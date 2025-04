KOMENTÁŘ: Vítač Fiala bojuje proti migraci. Půl roku před volbami, píše Babiš

Fiala s Rakušanem hezky po bruselsku v roce 2023 za zády veřejnosti prosadili migrační pakt EU s tzv. povinnou solidaritou. Tehdy ho vychvalovali do nebes, dnes se k němu nemají.

Přitom se nic nezměnilo, pakt stále počítá s každoročním přerozdělováním 30 tisíc migrantů z Afriky a Blízkého východu mezi členské státy EU. Když s tím nějaká země nebude souhlasit, zaplatí půl milionu korun za každého odmítnutého migranta. Ročně. A to je jen začátek, protože se čísla mohou – a samozřejmě i budou – navyšovat.

Že vládní politici tvrdí, že nás nikdo nemůže nutit migranty přijímat? To je další lež. Pokud se na přerozdělení usnese většina zemí, Česko bude muset běžence přijmout. Fialova vláda zadělala na situaci, kdy si budeme vybírat ze dvou špatných variant – buď platit rok co rok miliardové výpalné Bruselu, nebo riskovat vznik no-go zón v našich městech a čelit epidemii kriminality jako ve Francii, Švédsku či Německu.

Co migrační pakt neřeší

Zásadní je i to, co pakt vůbec neřeší. Neposkytuje žádné účinné nástroje na ochranu vnějších hranic EU, neřeší návratovou politiku, boj s pašeráky ani spolupráci se třetími zeměmi. Pouze řeší, co dělat, až se migranti dostanou do Evropy. Navíc obsahuje absurdní ustanovení, že se má Unie prioritně starat o migranty, kteří připlouvají po moři – tedy o ty, kteří do Evropy proudí masově a organizovaně.

Místo aby Fiala během českého předsednictví Unie skryté kvóty rázně odmítl, jen poslušně sklapl podpatky, políbil šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové prsten a v hlubokém předklonu odkýval vše, co mu Brusel nadiktoval. Teď, půl roku před volbami srší aktivitou a snaží se přesvědčit voliče, že mu záleží na bezpečnosti České republiky.

Zákon, který chce Fialova vláda protlačit do konce volebního období, je přitom jen faksimilií migračního paktu bez ohledu na to, jak se to vládní politici snaží lakovat.

Vládní „boj“ proti ilegální migraci je prostě úplně stejná marketingová šaškárna jako nákup předražených letadel F-35, které přiletí až za deset let, pokud vůbec. Přitom podle samotného Fialy stačí ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi na přípravu útoku čtyři až šest let. Logika? Nulová.

Já a hnutí ANO bojujeme proti ilegální migraci více než deset let. Už v roce 2015 jsem jasně řekl, že nám nikdo nebude diktovat, kdo u nás má žít a pracovat. Jako premiér jsem v roce 2018 společně s ostatními lídry V4 vetoval povinné kvóty. Tehdy jsme Brusel zastavili. Ale pak se nešťastnou náhodou dostal k moci tvárný Petr Fiala a proti zájmům vlastní země migrační kvóty prosadil.

Pokud hnutí ANO bude po sněmovních volbách sestavovat vládu, prosadíme přísný azylový zákon, který efektivně zabrání ilegální migraci. Podpora ilegální migrace z Afriky a Blízkého východu rozhodně není řešení demografické krize v Evropě, jak si někteří myslí.

Řešením je podpora rodin, zvýšení porodnosti, ochrana hranic a důsledná návratová politika vůči těm, kteří v Evropě nemají co pohledávat.

Premiér může hrát hrdinu před kamerami, ale fakta jsou neúprosná: Fiala s Rakušanem zradili vlastní zemi tím, že otevřeli dveře masové migraci. Česko za jejich politiku může platit tvrdou daň – bezpečnostní, sociální i finanční. Pokud vládní strany občané ve sněmovních volbách nepošlou do opozice, čeká nás kvůli migraci stejný rozklad, jaký už pohltil velkou část západní Evropy.