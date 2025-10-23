KOMENTÁŘ: Šance zastavit zelené tsunami. Pane Fialo, zablokujte to, píše Babiš

Evropská komise připravila na členské státy past. Za každou cenu chce prosadit ještě přísnější omezení emisí, což bude velmi drahé pro všechny občany i firmy. Lámat chleba se bude dnes a zítra na Evropské radě, kde bude poslední šance tento zhoubný návrh efektivně blokovat. A pokud k tomu nenajde odvahu dosluhující premiér Petr Fiala, tak nás brzy smete zelené tsunami.
Brusel pevný strop ceny povolenek nezaručí, ekonomický nesmysl, varují analytici
S vidinou dosažení nulových emisí v roce 2050 chce Brusel nově prosadit do roku 2040 jejich povinné snížení o 90 procent ve srovnání s rokem 1990. To nejsou pouze nějaká bezvýznamná čísla, takový závazek by znamenal ještě přísnější systém emisních povolenek pro domácnosti i průmysl. Naopak návrh závěrů Evropské rady vůbec nezmiňuje koncepční nutnost revize systému ETS 2, tedy emisních povolenek pro domácnosti a osobní dopravu, které během českého předsednictví prosadila Fialova vláda.
EU přitom nutně potřebuje plán, jak bojovat s energetickou chudobou svých občanů a prudce klesající konkurenceschopností firem, které si sama způsobila vlastní legislativou, a místo toho přichází s legislativou další.
Totální alibismus, naštvaly Babiše změny v povolenkách. Odmítněte je, vyzval Fialu
O škodlivosti emisních povolenek není pochyb. Pokud tento systém nezarazíme, tak zkraje roku 2027 zdraží plyn o nejméně 20 procent a benzin i nafta o více než 3 koruny za litr. Navíc je pravděpodobné, že různí spekulanti či velké firmy budou nakupovat povolenky nejen do zásoby, ale i jako investice, protože vědí, že v zimě potřebují topit všichni a jezdit autem rovněž, zejména v oblastech, kde chybí jiná infrastruktura, takže se nemůže stát, že by na nich prodělali. Je to sázka na jistotu a zároveň obchodování s chudobou, kterému Evropská komise odmítá říci otevřeně ne.
Evropská komise se své zelené politiky, která je dlouhodobě neudržitelná a jejíž důsledky pro konkurenceschopnost EU jsou zcela ničivé, nechce za žádnou cenu vzdát. Jediný ústupek, který učinila, spočívá v tom, že místo označení Green Deal nyní používá pojem Clean Industrial Deal. Ten sice zní o něco přijatelněji, avšak samotný princip zůstává nezměněn.
Ať to stojí, co to stojí
Předsedkyně Komise se rozhodla nový cíl pro rok 2040 prosazovat, „ať to stojí, co to stojí“. V pondělí, těsně před zasedáním Evropské rady, rozeslala lídrům členských států dopis, v němž slibuje prakticky vše, co by si mohli přát, včetně změny systému ETS 2, jen aby byl nový klimatický cíl schválen.
V úterý Komise k ETS 2 navrhla, že každý rok bude možné z tržní stabilizační rezervy uvolnit až 40 milionů povolenek za šest měsíců za předpokladu, že povolenka přesáhne cenu 45 eur/tCO2, a to v letech 2027, 2028 a 2029. Členským státům umožní také předfinancování od Evropské investiční banky již v roce 2026 (jako že si půjčí, než bude sociálně klimatický fond a výnosy), ale detaily chybějí. Reálný dopad na cenu povolenky ETS 2 je těžké odhadovat.
I přes tato opatření nelze stoprocentně zaručit, že cena povolenky neporoste, navíc je jisté, že pak skokově vyskočí v roce 2030. Jde pouze o odsunutí problému. Navíc Komise nepřišla s legislativou, poslala jen dopis, tedy než se rozběhne legislativní proces, skutek utek. Mimoto cena 45 eur je ve stálých cenách roku 2020, k dnešnímu dni jde tedy o 58–60 eur – a tedy efekt takového uvolnění povolenek je ve hvězdách.
Vyzývám Petra Fialu, aby alespoň jednou myslel na zájmy naší země.
Principiálně celý systém unijních povolenek zůstává problematický: na jedné straně masivně a stále více zatěžuje evropský průmysl, na druhé straně vede k rozsáhlému přerozdělování vybraných prostředků.
Takový přístup evropské konkurenceschopnosti rozhodně nepomůže. Systém navíc bude těžkopádný, administrativně náročný a značně náchylný ke zneužívání. Kdo zaručí, že ze sociálně klimatického fondu dostane Česko to, co má? Proč přerozdělovat výnosy z ETS 2 občanům, kteří budou sami za povolenky platit? Tento systém je jen ukázkou unijní byrokracie.
Raději pojďme před soud
Pokud hnutí ANO složí vládu, tak na našem prvním zasedání tyto ekoodpustky odmítneme. A buď prosadíme jejich zrušení na úrovni EU, nebo je u nás prostě nezavedeme a budeme s ostatními členskými státy se stejnou pozicí v Bruselu bojovat, a to i tehdy, kdybychom se měli s Bruselem soudit. Pokud ale Petr Fiala v Bruselu jako obvykle políbí prsten nebo bude schválně mlčet, aby nám zhoršil výchozí vládní situaci, může to pak Česko stát velké peníze a zmenšit náš manévrovací prostor.
Podobné to je i se závazkem 90 procent redukce emisí, který je také třeba rázně odmítnout. Pro Českou republiku je to nepřiměřený a ekonomicky sebevražedný cíl, který by vyžadoval drastické zásahy do energetiky a průmyslu.
Brusel vyslyšel Prahu, hlásí Hladík. Emisní povolenky nemají jen tak zdražovat
Pokud některé státy (například Dánsko) mohou a chtějí snížit do roku 2040 emise o 90 procent, není důvod jim v tom bránit, ale nevidím absolutně žádnou logiku k tomu nutit všechny členské země EU, zejména ty s vysokým podílem průmyslu v ekonomice – a tedy s vysokou energetickou náročností jako Česká republika.
Ve výsledku by takový závazek ještě více oslabil konkurenceschopnost EU jako celku. Ostatně už dnes Evropa zaostává za USA a asijskými ekonomikami, a to především kvůli své posedlosti dosáhnout uhlíkové neutrality stůj co stůj. Planetu to samozřejmě nezachrání (sama EU produkuje zhruba devět procent celosvětových emisí), jen všechno uměle zdraží a všichni si kvůli těmto zeleným vzdušným zámkům pořádně připlatíme.
Pane Fialo, zablokujte to!
My jsme v hnutí ANO vždy podporovali realistickou klimatickou politiku. Ta ale nemá nic společného se zamýšleným systémem emisních povolenek. Stejně tak návrh snížit emise o 90 procent do roku 2040 považuji za ekonomicky neúnosný.
Potřebujeme, aby Evropa zůstala konkurenceschopná a aby naši občané měli dostatek cenově dostupné energie. Pokud ovšem se má klimatický cíl EU změnit, nelze to udělat jinak než konsenzem na Evropské radě, tedy se souhlasem všech jejích členů.
Přesunout rozhodování o tak zásadních věcech na úroveň ministrů životního prostředí a nechat je o tom hlasovat kvalifikovanou většinou je nepřijatelné. Unie už má cíl pro rok 2030 i pro rok 2050. Každý členský stát ať má volnost, jak cíle dosáhnout dle svých schopností, a hlavně možností.
Proto vyzývám Petra Fialu, který Českou republiku bude pravděpodobně naposledy zastupovat jako člen Evropské rady, aby alespoň jednou myslel na zájmy naší země a našich občanů a aby tyto nesmyslné návrhy zablokoval. Teď opravdu není čas na nějaké trucování a naschvály. Ať předem zveřejní své vystoupení, aby celý národ věděl, co bude na Evropské radě prosazovat. Jistě pochopí, že po čtyřech letech nesplněných slibů mu nikdo jeho ujišťování nevěří.