kdyby platy výrazně rostly, co by nám to bylo platné, když ceny potravin, energií nebo bydlení zůstanou „fialové“? Za tři roky, co vládne pan Fiala a spol., vzrostly ceny zboží a služeb v průměru o třetinu hlavně kvůli vysokým cenám energií, které ve srovnání s ostatními vyspělými státy patří mezi nejdražší.

V Česku navíc ze zemí OECD došlo k nejvyššímu poklesu reálných mezd, takže občané si za své výplaty mohou dovolit stále méně. Tento problém je důsledkem nesystémového řízení a chaotických zásahů do ekonomiky ze strany Fialovy vlády. Růst mezd poháněný inflací, nikoli produktivitou, pouze znehodnocuje příjmy lidí, aniž by zlepšil jejich životní úroveň.

Řešení přitom není složité, klíčová je stabilita pro podnikatele. Neustálé změny daňových a legislativních předpisů firmám znemožňují dlouhodobě plánovat a investovat, což přímo brzdí růst mezd. Dalším zásadním bodem jsou ceny energií. Ty ovlivňují náklady na všech úrovních – od výroby přes dopravu až po domácnosti. Pokud se vláda nezasadí o rozumné a předvídatelné ceny, může na zlepšení kupní síly zapomenout.

Důležitým opatřením je také boj proti šedé ekonomice. Důsledný výběr daní by mohl přinést do státního rozpočtu navíc desítky miliard korun ročně, které by mohly být investovány do rozvoje klíčové infrastruktury, energetiky nebo bydlení. Takové kroky by pomohly nastartovat přirozený ekonomický růst, který by se projevil i v reálných mzdách a lepší životní úrovni.

Česká ekonomika nepotřebuje německé platy na papíře, ale realistický plán, jak zvýšit životní úroveň a reálnou kupní sílu obyvatel. Hnutí ANO má vizi i zkušenosti, jak to dokázat. Už jednou jsme po tradičních stranách dokázali postavit ekonomiku na nohy, jistě zvládneme napravit i škody, které napáchali a ještě napáchají pan Fiala a spol.

Občané by si ale každopádně měli dát pozor, aby příští rok ve sněmovních volbách znovu nenaletěli. Říká se, že šílenství je dělat totéž a očekávat jiný výsledek. Já bych výrok poupravil: Šílenství je znovu dát hlas ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL nebo Pirátům, kteří si teď hrají na opozici, a očekávat, že splní své předvolební sliby.