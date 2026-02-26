KOMENTÁŘ: Dostupné bydlení je základní podmínka fungující společnosti, píše Babiš

Právě zdlouhavé povolovací procesy a nízký počet stavebních povolení je hlavní příčinou nekončícího růstu cen nemovitostí. Jen loni stouply ceny středně velkých bytů o stovky tisíc, v Praze, kde je průměrná cena už skoro 175 tisíc korun za metr čtvereční, i o více než milion.
Zatímco ještě v roce 2021 se dokončilo 34 581 bytů, v roce 2024 to bylo už jen 30 311 bytů. V prvním pololetí 2025 bylo zahájeno o 5 % bytů méně než ve stejném pololetí 2024. To je neúnosná situace, kterou musíme dát do pořádku.
|
Vláda mění stavební zákon. Obce a samosprávy získají největší pravomoci za 20 let
Zlepšení dostupnosti bydlení je jednou z priorit naší vlády. V lednu naše koalice prosadila ve Sněmovně v prvním čtení stavební zákon, který jsme prosadili ještě v roce 2021, ale který strany pětikoalice zrušily. V době opozice jsme připravili novelu a dle slibu jsme ihned po nástupu předložili aktuální verzi. Základem je jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko, ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí, stavby se sto a více byty označuje za veřejný zájem a celkově zrychluje a usnadňuje povolování staveb.
Dnes se vinou bývalé vlády, která zadřela stavební řízení, stal z bydlení – vlastního i nájemního – nedostupný luxus, na který nedosáhne ani střední třída. Sliby pětikoalice, že postaví 100 000 nových bytů ročně, podpoří družstevní bydlení, zrychlí stavební řízení, omezí spekulace a prosadí levnější hypotéky, zůstaly samozřejmě na papíře.
Skutečná tragikomedie je, když zvlášť Piráti mluví o nových čtvrtích, desetitisících bytů a snižování cen. Tři roky seděli ve vládě, měli odpovědnost i moc věci změnit, ale dostupnost bydlení jen radikálně zhoršili. Probudili se až pár měsíců před volbami v domnění, že voliči mají děravou paměť. Zároveň jejich návrhy nezapřou marxistickou mentalitu, jak trestat úspěšné – třeba když pirátský předseda Zdeněk Hřib mluví o progresivnější dani z nemovitosti nebo za spekulanty označuje lidi, kteří vlastní více investičních bytů, než kolik mají dětí, nebo vytváří elektronický systém udávání investorů.
|
Levnější energie jsou základ, řekl Babiš. Mrázová slibuje 50 tisíc nových bytů ročně
Naše vláda si klade cíle, které myslíme vážně a které dokážeme splnit. Jako stát chceme podpořit masivní výstavbu dostupného nájemního, družstevního a obecního bydlení včetně PPP projektů, a až se stavby rozjedou a bydlení se stane dostupnější, chceme mladým rodinám nabídnout státní zvýhodněnou půjčku na akontaci prvního bydlení a také zvýhodněné hypotéky (stejně jako pro klíčové profese, jako jsou policisté, vojáci nebo zdravotní sestry).
Bydlení je dnes pro statisíce lidí největší existenční problém. A my ten problém řešíme. Zvýšíme nabídku, zrychlíme povolování výstavby a nedopustíme, aby lidi ztratili šanci na vlastní domov nebo alespoň důstojné bydlení. Protože dostupné bydlení není privilegium, ale základní podmínka fungující společnosti.