KOMENTÁŘ: Luxusní armádní nákupy a baroni Jany Černochové, kritizuje Babiš

Na ministerstvu obrany se zřejmě bezostyšně tunelují peníze daňových poplatníků. Podle všeho nejde o žádné přešlapy nebo špatná rozhodnutí, ale o systematické rozkrádání veřejných prostředků. Mluvíme o stovkách milionů až miliardách korun, které mizí bez jakékoliv kontroly – a o obchodech, které by v normálně fungujícím státě skončily trestním stíháním.

V posledních dnech se podivné nákupy na ministerstvu obrany dostaly do médií hned třikrát. V prvním případě si resort vedený ministryní ODS Janou Černochovou koupil velkokapacitní kontejnerovou kuchyň. Čirou náhodou od firmy vlastněné exsenátorem ODS Vlastimilem Sehnalem, která má jen virtuální sídlo. Kuchyň stála 66 milionů, tedy asi pětinásobně víc, než je běžné, a ani osm měsíců po termínu dodání ji armáda stále nemá. Zřejmě se ale Sehnalova firma osvědčila, protože jí Černochové resort přihrál další kontrakty za stamiliony.

Druhý případ se týká armádního virtuálního náborového střediska, jež mělo stát 20 milionů. Ministerstvo za něj už zaplatilo 120 milionů, konečný účet se může vyšplhat na čtvrt miliardy, ale podle odborníků by měl web stát maximálně milion. A výsledky? Armádu minulý rok opustil rekordní počet vojáků – 1 450, zatímco přibyla pouhá stovka.

Co by se asi dělo, kdyby ministerstvo Jany Černochové mělo utratit 5 % HDP na obranu?

Třetí kauzou je plánovaný nákup dalších obrněnců Titus, které v roce 2019 armáda pořídila za 80,5 milionu korun za kus. Nyní bude nakupovat jedno vozidlo za 181,2 milionu korun. Proč se jeden stroj za šest let prodražil o 100 milionů, Černochové ministerstvo nevysvětlilo.

Co dělá tydýt Fiala?

Tyto tři případy jsou jen špičkou ledovce, protože těch podivných kontraktů na ministerstvu obrany je víc. Mnohem víc. Od nástupu ministryně Černochové se zásadně snížil počet smluv zveřejňovaných v registru smluv, významnější smlouvy nejsou v registru smluv zveřejněny vůbec. Elementární pravidla hospodárnosti, transparentnosti a kontroly se buď ignorují, nebo systematicky obcházejí. Chcete další příklady?

Rozpočet vojenského zpravodajství na rok 2024 byl 5,2 miliardy, skutečně vyčerpáno však bylo 9,6 miliardy. Na co padlo 4,4 miliardy navíc, se neví. Pásové bojové vozidlo pěchoty CV90 obrana nakupuje za 287 milionů korun za kus, za ministra Metnara stálo jedno 246 milionů. Modernizace gripenů nečekaně zdražila o 1,1 miliardy. Důvod? Neznámý. A nová nabídka na pronájem gripenů je o pět miliard dražší oproti té současné.

Můžeme pokračovat. Černochové resort zaplatil 825 milionů jako zálohu na lehká obrněná vozidla, aniž bychom věděli, o jaké stroje jde, kdy mají být dodány a jak byly vysoutěženy. Bojové vozidlo Supacat vojáci nechtějí, ministerstvo obrany ho přesto koupí. Cena? „Pouhých“ 148 milionů za kus, před třemi lety stálo jedno 65 milionů.

Transportní letouny Embraer KC-390 obrana pořizuje za 5,6 miliardy za kus, Rakousko jeden pořídilo za 3,5 miliardy a Maroko dokonce za miliardu. Resort také pořizuje 14 tanků Leopard 2A4, které se přestaly vyrábět před 23 lety, za necelých 5 miliard. Tomu se, panečku, říká modernizace armády a zvyšování bezpečnosti země. A to už vůbec nezmiňuji předražené F-35 za 150 miliard, které dorazí za 10 let.

Kvůli tomu všemu podalo hnutí ANO trestní oznámení. A osobně jsem premiéra Petra Fialu na všechny tyto podezřelé kauzy upozornil dopisem. Reakce? Žádná. Místo aby řídil vládu a kontroloval ministry, jezdí po kulturácích a dělá ze sebe tydýta. Jsou jen dvě možnosti: buď Fiala skutečně neví, co se na obraně děje – a pak tydýtem skutečně je. Anebo to ví moc dobře – a pak je otázka, jak hluboko je do celé věci namočený.

Co Fialova vláda předvádí na ministerstvu obrany, nemá s posilováním obranyschopnosti ČR vůbec nic společného, zato to nápadně připomíná eldorádo 90. let v režii ODS. Nechci si ani představovat, co by se dělo, kdyby Černochové ministerstvo mělo utratit 5 % HDP na obranu.

Na předražený web, nepotřebné stíhačky nebo tanky z minulého století Fialova vláda peníze najde vždycky. Není pak divu, že jí nezbývají peníze na lepší zdravotní péči, dostupné bydlení nebo třeba „jen“ zvýšení platů pro vojáky.