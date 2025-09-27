KOMENTÁŘ: Fialova Národní fronta korupce, koryt a klientelismu, kritizuje Babiš

U soudu se aktuálně řeší kauza Dozimetr, která potvrzuje, že hnutí STAN vzniklo jako politická divize organizovaného zločinu s cílem bezostyšně krást ze státního.
V aféře, do které jsou zapleteny hlavní figury STAN včetně předsedy Víta Rakušana, figurují milionové úplatky, šifrované telefony, offshory a už pět mrtvých.
Obálka pro soudce i závažná slova o STAN. Co důležitého padlo u soudu s Dozimetrem
V obžalobě stojí černé na bílém, že skupina kolem mafiána Michala Redla tajně v hotovosti financovala STAN. Miliony z úplatků z pražského dopravního podniku tekly na PR kampaně, na platby za mediální servis, na zajištění politických pozic. Redl jako „akcionář STAN“ si z úplatků účtoval taxu 30 procent a měl vliv na personální obsazování míst v pražském dopravním podniku i v hnutí STAN, kde jeho lidé řešili volební kampaň.
Samozřejmě, nebyla by to „správná“ korupční aféra, kde by chyběla TOP 09. Ta z úplatků také chtěla „naplnit nějaký měšec“, a proto s hnutím STAN uzavřela dohodu, jejímž výsledkem bylo rozdělování „zisků“ z pražského dopravního podniku hezky padesát na padesát. V médiích TOP 09 sice zůstává trochu stranou celé kauzy, ale aktuální rozplétání Dozimetru dokazuje, že její představitelé mají přinejmenším stejně špinavé ruce jako lidi ze STAN.
Nalepili se na nás mafiáni, ale teď jsme čistí. Rakušan reaguje na Dozimetr u soudu
V posledních dnech se navíc provalilo, že Rakušan delší dobu věděl, že policie je mafiánům v jeho hnutí STAN na stopě. Dva měsíce předtím, než se aféra dostala na veřejnost, ve své ministerské kanceláři na utajované schůzce se špičkami STAN řešil, jak minimalizovat dopad skandálu. Jinými slovy Rakušan jako ministr vnitra, pod kterého spadá policie (!), zřejmě vynášel informace ze živých spisů. To proto po volbách v roce 2021 tolik usiloval o výměnu policejního prezidenta?
Jedni za 18, zbylí bez 2 za 20
A nejde jenom o STAN, v korupci Rakušanovu hnutí směle konkuruje Fialova ODS. Aféra Bitcoin, kde kvůli Fialovi a Stanjurovi stát přišel o 12 miliard, skandál s Fialovou kampeličkou, kde se praly špinavé peníze a stamiliony v hotovosti se nosily ven v igelitkách, netransparentní nákupy na ministerstvu obrany za desítky miliard, čachry s byty v Brně, desítky milionů na zbytečné mediální kampaně nebo jak se z ubytovny nemocnice zázračně staly byty za 150 milionů, na kterých vydělala politička ODS... Přesto Fiala lidem s vážnou tváří tvrdí, že jeho strana je čistá a že by v jedné partě s korupčníky nebyl.
Konečně Piráti, kteří si dnes hrají na opozici, se etablovali jako kariérní korytáři a papaláši, kteří se velmi rychle naučili, jak pustit eráru žilou. Co byli ve vládě, tak peníze daňových poplatníků živily každého čtvrtého piráta.
A jejich hlavní figury? Ivan Bartoš zničil stavební zákon, který naše vláda připravila, a místo revoluce v digitalizaci vrátil stavební řízení do doby kamenné. Toto selhání se bude napravovat ještě roky. Profesionální převlékač kabátů a názorů Jan Lipavský pro korýtko přes plot k ODS skočil. A etalon arogance Zdeněk Hřib, který se snaží moralizovat všechny kolem, neoprávněně bral z městské firmy peníze, na které neměl nárok.
|
Hřibovi hrozí za čerpání odměn pokuta až 250 tisíc. Případ může znovu řešit policie
Jediné, co po sobě Hřib zanechá, je neprůjezdná Praha, zbytečná tramvajová trať na Václaváku a cyklopruhy na magistrále.
Příští týden budou volby do Sněmovny. Opravdu si naše krásná země zaslouží, aby jí dál vládla tato Fialova Národní fronta korupce, koryt a klientelismu?