KOMENTÁŘ: Fialova Národní fronta korupce, koryt a klientelismu, kritizuje Babiš

  8:43
Čtyři roky měla vládní pětikoalice na to, aby lidem v Česku dokázala, co umí. Místo toho – kromě strašení, lhaní a Antibabiše – předvedla nekončící šňůru skandálů a afér, píše v komentáři pro MF DNES a iDNES.cz předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Hostem pořadu Rozstřel je předseda hnutí ANO Andrej Babiš. | foto: Anna Kristová, MAFRA

U soudu se aktuálně řeší kauza Dozimetr, která potvrzuje, že hnutí STAN vzniklo jako politická divize organizovaného zločinu s cílem bezostyšně krást ze státního.

V aféře, do které jsou zapleteny hlavní figury STAN včetně předsedy Víta Rakušana, figurují milionové úplatky, šifrované telefony, offshory a už pět mrtvých.

Obálka pro soudce i závažná slova o STAN. Co důležitého padlo u soudu s Dozimetrem

V obžalobě stojí černé na bílém, že skupina kolem mafiána Michala Redla tajně v hotovosti financovala STAN. Miliony z úplatků z pražského dopravního podniku tekly na PR kampaně, na platby za mediální servis, na zajištění politických pozic. Redl jako „akcionář STAN“ si z úplatků účtoval taxu 30 procent a měl vliv na personální obsazování míst v pražském dopravním podniku i v hnutí STAN, kde jeho lidé řešili volební kampaň.

Samozřejmě, nebyla by to „správná“ korupční aféra, kde by chyběla TOP 09. Ta z úplatků také chtěla „naplnit nějaký měšec“, a proto s hnutím STAN uzavřela dohodu, jejímž výsledkem bylo rozdělování „zisků“ z pražského dopravního podniku hezky padesát na padesát. V médiích TOP 09 sice zůstává trochu stranou celé kauzy, ale aktuální rozplétání Dozimetru dokazuje, že její představitelé mají přinejmenším stejně špinavé ruce jako lidi ze STAN.

Nalepili se na nás mafiáni, ale teď jsme čistí. Rakušan reaguje na Dozimetr u soudu

V posledních dnech se navíc provalilo, že Rakušan delší dobu věděl, že policie je mafiánům v jeho hnutí STAN na stopě. Dva měsíce předtím, než se aféra dostala na veřejnost, ve své ministerské kanceláři na utajované schůzce se špičkami STAN řešil, jak minimalizovat dopad skandálu. Jinými slovy Rakušan jako ministr vnitra, pod kterého spadá policie (!), zřejmě vynášel informace ze živých spisů. To proto po volbách v roce 2021 tolik usiloval o výměnu policejního prezidenta?

Jedni za 18, zbylí bez 2 za 20

A nejde jenom o STAN, v korupci Rakušanovu hnutí směle konkuruje Fialova ODS. Aféra Bitcoin, kde kvůli Fialovi a Stanjurovi stát přišel o 12 miliard, skandál s Fialovou kampeličkou, kde se praly špinavé peníze a stamiliony v hotovosti se nosily ven v igelitkách, netransparentní nákupy na ministerstvu obrany za desítky miliard, čachry s byty v Brně, desítky milionů na zbytečné mediální kampaně nebo jak se z ubytovny nemocnice zázračně staly byty za 150 milionů, na kterých vydělala politička ODS... Přesto Fiala lidem s vážnou tváří tvrdí, že jeho strana je čistá a že by v jedné partě s korupčníky nebyl.

Konečně Piráti, kteří si dnes hrají na opozici, se etablovali jako kariérní korytáři a papaláši, kteří se velmi rychle naučili, jak pustit eráru žilou. Co byli ve vládě, tak peníze daňových poplatníků živily každého čtvrtého piráta.

A jejich hlavní figury? Ivan Bartoš zničil stavební zákon, který naše vláda připravila, a místo revoluce v digitalizaci vrátil stavební řízení do doby kamenné. Toto selhání se bude napravovat ještě roky. Profesionální převlékač kabátů a názorů Jan Lipavský pro korýtko přes plot k ODS skočil. A etalon arogance Zdeněk Hřib, který se snaží moralizovat všechny kolem, neoprávněně bral z městské firmy peníze, na které neměl nárok.

Hřibovi hrozí za čerpání odměn pokuta až 250 tisíc. Případ může znovu řešit policie

Jediné, co po sobě Hřib zanechá, je neprůjezdná Praha, zbytečná tramvajová trať na Václaváku a cyklopruhy na magistrále.

Příští týden budou volby do Sněmovny. Opravdu si naše krásná země zaslouží, aby jí dál vládla tato Fialova Národní fronta korupce, koryt a klientelismu?

Vstoupit do diskuse (115 příspěvků)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Podvody a vydírání na online seznamkách. Interpol zadržel v Africe 260 lidí

Koordinovaná akce zaměřená proti kyberkriminalitě ve 14 afrických zemích vyústila v zatčení 260 osob, které jsou podezřelé z podvodů na on-line seznamovacích agenturách a z vydírání. Více než 1 400...

27. září 2025  9:36

Je zapotřebí omezit šílenou byrokracii, říká volební jednička ANO Mádlová

Pozici poslankyně obhajuje ve volbách do Sněmovny Ivana Mádlová. Po čtyřech letech je opět jedničkou na kandidátce hnutí ANO v Plzeňském kraji. Ivana Mádlová tvrdí, že se chce hodně zaměřit na...

27. září 2025  9:23

Policie nezahájila stíhání exředitele magistrátu Prahy kvůli parkovacím kartám

Policie nakonec nezahájila trestní řízení s bývalým ředitelem pražského magistrátu Martinem Kubelkou kvůli přidělování parkovacích oprávnění známým. Uvedl to v sobotu server iROZHLAS.cz. Na policii...

27. září 2025  9:22

Plav, Foreste, plav! vzkazují lidé Markovi. Český plavec se pokouší zdolat La Manche

Emocemi nabité týdny, kdy naději střídalo zklamání, skončily. Marek Protiva z Hradce Králové si konečně plní životní sen. V pátek mu lodivod potvrdil, že vítr se utišil a v sobotu časně ráno může...

27. září 2025  9:07

KOMENTÁŘ: Fialova Národní fronta korupce, koryt a klientelismu, kritizuje Babiš

Čtyři roky měla vládní pětikoalice na to, aby lidem v Česku dokázala, co umí. Místo toho – kromě strašení, lhaní a Antibabiše – předvedla nekončící šňůru skandálů a afér, píše v komentáři pro MF DNES...

27. září 2025  8:43

Trump se rozhodl odtajnit veškeré záznamy ohledně zmizení pilotky Earhartové

Americký prezident Donald Trump se rozhodl nařídit odtajnění a zveřejnění veškerých záznamů vlády Spojených států, které se týkají zmizení slavné americké pilotky Amelie Earhartové. Trump o svém...

27. září 2025  8:35

Skupina Harlej k oslavám 30 let vyráží na turné, vydá také kompilační alba

Rocková skupina Harlej k 30. výročí existence přichystala dvě kompilační alba, novou verzi své písně Tak jdem dál a výroční turné. To začne 4. října v Liberci a vyvrcholí koncertem v pražském O2...

27. září 2025  8:32

Zase můžeme vyhrát, říká Matěj Ondřej Havel ze SPOLU. Na školství si troufá

Před čtyřmi lety byl při sčítání hlasů ve štábu koalice SPOLU jako ve snu. Nemohl uvěřit, že jako čtyřka kandidátky přeskákal protřelé politické matadory a ve 34 letech se stal nováčkem Poslanecké...

27. září 2025  8:14

Chceme obhájit pozice, i když to bude těžší, říká lídr SPOLU Zbyněk Stanjura

Minimálně dvacet procent, stejně jako ve volbách před čtyřmi roky, chce v letošním hlasování o poslancích dosáhnout lídr koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji, ministr financí Zbyněk Stanjura.

27. září 2025  7:55

Kolumbijský prezident na demonstraci kritizoval Trumpa, USA mu zrušily vízum

Ministerstvo zahraničí USA obvinilo kolumbijského prezidenta Gustava Petra z podněcování amerických vojáků k neposlušnosti a rozhodlo se zrušit mu vízum. Ministerstvo o tom v sobotu informovalo na...

27. září 2025  7:50

V Praze ve Švehlově ulici srazila tramvaj chodce, na místě zemřel

Krátce před 22. hodinou došlo mezi stanicemi Zahradní Město a Nádraží Hostivař ke střetu tramvaje a chodce. Muž se pod stroj zaklínil a svým zraněním na místě podlehl. Nehoda zastavila tramvajovou...

26. září 2025  23:09,  aktualizováno  27.9 7:20

Katastrofy jako příležitost? Snad se zemědělci budou pojišťovat víc, doufá šéf Agra

Zatímco pro zemědělce může být sucho nebo krupobití katastrofa, pro pojišťovny představuje příležitost. Bez státní podpory se ale zemědělci pojišťovat nebudou, říká Vladimír John, šéf dvojky...

27. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.