KOMENTÁŘ: Pandořina skříňka nesvobody? Přílepek hned zrušíme, píše Babiš

Tento skandální zákon, prosazený Fialovou vládou, se svým obsahem v ničem neodlišuje od komunistického „podvracení republiky“. Proto je třeba jej co nejrychleji zrušit.

Senátoři se sice rádi staví do pozice strážců ústavnosti, ale v tomto případě selhali na plné čáře kvůli své neznalosti schvalovacích procedur. Tím, že neschválili ani nezamítli tzv. zákon lex Ukrajina 7 a zároveň nepodpořili žádný z přílepků (z nichž jeden byl právě činnost pro cizí moc), si sami uzavřeli cestu k vrácení celého zákona do Poslanecké sněmovny. Zákon tak míří rovnou na stůl prezidenta, který funguje jako prodloužená ruka Fialovy vlády – a není proto důvod si myslet, že by tuto normu vetoval.

Přitom je to zákon, který je velmi nebezpečný a může u nás otevřít cestu k systematické perzekuci nepohodlných názorů. Počítá s tím, že až na pět let za mříže může jít člověk za pouhý úmysl ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost nebo bezpečnost České republiky. Nepůjde jen o klasickou špionáž, ale trestné bude i šíření dezinformací nebo mapování rozhodovacích procesů ve veřejné správě, tedy například toho, co dělá vláda. Navíc se zákon bude vztahovat i na mezinárodní organizaci, k ochraně jejíchž zájmů se náš stát zavázal, což klidně může být třeba Evropská unie.

Nový zákon je problematický ze tří hlavních důvodů. Zaprvé, jak předem upozornil i Nejvyšší soud, je jeho formulace velmi vágní a nekonkrétní. Nikdo neví, zda člověk nebude mít na krku obžalobu za hospodské řeči na sociálních sítích, za kritiku vlády nebo Bruselu, výzvy k ukončení války na Ukrajině, kritiku zelené politiky EU atd. Představivosti bude klást meze jen policie a justice.

Zadruhé zavádění trestnosti za pouhý úmysl je něco, co praktikují totalitní policejní státy, nikoli demokratické společnosti. Je skandální, že zákon může pod záminkou „prevence“ vést ke sledování, odposlouchávání i souzení lidí (občanů, novinářů, aktivistů, politiků) za jejich názory. Varující by také měla být skutečnost, že si zákon u poslanců vylobbovaly tajné služby. A za třetí již dnes máme dost zákonů, jak postihovat nebezpečné protistátní jednání, jako jsou špionáž, sabotáž, vlastizrada či rozvracení republiky.

Tento nový zákon představuje nejzávažnější útok na svobodu slova od listopadu 1989. Je výmluvné, že tuto Pandořinu skříňku nesvobody otevřela vláda, která neustále do světa vytrubuje, jak je „demokratická“. Přitom se tímto krokem sama usvědčila z pokrytectví a ukázala, že její slova o demokracii jsou jen prázdnou a falešnou frází, kterou obelhává těch pár věrných, kteří ji ještě podporují.

Pokud tento hanebný zákon projde, mohu za hnutí ANO slíbit dvě věci. Ještě před volbami jej napadneme u Ústavního soudu, a pokud se dostaneme do vlády, tak v rámci úklidu po Fialově vládě bude mezi prvními zákony, které hned zrušíme.