KOMENTÁŘ: Migrační apokalypsa na Lampeduse. Brzy i v našich ulicích

Až šest tisíc migrantů za jeden jediný den. Z videa, jak sto dvacet člunů napěchovaných běženci připlouvá na italskou Lampedusu, mrazí, stejně jako ze záběrů tamních ulic přeplněných mladými Afričany, kteří na ostrově už tvoří většinu, možná i dva ku jedné. To, co se děje na Lampeduse, se nedá nazvat jinak než migrační apokalypsa. A je to také předzvěst toho, co hrozí České republice.

Naivní sluníčkáři

Italský vicepremiér Matteo Salvini to označil za vyhlášení války Evropě. Video se čluny migrantů, které připlouvají jeden za druhým, na sítích řada lidí ironicky srovnávala s vyloděním v Normandii během Dne D. Jsem přesvědčen, že jde skutečně o invazi (zatím bez zbraní) organizovanou pašeráckými gangy a na ně navázanými neziskovkami. Jen letos do Itálie dorazilo asi 124 tisíc migrantů, což je srovnatelné s migrační krizí v roce 2016.

Navíc oficiální statistiky jsou založeny na počtech migrantů, kteří prošli nějakou formou identifikace. Jenže to, co se minulý týden stalo na Lampeduse, se dnes a denně děje v menší míře na plážích v Řecku, Itálii, Španělsku nebo Británii, aniž by to kdokoli tušil. Ve skutečnosti tak počty ilegálů v Evropské unii mohou být klidně dvojnásobné.

Do této situace jsme se přitom nemuseli dostat, nebýt naprosté naivity a sluníčkářských představ evropských politiků. Každý, kdo je schopný trochu vidět za roh, před tímto vývojem varoval. Jako premiér jsem proti ilegální migraci důsledně bojoval, mimo jiné i potopením povinných kvót. A pánové Fiala s Rakušanem? Zradí vlastní zemi a schválí migrační pakt EU, který je pozvánkou dalších stovek tisíc ilegálních migrantů do Evropy.

Tranzitní země, zatím…

Politici pětikoalice nás uklidňují, že Česká republika je tranzitní zemí. Ano, budeme tranzitní zemí, ale jen do té doby, dokud bude Německo uprchlíky přijímat. Pak se staneme zemí cílovou. To nebude trvat dlouho, protože Německo už hlásí přeplněno.

Protože se boji proti ilegální migraci věnuji dlouhodobě, dobře vím, jak Fialova vláda tuto problematiku, která je čím dál větším problémem i v České republice, úplně ignoruje. Uvedu pár příkladů toho, co se děje mimo pozornost veřejnosti.

Když už naše úřady nějaké ilegální migranty chytí, nic to neznamená. Dotyčnému stačí, aby se identifikoval rozmazanou fotkou (!) pasu v mobilu. Ve skutečnosti nevíme, o koho jde a odkud přijel. Většinou to končí tak, že je mu přidělena na základě této fotky identita, dostane papír s příkazem opustit do měsíce Česko – a on místo toho odjede do Německa. Úspěšnost deportace do země, ze které pochází, je prakticky nulová, a do evropských států, kterými prošel k nám, jde maximálně 10 procent. Navíc naše orgány mezi sebou často nekomunikují a jsou paralyzovány neefektivními a nákladnými postupy.

Řada afrických a blízkovýchodních migrantů míří už z Německa k nám – jejich příbuzní se na ně složí a oni si v Česku otevírají třeba směnárny nebo rychlá občerstvení. To podporuje další migraci, protože za nimi míří další členové jejich rozvrstvených rodin, celý problém se tak nabaluje jak sněhová koule. Případy, kdy se i u nás už řeší problémy dětských nevěst a kdy si Afghánec chtěl z jedné české základní školy odvést druhou manželku, budou jen přibývat.

Fešácké cesty do Evropy

Kromě toho existuje mnoho způsobů na hranici legálnosti, jak se dostat do Evropy. Například už i některé naše univerzity nabízejí pofidérní obory v angličtině (oblíbená jsou různá rozvojová studia, mezinárodní spolupráce a podobně), které migrantům slouží jako vstupenka do Schengenu. Žadatel si nostrifikuje maturitu, zaplatí školné na rok (mnohdy i pod 10 tisíc korun), přiletí na studijní vízum do Česka a zmizí do Německa, případně změní účel pobytu ze studia na podnikání. Bez rizika utonutí ve Středozemním moři.

To je jen pár příkladů, jak Fialova vláda rezignovala na tento rostoucí problém, který ve velkém řeší Slovensko. Tam teď přes hranice nekontrolovaně proudí migranti – a dlouho tam nezůstanou.

Tady končí veškerá sranda. Jenže místo toho, aby premiér a ministr vnitra bojovali proti ilegální migraci doma a v Bruselu, anebo alespoň úkolovali naše diplomatické a zpravodajské služby ke sběru informací pro ověřování totožnosti a nároku na mezinárodní ochranu u žadatelů o azyl – řeší Babiše a Agrofert.