KOMENTÁŘ: Povolenky? Fialova bruselská daň, která zničí české domácnosti, píše Babiš

  9:54
Od roku 2027 má vstoupit v platnost systém, který postihne každého v České republice – emisní povolenky na vytápění a pohonné hmoty. Co se na papíře tváří jako ekologické opatření, je ve skutečnosti brutální daň, která drtivě zasáhne české rodiny. Tato bruselská zrůdnost, kterou v EU horlivě odkýval premiér Petr Fiala a jeho vláda, prostě nesmí projít, píše v komentáři pro MF DNES a iDNES.cz předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Andrej Babiš (9. července 2024) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tyto odpustky kvůli pošahanému cíli klimatické neutrality dramaticky zvýší cenu benzinu a nafty, vytápění a ve výsledku i další služby. Hned zkraje roku 2027 podraží plyn nejméně o 20 % a benzin i nafta o více než tři koruny za litr. To je ale začátek – strop na cenu povolenek neexistuje a už dnes se obchodují za téměř dvojnásobek, než kolik se předpokládalo.

Emisní povolenky jako téma voleb. Zrušit, upravit, kompenzovat, zní od politiků

Dle některých odhadů mohou kvůli systému do roku 2030 přijít domácnosti až o 83 000 korun ročně! Emisní povolenky zatíží české rodiny skoro třikrát víc než ty německé, jelikož v Česku je průměrná mzda kolem 45 tisíc, v SRN asi 115 tisíc. Takže zatímco se lidem v západní Evropě o něco sníží životní komfort, pro české rodiny to může být otázka přežití.

Kdo topí plynem, uhlím nebo dřevem, kdo jezdí autem do práce, kdo vozí děti do školy nebo dojíždí do města k lékaři – ti všichni zaplatí. Nejvíc tedy Fialova bruselská daň dopadne na lidi žijící na venkově, připlatí si ale lidé po celé zemi prostě proto, že dražší doprava zvýší ceny zboží a služeb, a tedy se znovu roztočí inflace. Jako by nestačilo že naši ekonomiku už čtvrtým rokem devastuje Fialova vláda.

Nejprve tedy Brusel uměle zdraží energie a dopravu, aby pak část lidí „zachraňoval“ kompenzacemi z výnosu povolenek. Co je to za příšernost, kdy stát nejprve uvrhne své občany do bídy a pak jim z milosti vrací drobky? A k tomu se ještě vymýšlejí nové pojmy jako „energetická chudoba“ nebo „dopravní chudoba“?

Celý systém emisních povolenek je perverzní sociální experiment, který nám vnucuje bruselská věrchuška a zelené neziskovky přisáté na evropské penězovody. Lidé, kteří ho prosazují, jsou naprosto odtrženi od reálného života, nemají ponětí, jak funguje ekonomika, nerozumějí základní logice trhu a nejsou schopni domyslet důsledky svých rozhodnutí.

Havlíček: Vláda ANO odmítne nové povolenky i zákaz aut se spalovacími motory

Levnější energie má hnutí ANO jako svou první programovou prioritu – snížíme platby za distribuci, přenos a obnovitelné zdroje. Získáme stoprocentní kontrolu státu ve skupině ČEZ a zahájíme výstavbu nových jaderných bloků. Budeme regulovat ceny elektřiny férově, modernizovat energetickou infrastrukturu a posílíme energetickou bezpečnost státu. A především jasně říkáme: emisní povolenky jsou zlo, kterému se nepodvolíme. České domácnosti je platit nebudou.

Ať už to bude znamenat střet s Bruselem, soudy či pokuty, můžu garantovat, že nikdy nedopustíme, aby české rodiny platily stovky miliard za ideologické experimenty, které ničí naši ekonomiku a zvyšují chudobu. Protože naše povinnost není k Ursule von der Leyenové v Bruselu, ale k našim občanům v Děčíně, Opavě, Olomouci či Jihlavě.

