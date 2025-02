KOMENTÁŘ: České zájmy, či servilita? Fiala je už pro smích i v cizině, píše Babiš

Když francouzský prezident Emmanuel Macron do Paříže pozval evropské lídry, aby jednali o Ukrajině, Fiala mezi nimi nebyl. A to se jeho vláda označuje za jednoho z hlavních podporovatelů Kyjeva – kvůli dodávkám munice i pomoci uprchlíkům. Pan premiér se situaci snažil bagatelizovat slovy, že jde jenom o „další neformální jednání, které nikam nevede“.

Ve skutečnosti šlo o slova uraženého kluka, jelikož česká diplomacie předtím dělala psí kusy, aby Fialu na schůzku dostala. Nikdo o něj ale nestál. Napodruhé se to podařilo – ale jen přes videokonferenci. To už premiér nekomentoval slovy, že je zbytečné.

Vážnost předklonu

To jen dokresluje, co opakuji už čtvrtým rokem – Fiala a spol. zahraniční politice nejenže nerozumějí, ale hlavně je v cizině nikdo nebere vážně. Pokud stavíte diplomacii na podlézání a servilitě místo na prosazování českých zájmů, nemůžete čekat nic jiného než ignoraci a posměch. Když se všem klaníte, dříve či později vás přestanou brát vážně.

Rozhodně to není poprvé. Za ústupek Polákům v dole Turów jsme „získali“ Fialovu cestu do Kyjeva. Za nákup předražených F-35 se premiér podíval zadním vchodem do Bílého domu – a USA nás pak zařadily na seznam zemí s omezeným přístupem k pokročilým čipům pro umělou inteligenci.

Mimochodem, když už jsem u těch čipů, nesmím zapomenout na tchajwanské výlety paní Pekarové Adamové s panem Vystrčilem. Výsledek? Českým firmám tím zničili byznys v Číně a Tchajwanci si nakonec novou továrnu na čipy postaví v Drážďanech.

To nejhorší ale Fialova vláda jednoznačně předvedla v Bruselu. Během českého předsednictví Evropské unii pan premiér prosadil zákaz spalovacích motorů, emisní povolenky pro domácnosti a osobní dopravu plus další zelené daně.

Pan Fiala za to dostal velkou pochvalu od zeleného šílence a bývalého eurokomisaře Franse Timmermanse a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která se pak České republice odměnila tím, že z pana Síkely udělala afrokomisaře s nulovým vlivem. Jistě, je to adekvátní ocenění jeho schopností, ale zároveň facka pro Českou republiku.

Bakalářská diplomacie

Prostě je jasné, že pan Fiala a jeho vláda nejsou v zahraniční politice silným hráčem. Nejsou ani slabým hráčem. Vlastně nejsou hráčem vůbec. Jsou jen komparzem, který k rozhodování o důležitých věcech není vůbec přizván. Kdo by také Českou republiku bral vážně, když diplomacii řídí člověk s nižším vzděláním, než musí mít povinně jeho vlastní podřízení?

Chceme-li být v mezinárodní politice úspěšní, potřebujeme premiéra, který si nebude jezdit do Bruselu pro pochvaly, ale bude tvrdě hájit české zájmy. Vládu, která nebude poslušně přikyvovat, ale aktivně a sebevědomě jednat. Fiala a jeho parta to neumějí. Jejich jedinou strategií je bezhlavé podlézání.

A výsledkem není ani respekt, ani prestiž – jen přehlížení a tichý posměch.