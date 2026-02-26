KOMENTÁŘ: Dostupné bydlení je základní podmínka fungující společnosti, píše Babiš

  9:08
Pouhých 61 613 stavebních povolení za rok 2025. To je meziroční propad o víc než 10 500 a nejméně vydaných povolení za posledních 27 let, kdy se čísla začala zaznamenávat. Proti roku 2021, kdy počet povolení naposledy rostl a končila naše vláda, jde o propad o třetinu. To jsou tisíce bytů a domů, jež se nestaví. To je vizitka čtyř let Fialovy vlády a zpackaného pirátského experimentu s digitalizací stavebního řízení, píše v komentáři pro MF DNES a iDNES.cz předseda vlády a hnutí ANO Andrej Babiš.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš pozval Trumpa do Česka | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Právě zdlouhavé povolovací procesy a nízký počet stavebních povolení je hlavní příčinou nekončícího růstu cen nemovitostí. Jen loni stouply ceny středně velkých bytů o stovky tisíc, v Praze, kde je průměrná cena už skoro 175 tisíc korun za metr čtvereční, i o více než milion.

Zatímco ještě v roce 2021 se dokončilo 34 581 bytů, v roce 2024 to bylo už jen 30 311 bytů. V prvním pololetí 2025 bylo zahájeno o 5 % bytů méně než ve stejném pololetí 2024. To je neúnosná situace, kterou musíme dát do pořádku.

Vláda mění stavební zákon. Obce a samosprávy získají největší pravomoci za 20 let

Zlepšení dostupnosti bydlení je jednou z priorit naší vlády. V lednu naše koalice prosadila ve Sněmovně v prvním čtení stavební zákon, který jsme prosadili ještě v roce 2021, ale který strany pětikoalice zrušily. V době opozice jsme připravili novelu a dle slibu jsme ihned po nástupu předložili aktuální verzi. Základem je jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko, ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí, stavby se sto a více byty označuje za veřejný zájem a celkově zrychluje a usnadňuje povolování staveb.

Dnes se vinou bývalé vlády, která zadřela stavební řízení, stal z bydlení – vlastního i nájemního – nedostupný luxus, na který nedosáhne ani střední třída. Sliby pětikoalice, že postaví 100 000 nových bytů ročně, podpoří družstevní bydlení, zrychlí stavební řízení, omezí spekulace a prosadí levnější hypotéky, zůstaly samozřejmě na papíře.

Skutečná tragikomedie je, když zvlášť Piráti mluví o nových čtvrtích, desetitisících bytů a snižování cen. Tři roky seděli ve vládě, měli odpovědnost i moc věci změnit, ale dostupnost bydlení jen radikálně zhoršili. Probudili se až pár měsíců před volbami v domnění, že voliči mají děravou paměť. Zároveň jejich návrhy nezapřou marxistickou mentalitu, jak trestat úspěšné – třeba když pirátský předseda Zdeněk Hřib mluví o progresivnější dani z nemovitosti nebo za spekulanty označuje lidi, kteří vlastní více investičních bytů, než kolik mají dětí, nebo vytváří elektronický systém udávání investorů.

Levnější energie jsou základ, řekl Babiš. Mrázová slibuje 50 tisíc nových bytů ročně

Naše vláda si klade cíle, které myslíme vážně a které dokážeme splnit. Jako stát chceme podpořit masivní výstavbu dostupného nájemního, družstevního a obecního bydlení včetně PPP projektů, a až se stavby rozjedou a bydlení se stane dostupnější, chceme mladým rodinám nabídnout státní zvýhodněnou půjčku na akontaci prvního bydlení a také zvýhodněné hypotéky (stejně jako pro klíčové profese, jako jsou policisté, vojáci nebo zdravotní sestry).

Bydlení je dnes pro statisíce lidí největší existenční problém. A my ten problém řešíme. Zvýšíme nabídku, zrychlíme povolování výstavby a nedopustíme, aby lidi ztratili šanci na vlastní domov nebo alespoň důstojné bydlení. Protože dostupné bydlení není privilegium, ale základní podmínka fungující společnosti.

26. února 2026

